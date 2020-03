Le temps d’exécution révélé pour Godzilla contre Kong

Le Godzilla vs Kong d’Adam Wingard devrait arriver en novembre, et maintenant nous connaissons le temps d’exécution. Godzilla Movies rapporte que le film durera 105 minutes au total, soit nettement plus court que les 132 minutes de Godzilla: King of the Monsters, les 123 minutes que Godzilla a exécutées et un peu plus courtes que les 118 minutes de Kong: Skull Island.

Le film sortira le 20 novembre et mettra en vedette Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Julian Dennison, Demian Bichir, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler et Shun Oguri. Il est décrit comme suit:

À une époque où les monstres parcourent la Terre, le combat de l’humanité pour son avenir place Godzilla et Kong sur une trajectoire de collision qui verra les deux forces naturelles les plus puissantes de la planète entrer en collision dans une bataille spectaculaire pour les âges. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse sur un terrain inexploré et trouve des indices sur les origines des Titans, une conspiration humaine menace d’effacer à jamais les créatures, bonnes ou mauvaises, de la surface de la terre.