Le temps mystérieux de Umbrella Academy pourrait être la clé de la saison 2

The Umbrella Academy est pleine d’oeufs de Pâques et de petits détails, et les fans ont souligné l’apparition d’un extra particulier dans des scènes de différentes périodes – pourrait-elle faire allusion à quelque chose de majeur? Basé sur la série de bandes dessinées du même nom par Gerard Way et Gabriel Bá, The Umbrella Academy est sorti sur Netflix en février 2019 et est devenu un grand succès. Quelques mois plus tard, la série a été renouvelée pour une deuxième saison.

La Umbrella Academy suit la famille dysfonctionnelle des frères et sœurs adoptifs, les Hargreeves. Toutes les sept sont nées le même jour, dans les mêmes circonstances mystérieuses (aucune de leurs mères n’était enceinte au début de la journée). Peu de temps après, ils ont été adoptés par le tout aussi mystérieux Sir Reginald Hargreeves, qui, après avoir découvert qu’ils possédaient chacun un ensemble unique de superpuissances, les a formés et ont formé la «Umbrella Academy». Reginald n’était pas la meilleure figure paternelle, et les frères et sœurs ont finalement poursuivi leur propre chemin, se réunissant des années plus tard après la mort de Reginald et avec l’apocalypse qui approchait rapidement.

La série comprenait également des voyages dans le temps, qui est la spécialité de l’un des frères et sœurs, et a fait des allers-retours avec des flashbacks afin de mieux expliquer ce que les enfants avaient vécu. Maintenant, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que beaucoup de ces paramètres ont une chose en commun: une femme, qui est apparue dans des événements du passé et du présent avec des looks différents, et elle est toujours près des Hargreeves.

Umbrella Academy Theory: The Mystery Extra Works For The Commission

La Commission, une organisation qui supervise et gère le continuum espace-temps, s’assure que tous les événements se déroulent comme ils le devraient. La Commission dispose d’agents prêts à voyager dans le temps et à éliminer quiconque représente une menace pour leur travail. Maintenant, revenons à la femme mystère, les fans ont remarqué qu’elle apparaît dans au moins quatre épisodes: épisode 1, lors du vol de banque; épisode 4, dans le bus, assis en face de Klaus; l’épisode 7, à la rave Luther et Klaus sont à; et l’épisode 10, au bowling avec son fils. Il n’y aurait rien d’extraordinaire à cela si la scène du vol de banque n’était pas un flash-back, dans lequel les téléspectateurs ont vu l’équipe Umbrella Academy en action alors qu’ils étaient encore très jeunes.

En plus de cela, elle n’a pas eu la réaction à laquelle vous vous attendiez lorsque Klaus a soudainement disparu dans le bus (quand il est retourné accidentellement dans les années 1960). Compte tenu de tout cela, les fans ont théorisé qu’elle est l’un des agents de la Commission, et sa mission est de surveiller de près les Hargreeves et de signaler toute anomalie, d’autant plus que The Handler (Kate Walsh) a mentionné à un moment donné qu’ils ont des agents sur le terrain ici et là. Dans ce cas, et étant donné que les Hargreeves ont voyagé dans le temps à la fin de la saison 1 pour se sauver de l’apocalypse, cette femme pourrait jouer un rôle très important dans la saison 2, car elle suit leurs pas depuis leur plus jeune âge. Que les frères et sœurs voyagent vers le passé ou le futur The Umbrella Academy saison 2, ils auront encore de nombreuses menaces à gérer, et la plupart d’entre eux proviendront de la Commission.

