Le Top 10 des films pandémiques: 12 singes ,. 28 jours plus tard, plus

Comment va tout le monde là-bas? J’espère que vous trouvez quelque chose de positif sur lequel vous concentrer et que vous ne vous laissez pas trop entraîner par les réalités de la vie. Merci d’être passé et j’espère que cela vous distraira un peu.

Bien sûr, ce sera impossible puisque je vais parler de films sur la pandémie aujourd’hui! Il est très facile de glisser sur le territoire des «zombies», je vais donc essayer de m’en éloigner, mais ne vous laissez pas arrêter dans les commentaires.

Cette semaine, je vais demander à mon ami Boris de participer aux photos, car il est un expert en pandémie. Et il est de Bosnie.

Oui, c’est une liste du Top 10 mais allez-y doucement avec moi dans la façon dont je les ai classés. J’ai été coincé dans la maison avec 3 enfants et je manque de vin.

Mentions honorables

Train pour Busan

Cécité

Le Masque de la mort rouge

10. Le bug de Satan

Certes, je n’ai pas regardé ça depuis des années, ce film de 1965 de John Sturges coche toutes les cases en ce qui concerne l’excitation pandémique. Vous avez un germe qui a le potentiel de tuer tout le monde sur Terre et il est volé dans un laboratoire de guerre biologique. Jusqu’à présent assez raisonnable, non? Ensuite, le voleur menace de le libérer à l’air libre et toutes les ruines de l’enfer sont perdues.

Il est vraiment bien tourné pour un film des années 60 et maintient l’action en mouvement, vous êtes donc bien engagé tout au long du film.

9. Perfect Sense

Je vais attraper un peu de recul, mais j’aime l’association Eva Green et Ewan McGregor dans ce charmant petit conte réalisé par David Mackenzie. Ils gardent les choses simples avec une histoire qui se concentre sur deux étrangers qui se rencontrent dans les moments les plus étranges. Une épidémie apocalyptique de perte sensorielle est la toile de fond qui offre des moments mignons face à un danger imminent. Ne vous éteignez pas trop car il y a beaucoup de moments captivants qui vous demanderont ce que vous feriez dans la même situation.

8.Les transporteurs

Fait en 2009, Carriers a ses hauts et ses bas mais a un certain nombre de moments «sur le nez» qui vous donneront un frisson avec ce qui se passe actuellement. Le cinéma est plus sombre que jamais, mais Chris Pine, Emily Van Camp, Christopher Meloni et Piper Perabo vous donnent beaucoup à méditer dans ce récit de 4 personnes à la recherche de la paix dans un monde déchiré par un étrange virus. En fin de compte, c’est un rappel que les gens sont plus dangereux que le virus.

7.Les fous

Ce film vous dira ce qui se passe lorsqu’un avion s’écrase avec un virus toxique et transforme les habitants d’une petite ville en tueurs violents. Une histoire passionnante de «lutte pour survivre» qui a beaucoup de moments de panique.

Je ne suis pas le plus grand mec d’horreur / thriller, mais c’est un petit sprint astucieux qui vous fera serrer les coussins du canapé. Comme si regarder les nouvelles ne le faisait pas déjà.

6. Le septième sceau

C’est l’un de ces films dont vous entendez beaucoup parler et dont vous avez discuté, mais la personne moyenne ne l’a pas vu. Si ce n’est pas le cas, il est temps de brosser ce classique d’Ingmar Bergman en 1957. Se déroulant pendant la peste de la peste noire des années 1300, le film se concentre sur un chevalier qui rencontre l’ange de la mort et le jeu d’échecs qu’ils jouent pour son âme. Profond. Maîtrise Et un de ces classiques qui méritent leur titre.

5. La souche d’Andromède

J’adore le livre de Michel Crighton et le film se rapproche assez du matériel source. Les scientifiques enquêtent sur un organisme infectieux qui est tombé sur Terre depuis l’espace avec l’horloge comptant jusqu’à une perte certaine. Regardez celui-ci et notez l’impressionnante cinématographie et rappelez-vous que cela a été fait en 1971.

4. Le dernier homme sur terre

J’allais et venais avec ça et The Omega Man mais Vincent Price bat Charleston Heston pour moi tous les jours. La guerre biologique a anéanti la plupart de la population et le caractère de Price est en quelque sorte à l’abri et survit à tout cela avec le reste du monde transformé en mutants / vampires. Un bon moment amusant, ringard et à petit budget qui donne à Price beaucoup de paysages à mâcher.

3. 28 jours plus tard / 28 semaines plus tard

Oui, faites-en une double fonctionnalité. Encore une fois, pas un thriller / zombie mais celui-ci a attiré mon attention et l’a tenu tout le temps car j’aime vraiment la version des monstres “pas zombie” que nous rencontrons. Un bord de votre siège, une conduite induisant la transpiration qui vous fera vérifier les fenêtres à l’extérieur pour vous assurer que vous êtes en sécurité.

2. 12 singes

Je viens de regarder ça et ça résiste à merveille! Terry Gilliam livre un classique avec Bruce Willis incarnant un voyageur du temps qui a été renvoyé dans les années 1990 pour découvrir l’origine d’une pandémie mondiale qui anéantit presque l’humanité. Le film frappe à la maison avec les événements actuels et Brad Pitt apporte l’humour dans cette histoire captivante qui vous demandera à peu près tout ce que vous savez.

1. Contagion

Y avait-il un doute? Cela touche un peu trop près de chez nous en ce moment, mais Steven Soderbergh cloue celui-ci et vous donne un cours intensif sur la façon dont les maladies se propagent … et avec quelle facilité elles se propagent. C’est un regard fou sur ce qui se passe pour trouver un remède et comment les gens sont leur pire ennemi. Sérieusement. Nous sommes.

Regardez celui-ci, si vous osez.

D’accord, laissez-le aller dans les commentaires. Dites-moi également comment vous passez votre temps à l’intérieur.