Le top 5 des méchants de John Carpenter Movie

Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

John Carpenter est mon réalisateur préféré. Je ne me souviens pas quel film de John Carpenter était en fait mon premier (c’était peut-être They Live ou Big Trouble in Little China, mais je ne suis pas sûr), mais je sais que je les ai tous appréciés, même son des films moins importants comme son remake Village of the Damned et son deuxième épisode de Masters of Horror, Pro-Life. Et s’il est vrai que Carpenter est connu comme “Le maître de la terreur”, très probablement pour Halloween et The Thing, Carpenter n’est pas seulement un réalisateur d’horreur. Il a réalisé des films d’action (Assault on Precinct 13, Escape from NY, Escape from LA), des drames (la mini-série Elvis), des films de science-fiction (Dark Star, Starman, Ghosts of Mars) et des comédies (Big Trouble in Little China , Mémoires d’un homme invisible). Sa filmographie montre qu’il peut vraiment tout faire et bien le faire. Et quand vous voyez l’un de ces “autres” films, vous pouvez voir que c’est l’un de ses films. Le look, la musique, la façon dont le film se connecte; indépendamment de l’histoire, de l’intrigue ou du genre que vous pouvez dire lorsque vous regardez un film de John Carpenter.

Et donc, dans cette édition spéciale de Dumpster Fire of the Week, j’ai pensé jeter un coup d’œil aux 5 meilleurs méchants de John Carpenter. Qui sont les méchants les plus méchants du monde cinématographique de John Carpenter?

Cet article contient des spoilers pour les films mentionnés. Tu étais prévenu.

**

En haut, l’honorable mentionne:

5- Holly in They Live: Comme le décrit Meg Foster, Holly n’est qu’une femme au mauvais endroit au mauvais moment lorsqu’elle rencontre le héros du film, John Nada (Roddy Piper). Nada l’enlève, l’oblige à le ramener chez elle, puis commence à lui parler de cette chose folle qu’il a vue. Le public sait de quoi Nada parle est vrai et réel, mais Holly ne sait pas de quoi il parle. Encore une fois, quand nous la voyons pour la première fois, elle est juste une femme au mauvais endroit au mauvais moment. Et quand nous découvrons, plus tard, qu’elle sait ce qui se passe et fait partie de la résistance clandestine contre les extraterrestres, elle a probablement juste eu peur parce qu’elle ne savait pas que Nada savait quoi que ce soit. C’est une alliée! Et elle aime Nada, probablement (cette petite conversation qu’ils ont au lieu de rencontre juste avant que le mur n’explose montre qu’ils ont une sorte de chimie)! Nous n’avons aucune idée qu’elle est une plante et un sympathisant humain des extraterrestres jusqu’à ce qu’elle tire sur Frank (Keith David) dans la tête. Cette garce! Quand j’ai vu cela pour la première fois, je ne pouvais pas le croire. Comment pouvait-elle faire ça? Et pourquoi aurait-elle permis aux extraterrestres de continuer à gouverner le monde? Absolument honteux. Dommage que Nada ne lui ait pas tiré dans la tête.

4- Le président des États-Unis et Cuervo Jones dans Escape from L.A.: Dans le futur dystopique d’Escape from L.A., vous avez deux très mauvaises options pour gouverner le monde. D’une part, vous avez le sac à dos d’aile d’extrême droite religieusement fou joué par Cliff Robertson, un homme qui a fait modifier la Constitution américaine afin qu’il puisse être président à vie et que des scientifiques du gouvernement construisent une super arme qui pourrait littéralement fermer le monde entier. C’est tellement fou. Et d’autre part, vous avez Cuervo Jones (George Corraface), le chef de gang quasi-gauche qui, après avoir lié d’amitié avec la fille du président (Utopia, joué par AJ Langer), parvient à voler l’arme du jour du Jugement dernier du président et menace de fermer les États-Unis et gouverner le monde. Jones fait un bon spectacle et agit comme s’il se soucie des opprimés du monde, mais c’est un menteur et un morceau de merde et tout ce qu’il veut faire, c’est être en charge de tout le monde. C’est tout simplement horrible. Donc, quand Snake Plissken de Kurt Russell parvient à les baiser tous les deux (eh bien, Map to the Stars Eddie tue Jones mort, mais avouons-le, si Snake n’était pas installé à Los Angeles et qu’il n’était pas dédié à se maintenir en vie Jones aurait probablement conquis le monde) c’est une bonne chose. Oui, Plissken ferme le monde, mais au moins le monde n’a pas à être gouverné par le président ou Jones. Et j’ai toujours soupçonné qu’il y avait une chance que l’arme satellite Épée de Damoclès n’ait pas vraiment fermé le monde de façon permanente. Rappelez-vous ce que Hershe (Pam Grier) a dit au sujet du virus Plutoxin-7? Le SoD est une mauvaise arme et va foutre le monde, mais ce n’est pas nécessairement la fin. Peut être. Je pense toujours qu’il y a une chance que ce soit la vraie fin. Le courant est coupé, mais il ne le sera pas pour longtemps.

3- Gangs de rue unifiés en assaut sur la Cité 13: Nous ne savons vraiment rien des gangs, sauf qu’ils sont tous énervés par le LAPD qui leur déclare la guerre. Nous savons que les gangs ont en leur possession une réserve d’armes à feu et de silencieux et, comme nous le voyons, les quatre chefs de gangs (Frank Doubleday, Gilbert De La Pena, Al Naukachi et James Johnson) circulent dans la ville, menaçant de tirer sur quiconque qu’ils veulent, ils sont prêts à tout pour revenir contre les flics et la ville. Et quand nous voyons les gangs terroriser un chauffeur de camion de glaces et abattre un enfant mort (Kim Richards) sans raison, ils sont totalement déterminés à être terrifiants. Et lorsqu’ils décident de s’infiltrer dans le commissariat de police qui sera bientôt abandonné parce que le père du gamin qu’ils ont abattu est à l’intérieur (le père y a couru après avoir tué Doubleday), ils feront tout ce qu’il faut pour détruire. C’est terrifiant. Ils ne se soucient de rien au-delà de leurs propres conneries. Et si certains de leurs rangs meurent, comme ils le font, de plus en plus se présenteront pour continuer le siège. Ils sont vraiment comme les hordes de zombies dans Night of the Living Dead, n’est-ce pas? Certains membres des gangs ont cependant des armes à feu. C’est en fait plus effrayant.

2- Michael Myers à Halloween: Ce qui rend Michael Myers si effrayant dans l’Halloween original, c’est que vous n’êtes pas sûr de ce qu’il est vraiment. Au début, il semble qu’il ne soit qu’un patient mental échappé incroyablement dangereux. Mais, à mesure que le film progresse et que nous en apprenons davantage sur Myers du Dr Loomis (Donald Pleasance) et que nous le voyons en action, il y a une chance que Myers ne soit pas seulement un homme. Il y a une chance que Myers soit surnaturel. S’il n’est pas un homme et qu’il est «quelque chose d’autre», cela expliquerait pourquoi vous pouvez continuer à le renverser, le battre, lui coincer des aiguilles à tricoter dans les yeux et lui tirer dessus six fois et il ne mourra tout simplement pas. Il y a une chance que Myers, “The Shape”, soit vraiment le Boogeyman. C’est incroyable et effrayant et terrifiant. Comment pouvez-vous vaincre cela? Pouvez-vous vaincre cela?

**

Et le 411 Dumpster Fire de la semaine: les 5 meilleurs méchants de John Carpenter Movie la première place revient à:

1- La chose dans la chose: Comment pourrait-il ne pas être la chose? C’est un monstre extraterrestre qui peut essentiellement se transformer en n’importe qui ou n’importe quoi et tout ce qu’il veut faire, c’est survivre, tuer et grandir. Nous ne savons jamais à quoi il ressemble «vraiment». Tout ce que nous savons, c’est que c’est tellement incroyablement dangereux que s’il n’est pas arrêté à la station de recherche américaine, il assimilera tout sur la planète dans quelques années (ou peut-être même plus tôt que ça, qui diable sait?). Vous ne pouvez faire confiance à personne ou à quoi que ce soit autour de vous, car il est possible que la Chose soit là avec vous et n’attende que le bon moment pour vous prendre en charge. Vous pouvez probablement arrêter et tuer la Chose, mais, comme le suggère la fin du film, comment savez-vous que vous l’avez tué? Même après avoir fait exploser la base et détruit essentiellement tout ce qui se trouve dans la région, il y a de fortes chances que l’homme devant vous soit la Chose. C’est un vrai monde de merde à vivre, n’est-ce pas?

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

