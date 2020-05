Le titre et le logo officiels de Space Jam 2 dévoilés par LeBron James

le Space Jam 2 le titre et le logo officiels sont révélés par LeBron James. Après des années de rumeurs, une suite à l’hybride bien-aimé / animation en 1996 est enfin à venir dans le pipeline, car Space Jam 2 devrait sortir en juillet 2021 (près de 25 ans après l’original). James est producteur et star, mettant en vedette une distribution humaine qui comprend également Sonequa Martin-Green, Don Cheadle et plusieurs des plus grandes stars du basket-ball d’aujourd’hui (le film présentera bien sûr également les Looney Tunes). La production a commencé l’été dernier, pendant l’intersaison NBA.

Depuis lors, tout est calme sur le front de Space Jam 2, et il reste toujours sur la bonne voie pour sa date de sortie prévue malgré la pandémie de coronavirus en cours (qui a déjà entraîné des changements dans le calendrier des films au-delà de cette année). Alors que les fans attendent de voir si le projet sera impacté par la crise sanitaire, James lui-même a annoncé de grandes nouvelles qui exciteront certainement les téléspectateurs.

Sur son compte Instagram officiel, James a partagé une courte vidéo de lui portant une casquette Space Jam 2. Le chapeau révèle non seulement le logo officiel du film, mais confirme également que le film s’appelle Space Jam: A New Legacy. Consultez le post de James dans l’espace ci-dessous:

James a déjà révélé que son film Space Jam était un redémarrage, plutôt qu’une suite directe à l’original de 1996. Selon cette logique, le sous-titre A New Legacy a du sens. De toute évidence, le film maintient la marque classique de Space Jam que le public connaît, mais le titre complet communique que c’est un nouveau départ pour la franchise. James et son partenaire commercial Maverick Carter espèrent que Space Jam: A New Legacy aura suffisamment de succès pour engendrer des suivis, donc l’idée ici est d’attirer une nouvelle génération de téléspectateurs avec une nouvelle prise. Pourtant, il sera intéressant de voir si A New Legacy a des allusions au Space Jam de 1996 (l’équipe créative espère que Michael Jordan prendra un rôle) ou s’il s’agit vraiment d’une relance difficile qui agit comme le premier épisode d’une nouvelle continuité .

Apprendre ces informations à un moment où James était censé diriger ses Lakers de Los Angeles lors des éliminatoires de la NBA 2020 est un rappel douloureux de l’absence de sports en direct pendant la pandémie, mais c’est toujours un plaisir. Les fans de Space Jam ont attendu très longtemps un nouveau film, et c’est formidable de voir un film se concrétiser et être prêt à sortir bientôt en salles. Encore une fois, il est possible que Space Jam: A New Legacy soit retardé car les studios trient leurs listes après la crise de COVID-19, mais le film est en route et, espérons-le, divertira les cinéphiles dans un avenir pas trop lointain.

