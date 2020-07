Le TikTok d’un jeune homme l’a mis dans le collimateur de Disney

TikTok est devenu récemment un espace extrêmement populaire. Dans le réseau social, vous pouvez non seulement trouver des vidéos drôles, des chorégraphies ou des défis, mais il y a aussi de grands talents qui cherchent à se faire connaître. C’est le cas de Julian Bass, un jeune homme d’Atlanta qui, avec son dernier TikTok, a attiré l’attention de Bob Iger, président de The Walt Disney Company.

Dans la vidéo de 15 secondes réalisée avec des effets spéciaux, Julian Bass se personnifie comme ses héros préférés. Tout d’abord, il mentionne les Jedi tout en portant un sabre laser bleu. Plus tard, il fait allusion à Ben 10, le célèbre dessin animé de Cartoon Network, portant l’Omnitrix et se transformant en monstre tout en exécutant un mortel dans les airs. Enfin, Bass porte un costume Spider-Man et jette des toiles d’araignées pour terminer la vidéo.

Bass a partagé sa vidéo sur TikTok et Twitter le 2 juillet. Sur la première plateforme, la vidéo a réussi à avoir plus de 4 millions de vues et environ 850 000 likes. Cependant, sur Twitter, il est devenu beaucoup plus viral, rassemblant 1,3 million de likes. Mais ce n’est pas tout, puisque Bob Iger lui-même a répondu à la vidéo du jeune homme avec un message encourageant:

Le monde connaîtra ton nom !!! – Robert Iger (@RobertIger) 3 juillet 2020

Julian Bass a continué de répondre au PDG de Disney en disant que ce n’était que le début.

C’est le début !!! – Julian Bass (@thejulianbass) 3 juillet 2020

Il ne fait aucun doute que TikTok devrait avoir l’opportunité au-delà de l’approche comique, car il abrite de nombreux jeunes talents qui attendent d’être découverts par des personnalités telles que Bob Iger. En plus d’être un espace où vous pouvez trouver de grandes récréations, comme c’est le cas d’une jeune femme qui recrée sa routine de quarantaine dans le style de Wes Anderson.

ben 10 bob iger jedi spider-man tiktok

