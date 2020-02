Le téléphone V60 de LG vous permet d’ajouter un deuxième écran

LGLe tout dernier téléphone du V60 est le ThinQ. Au lieu de le plier, celui-ci vous permet de choisir le nombre d’écrans que vous souhaitez utiliser. Bien qu’il soit l’un des fabricants de téléphones les plus prolifiques, LG a eu du mal ces dernières années à gagner des parts de marché, ce qui a souvent conduit l’entreprise à travailler sur de nouveaux modèles.

LG n’est pas opposé à sortir sur une branche avec ses smartphones même si les résultats semblent rarement valoir l’investissement. L’un des exemples les plus célèbres de cela a été le lancement du smartphone modulaire LG G5. Essentiellement, le G5 permet à l’utilisateur de remplacer des parties du téléphone par d’autres pour augmenter ou ajouter des fonctionnalités. Cependant, le téléphone n’a pas rencontré d’éloges ou de ventes importantes, et depuis lors, LG a eu tendance à concentrer ses téléphones premium sur l’expérience de l’appareil photo ou sur l’écran. Dans certains cas, plusieurs écrans.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Téléphones pliables vs écran coulissant, quel est le meilleur?

Le dernier téléphone premium de LG supprime l’idée que vous devez plier un écran en permettant à l’utilisateur d’ajouter un écran supplémentaire uniquement lorsqu’il en a besoin. Fondamentalement, le LG V60 ThinQ est un smartphone traditionnel. Cependant, les clients peuvent acheter un étui équipé d’un deuxième écran largement identique au premier. Une fois connecté, l’utilisateur a alors accès aux deux écrans, de manière similaire à l’expérience offerte par un téléphone pliable une fois déplié.

Plus d’un raffinement LG qu’une révolution

Ce n’est pas vraiment le premier téléphone LG à offrir ce type d’expérience, car la société avait précédemment lancé le G8X ThinQ en 2019. Ce téléphone était presque identique dans le sens où il utilisait également la même approche accessoire pour ajouter un autre écran. Cependant, le nouveau téléphone est livré avec la plupart des améliorations habituelles en termes de spécifications et de performances, et, ce qui est plus important, améliore également l’expérience sur deux écrans avec une meilleure prise en charge logicielle des applications Android. En d’autres termes, les deux écrans devraient fonctionner avec encore plus d’applications que sur le modèle précédent. La capacité de la batterie est également passée de 4 000 mAh sur le GX8 ThinQ à 5 000 mAh. Étant donné que le téléphone alimente les deux écrans, cela entraînera probablement une expérience sur deux écrans encore plus longue cette fois-ci.

Étant donné qu’il ne s’agit pas du premier rodéo à double écran de LG, il reste à voir si cette conception va soudainement faire de LG une entreprise plus pertinente dans l’espace mobile. Cependant, il agit comme une alternative à la gamme de téléphones pliables qui sont de plus en plus utilisés et c’est important. Comme il s’agit principalement d’un téléphone traditionnel, il ne souffrira pas des nombreux problèmes auxquels les pliables sont confrontés en ce moment, y compris la durabilité. Tout en offrant une expérience quelque peu comparable à ce que promettent les téléphones pliables. Finalement, il est peu probable qu’il y ait de la place sur le marché pour un appareil que vous devez acheter et y attacher un deuxième écran, car les téléphones pliables prendront le dessus. Cela dit, alors que les entreprises continuent de résoudre les problèmes de dentition pliable, le V60 ThinQ de LG pourrait s’avérer une alternative utile.

Plus: les téléphones pliables seront-ils suffisamment fiables pour acheter

Source: LG

L’appareil photo du Samsung Galaxy S20 a quelques problèmes

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn