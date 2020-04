Le Top 10 des émissions de télévision qui ont besoin de jeux vidéo: Doctor Who, Supernatural, Plus

Comment va tout le monde? Si tout va bien assez bien que vous pouvez faire une petite pause et jouer une petite réservation de fantaisie avec des émissions de télévision et des jeux vidéo. Petit fait amusant, j’ai écrit cela il y a 10 ans et j’ai pensé que ce serait drôle de dépoussiérer, de modifier quelques choses et de voir comment cela se passe. Je reste fidèle à ces choix!

Comme vous le savez peut-être, la plupart d’entre elles sont un pur plaisir et je sais que certaines gemmes seront répertoriées dans les commentaires ci-dessous, alors allons-y directement.

Pas de règles strictes. Choisissez et montrez et amusez-vous. Même si l’émission a eu un jeu vidéo.

10. Les Golden Girls

Pensez: le costume de loisirs Larry rencontre Silent Hill.

Admet le. Vous avez pensé à un jeu avec quatre femmes plus âgées partageant une maison à la mode à Miami, en Floride. Blanche Devereaux, Rose Nylund, Dorothy Zbornak et Sophia Petrillo est un jeu prêt à être fait. L’objectif: sauver la maison de retraite, Shady Pines, de l’incendie!

OK, je plaisante, je plaisante!.

Et maintenant, le VRAI Top 10…

10. Extreme Makeover

Pensez: Sims rencontre quelque chose dans la série Tycoon

Passons à cette liste. Commençons par un jeu pour le joueur très occasionnel. Quelque chose que vous pourriez donner à maman ou au cousin qui cache peut-être un secret. Au cas où vous ne le sauriez pas, la série a un but. Ty Pennington et son équipe de créateurs experts proposent des RÉNOVATIONS DE MAISON pour les familles méritantes. Chaque épisode présente une famille qui a fait face à une sorte de difficultés, comme une catastrophe naturelle ou un membre de la famille confronté à une maladie potentiellement mortelle. Alors que la famille part en vacances tout payé, Ty et l’équipe entrent en action, donnant au domicile de la famille une cure de jouvence totale. Cela comprend l’intérieur, l’extérieur et l’aménagement paysager, qui sont effectués en sept jours.

“Steve, comment diable ce serait un bon match?”

Facile. Vous gardez le but du spectacle et le faites dans le jeu. La famille a besoin d’une nouvelle maison. Vous obtenez un profil de la famille, une ventilation de la maison et 10 objectifs que vous devez atteindre dans un certain temps de jeu. 5 d’entre eux, vous obtiendrez de la famille, comme, “Grand-mère Ethel doit être au rez-de-chaussée.” Les 5 autres que vous ne connaissez pas. Vous devez faire attention aux choses dans le profil familial et utiliser un peu de créativité. Vous avez la liberté de tout ce que vous voulez, mais gardez à l’esprit… le temps presse. Peignez les murs, ajoutez des accessoires, installez les meubles. La «famille» vous fera savoir à quel point elle est heureuse du nombre d’objectifs que vous avez pu atteindre. Ayez des milliers de designs pour que le facteur de rejeu soit élevé et une nation de créateurs en herbe fera la queue pour acheter celui-ci.

9. COPS

Pensez: Grand Theft Auto et True Crime mais pas aussi sérieux. Et de nombreux parcs de roulottes.

«COPS est filmé sur place avec les hommes et les femmes des forces de l’ordre. Tous les suspects sont innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie par un tribunal. »

Bien que vous puissiez faire valoir que ce jeu existe, je pense que vous pouvez toujours obtenir une niche dans ce domaine. Vous avez le choix entre un bureau de police, un constable ou un adjoint du shérif en patrouille… avec une équipe de tournage. Non seulement vous attrapez des méchants, mais vous devez protéger les gens qui vous filment. Trop de dégâts d’une femme avec des bigoudis dans les cheveux et c’est fini. Vous pouvez mettre en place des piqûres de prostitution, garer des voitures suspectes (PAS DE PROFIL OUI!), Et vous arrêter dans une station-service locale pour contrôler les personnes qui se droguent sur les bordures de trottoir. Assurez-vous simplement de bien regarder la caméra.

8. Le vol des conchords

Pensez: Guitar Hero avec une pincée de PaRappa the Rapper.

Oui, je sais qu’ils avaient un jeu 8 bits. Je connais. Je connais. Je parle de GRANDES personnes. Le spectacle suit les aventures de Flight of the Conchords, un groupe de deux hommes néo-zélandais, alors que ses membres recherchent la renommée et le succès à New York. Dans le jeu, vous pouvez jouer toutes leurs chansons mais avec une intrigue! La partie chanson du jeu est facile à imaginer. Un baiser n’est pas un contrat, la pression du centre-ville, les rêves… Vous avez une longue liste de morceaux à choisir. Ajoutez une petite petite histoire géniale où leur manager de groupe, Murray Hewitt donne accidentellement leur gros contrat avec un grand studio à Mel (leur plus grand fan) et ils doivent fouiller la ville pour elle, en jouant des chansons le long du chemin pour débloquer des indices sur sa destination. Ajoutez des vidéos étranges, des animaux qui parlent / rappent et peut-être quelques apparitions sympas et vous avez vous-même un jeu digne de voler. Et oui, je sais que la série n’avait pas d’animaux parlants / rappeurs. Le jeu peut construire et améliorer le mythe de l’émission.

7. Émissions de télé-réalité MTV

Pensez: Smash TV rencontre Doom.

Je sais que c’est de la triche, mais je pense que vous aimerez les résultats. Mettez le jeu dedans et vous avez un écran avec une pléthore d’émissions de téléréalité MTV à choisir. Ensuite, vous pouvez traquer la personnalité immobilière de votre choix dans une myriade de lieux. Pensez-y. Jersey Shore. Monde réel. Les collines. Andy Milanakis. Teen Mom (?!?) Vous nommez la série… elle est là. Sauf My Super Sweet 16. Ça n’aurait pas l’air bien avec l’âge. Mais je voudrais que ce soit plus de violence caricaturale; avec un assemblage stupide d’armes à choisir. Un chop-shop géant, une boîte remplie de tortues volantes mangeuses d’hommes, un énorme ensemble de cymbales avec lesquelles vous pouvez écraser votre cible. Vous arrivez où je vais. Ce ne serait pas de la chirurgie cérébrale, mais je peux juste imaginer le frisson de traquer Spencer Pratt en conduisant un rouleau compresseur… J’ai des frissons!

6. Les Tudors

Pensez: Stronghold, Godfather et Assassin’s Creed.

La série est basée sur le règne du monarque anglais Henry VIII et porte le nom de la dynastie Tudor. Il y a toutes sortes de rebondissements et beaucoup de caractérisation en couches. Pour le jeu, j’aurais deux niveaux de jeu. Vous joueriez l’un des assistants de confiance d’Henry. Faites preuve de prudence. Vous pouvez gravir les échelons ou être simplement un autre paysan à la recherche de restes. Vous servez Henry de plusieurs façons. Le premier est son environnement immédiat; avec sa femme et ceux autour de lui qui chercheraient à le renverser. Le second se concentrerait sur l’expansion et la défense des terres qu’il possède déjà. Les choix que vous faites déterminent votre chemin Je pourrais voir cela comme un jeu de type «choisissez votre propre aventure». L’accent serait mis sur la stratégie. Mais ne perdez pas votre tête en jouant, car en prenant la mauvaise décision, Henry s’assurera que votre personnage perd la sienne.

5. Maison de poupée

Pensez: Alias, Buffy The Vampire Slayer: Chaos Bleeds et Metal Gear Solid.

Le petit spectacle qui pourrait … alors non. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ne se souviennent même pas de celui-ci. Peut-être pouvons-nous en tirer un jeu décent. Dollhouse a tourné autour d’une société qui gère de nombreux établissements souterrains (connus sous le nom de… vous l’avez deviné… Maisons de poupées) à travers le monde qui programment des individus appelés Actives (ou Dolls) avec des personnalités et des compétences temporaires. Les clients riches louent des Actives de Dollhouses à grands frais à diverses fins. La série a principalement suivi l’Actif connu sous le nom d’Echo (Eliza Dushku) dans son voyage vers la conscience de soi.

Mec, ce jeu s’écrit. Vous incarnez l’une des poupées qui commence à prendre conscience de soi. Travailler pour découvrir la vérité sur ce qui se passe et remplir les missions pour avancer. Vous effectuez diverses missions où vous utilisez le combat au corps à corps pour voler des informations, des armes modernes pour éliminer les composés ennemis et votre intelligence pour rester en vie! Faites attention à qui vous faites confiance ou vous pourriez tout effacer et recommencer depuis le début.

4. Carnivàle

Pensez: c’est difficile. Je sais ce que je veux et ça ne rentre dans rien. Et Silent Hill et Gun? Mélanger dans certains pour l’aspect «choisir avec côté». Mais avec des connotations religieuses partout.

Est-ce que quelqu’un d’autre est contrarié que nous n’ayons jamais fermé pour ce spectacle? N’importe qui? Il était censé durer 6 saisons, mais les coûts élevés ont fait baisser celui-ci. Difficile d’expliquer de quoi il s’agit. Se déroulant aux États-Unis pendant la Grande Dépression et le Dust Bowl. Il suit la vie de deux groupes disparates de personnes. Un carnaval itinérant et un groupe religieux. Mais tout n’est pas ce qu’il semble et c’est là que réside l’éclat de Carnivàle. Il serait difficile de traduire la structure des personnages en jeu, mais j’aimerais voir quelqu’un essayer. Il a des arcs d’histoire qui dépeignent la bataille entre le bien et le mal et la lutte entre le libre arbitre et le destin; le scénario mélange la théologie chrétienne avec le gnosticisme et la tradition maçonnique, en particulier celle des Templiers.

Pour le jeu, vous pouvez choisir entre les deux groupes. Suivez-vous Ben Hawkins et les malhonnêtes voyous ou le charismatique et maléfique frère Justin Crowe? Maintenant, un jeu sur un groupe de cirque et d’église ne crie pas exactement de l’excitation, alors nous devrions le développer un peu. Pour lui donner une certaine action, vous pouvez choisir d’être un protecteur des gens qui voyagent, en combattant les gens de la ville “possédés” hostiles, les légions qui suivent frère Crowe et divers méchants “d’un autre monde”. Ou devenez un disciple du frère Justin. Détruire, intriguer et faire des ravages. L’objectif: trouver d’autres personnes pour rejoindre votre cause à temps pour la bataille finale entre le bien et le mal. Nous parlons maintenant!

3. Frange

Pensez: Wow. X-Files s’est installé avec Eternal Darkness: Sanity’s Requiem. Mais pas tout à fait.

Fringe méritait mieux. Il a suivi une équipe de la «Fringe Division» du Bureau fédéral d’enquête sous la supervision de la sécurité intérieure. Pas exactement le meilleur, mais ça marche. L’équipe utilise une science «marginale» peu orthodoxe et des techniques d’enquête du FBI pour enquêter sur «le modèle», une série d’occurrences inexpliquées, souvent horribles, qui se produisent partout dans le monde. Considérez-le comme un hybride de The X-Files, The Twilight Zone et Dark Angel.

Dans le jeu, en tant que membre de la «Fringe Division», vous devez réparer beaucoup de torts. En utilisant de petites quantités de voyages dans le temps, de combats de fantômes et d’étranges (mais vraies) théories du complot, vous devez sauver la journée et obtenir des indices pour en apprendre davantage sur «le modèle». Surveillez votre dos. Dans ce jeu, les choses changent et tout n’est pas comme il semble.

2. Surnaturel

Pensez: Oh mon garçon. Où commencer? Mélangez Wolfenstein, F.E.A.R., System Shock, BioShock, Left for Dead et quelques Resident Evil And a little Ghost et Goblins pour les coups de pied.

Celui-ci est trop facile. Frères qui chassent les démons et autres figures du paranormal. Vous savez combien cela couvre? Vous savez combien de jeux vous pouvez créer sur place? La première entreprise qui investit dans cette franchise va s’asseoir et regarder son boom d’investissement! Vous pouvez prendre le jeu dans de nombreuses directions différentes, y compris tant de méchants sympas et de choses à combattre. En dehors de mon numéro un, ce jeu est une évidence.

1. Dr. Who

Pensez: Chrono Trigger, Prince of Persia et Final Fantasy. 10 000 FOIS!

Oui, je sais que le médecin a joué à des jeux. Pour une franchise aussi grande que celle-ci, je suis choqué et perplexe de savoir pourquoi un jeu majeur n’a pas été fait pour le bon médecin qui rend justice à la franchise.

Le Dr Who a connu une sorte de résurgence au fil des ans. Du moins en termes d’attention «mainstream». Il est maintenant temps de faire bouger les choses. Pour vous rattraper; la série dépeint les aventures du mystérieux «docteur» qui voyage dans le temps et l’espace dans son vaisseau spatial, le TARDIS, qui apparaît normalement de l’extérieur comme une boîte de police bleue des années 50. Avec ses compagnons, il explore le temps et l’espace, fait face à une variété d’ennemis et d’atteintes aux droits. Pourquoi jouer avec ça? Et c’est une propriété à partir de laquelle vous pouvez lancer plusieurs jeux. Vous pouvez faire de l’action directe, de la stratégie, du multijoueur… n’importe quoi vraiment. Que diriez-vous d’une pétition pour le bon docteur?

Et vous? Quelle émission de télévision devrait avoir un jeu vidéo?