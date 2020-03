Le top 5 des émissions télévisées à revoir: Breaking Bad, MASH, Plus

Certains d’entre vous, lecteurs de longue date de 411mania, se souviennent peut-être d’une chronique régulière intitulée Top 5. Il y avait parmi les meilleurs et les plus brillants que ce site puisse offrir, présentant leurs 5 meilleurs choix d’un sujet particulier lié à la télévision et au cinéma.

Les listes étaient personnelles et chacun de nous a donné ses raisons de choisir ce que nous avons fait. Cela a donné lieu à des commentaires amusants et vifs dans la section des commentaires.

Étant donné que nous vivons une période sans précédent dans le monde, je pensais que j’enlèverais la poussière et donnerais mon propre top 5 pour aider à passer le temps. Serez-vous d’accord avec le mien? Bien sûr que non. En outre, cela fonctionne mieux si vous avez des opinions dissidentes sur le sujet.

Cette semaine, je jette un œil au Top 5 des meilleures émissions télévisées à revoir. Incluez des émissions que vous avez déjà vues et découvertes qu’elles sont encore meilleures la deuxième fois. Je sais que c’est un défi de taille et il est IMPOSSIBLE de faire bouillir chaque émission que nous avons regardée jusqu’à 5, mais essayons quand même.

Vous remarquerez peut-être que je ne mentionne pas de gros frappeurs comme Friends, dont je n’ai jamais été un grand fan et qui n’a aimé qu’une poignée d’épisodes, ou The Office, que j’ai trouvé inaccessible après la saison 4. De plus, je sais que je vais attraper l’enfer pour ne pas avoir répertorié The Wire. J’adore The Wire. L’un des meilleurs spectacles de tous les temps. Pourtant, je ne me retrouve pas à vouloir la revoir autant que je fais les autres émissions de cette liste.

Oh, pas de spectacles animés. Cela aura sa propre catégorie. Et aucune réalité ne se montre.

Mentions honorables

Marié avec des enfants

Calme ton enthousiasme

Le bouclier

5. 30 Rock

Peu importe combien de fois je regarde cette émission, je ris des mêmes mises en place et blagues. Je dois cela à l’écriture superbe et à la distribution impeccable qui comprend des frappeurs lourds comme Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, avec une distribution de soutien qui n’a aucun maillon faible. De plus, l’émission savait utiliser des moulages spéciaux comme aucun autre.

La prémisse de l’émission crée l’environnement idéal pour la maîtrise de la comédie car elle suit Liz Lemon (Fey), qui est la rédactrice en chef de l’émission de comédie «TGS with Tracy Jordan», un hommage de la SNL, et elle doit jongler avec son patron (Baldwin) et un personnel qui a tous ses propres affaires.

J’essayais de trouver un épisode qui résume la série mais je ne pouvais tout simplement pas le faire. Profitez plutôt de ces clips…

4. Il fait toujours beau à Philadelphie

Certains pourraient prétendre que cette série a connu deux saisons maigres, mais je ne suis pas l’un d’eux. Depuis l’épisode 1, j’ai adoré les mésaventures du gang chez Paddy’s Pup.

Ce spectacle peut être irrévérencieux et grossier tout en nous donnant quelques-uns des plus grands rires. Il chevauche la ligne et n’a pas peur de pousser les choses un peu plus loin que d’autres spectacles n’oseraient aller.

Les jumeaux Dennis (Glenn Howerton) et Deandra «(Sweet) Dee» Reynolds (Kaitlin Olson), ainsi que les amis Charlie Kelly (Charlie Day) et Ronald «Mac» McDonald (Rob McElhenney), ainsi que Frank Reynolds (Danny DeVito), Le père légal de Dennis et Dee dirige le Paddy’s Pub, un bar irlandais du sud de Philadelphie et rien n’est prévisible ni interdit.

Personne n’aurait pu prédire la longévité de l’émission lorsqu’elle s’est écrasée sur la scène en 2005 et que c’est là le secret de son succès. Un gâchis imprévisible qui me laisse revenir pour plus. L’une de mes émissions préférées à citer presque quotidiennement.

3. Breaking Bad

Breaking Bad est un spectacle presque parfait et, étonnamment pour moi, super à revoir. Je crédite cela à Vince Gilligan, le créateur qui ne retient pas les couches qui rendent ce spectacle brillant.

Encore mieux, c’est combien vous ramassez lorsque vous le regardez encore et encore. De son utilisation des couleurs aux rappels, Gilligan met la table pour que vous vous régaliez encore et encore.

Ce n’est pas à retirer du casting et de l’histoire. Bryan Cranston donne vie à Walter White d’une manière qu’aucun autre acteur n’aurait pu avoir. Voir sa transformation se dérouler, battement par battement, est quelque chose à voir. Vous le croyez dans chaque scène et sa chimie avec tout le monde à l’écran a un poids sérieux. Jesse Pinkman incarné par Aaron Paul aurait facilement pu ruiner le spectacle mais Paul donne le cœur au personnage.

Comme ci-dessus, il est inutile de choisir une scène plutôt qu’une autre pour la mettre en valeur.

2. Les sopranos

Comme Breaking Bad, The Sopranos doit beaucoup à son créateur, David Chase. Une émission sur le chef d’une famille criminelle italo-américaine basée dans le New Jersey qui tente d’équilibrer sa vie familiale avec son rôle de chef d’une organisation criminelle pourrait facilement tomber dans un tas de clichés, mais The Sopranos a toujours une longueur d’avance du public.

Le facteur ré-échangeable vit et meurt sur son étoile, James Gandolfini. Son Tony Soprano est répréhensible, mais le public suit chacun de ses mouvements, l’encourageant même si nous ne devrions pas l’être. Gandolfini est rejoint par Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steven Van Zandt, Tony Sirico, Robert Iler, Jamie-Lynn Sigler … en fait, comme les autres spectacles ici, pas un faible dans le peloton.

Les Sopranos sont un spectacle que je peux présenter, peu importe la saison ou l’épisode, il est garanti d’être investi à 100%

1. M * A * S * H

Surpris? M * A * S * H ​​a pu faire l’une des choses les plus difficiles à réaliser dans une émission de télévision. Il équilibrait l’humour et le drame, chaque épisode, d’une manière crédible et hilarante. Je n’ai pas encore vu un autre spectacle le faire ainsi que M * A * S * H ​​et créer un monde de personnages et de moments mémorables.

Mon appréciation de cette émission a grandi à mesure que je vieillissais et je l’ai regardé à nouveau récemment, émerveillé par sa capacité à éviter les mines terrestres qui ont ruiné d’autres émissions. Du remplacement des personnages populaires à la manipulation de sujets sérieux avec soin et humour, M * A * S * H ​​est toujours debout aujourd’hui.

Bien. Allez-y doucement avec moi dans les commentaires mais n’hésitez pas à partager votre Top 5!