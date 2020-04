Le top 5 des petits gâteaux terribles de Debbie

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

Je suis fan de divers gâteaux à grignoter de Little Debbie pendant presque toute ma vie. Bien qu’ils ne soient peut-être pas la chose la plus saine au monde à manger, il n’y a rien de mal à avoir un gâteau de collation de temps en temps, non? Putain, tu le sais. Et j’imagine que si vous étiez un enfant qui a pris son déjeuner à l’école (vous savez, il a été «emballé dans un sac brun») à l’époque où les gâteaux à grignoter de Little Debbie faisaient probablement partie de ce déjeuner (ou peut-être que vous aviez un gâteau de collation d’une autre entreprise, comme l’hôtesse ou des gâteaux savoureux ou autre). C’était souvent la meilleure partie du déjeuner. Et qui n’est pas devenu monétairement étonné à la vue d’un de ces gigantesques Fudge Rounds lorsque l’un d’eux a été révélé par quelqu’un? Admettez-le, la première fois que vous avez vu l’un de ceux-là, vous avez été choqué pendant une seconde qu’il y aurait un Fudge Round aussi gros. C’était ridicule. C’était savoureux, bien sûr, mais ridicule.

Maintenant, même s’il est vrai que Little Debbie a produit de nombreux petits gâteaux fins au fil des ans, la société en a également produit de terribles. Ceux qui avaient l’air bien sur la boîte et étaient nouveaux, alors pourquoi ne pas les essayer et ils étaient absolument horribles. Je suis sûr que cela nous est arrivé à tous. Et c’est toujours une déception majeure, car qui veut manger un mauvais gâteau? Personne.

Alors, quels gâteaux de la petite Debbie sont les pires? Lesquels sont, eh bien, terribles?

**

En haut, l’honorable mentionne:

5- Crèmes du diable: J’ai essayé ces gâteaux au chocolat et à la crème blanche à plusieurs reprises, en espérant à chaque fois que le dernier que j’avais était juste mauvais. Peut-être que cette fois ce sera bien. Un gâteau au chocolat avec de la crème blanche au milieu ne devrait jamais être délibérément mauvais. Et pourtant, la réalité est que je n’ai jamais eu une bonne de ces putains de choses. La partie du gâteau au chocolat est presque toujours sèche et la crème est toujours fade. Et j’ai essayé de les mettre au réfrigérateur pour voir si cela ferait ressortir la saveur et à chaque fois je me retrouve avec un gâteau froid, sec et sans saveur. C’est déprimant. Comme je l’ai dit, un gâteau au chocolat avec de la crème blanche au milieu ne devrait jamais être délibérément mauvais. Alors qu’est-ce qui se passe avec ces choses?

4- Bâtonnets de beignets: Ces choses sont fondamentalement un morceau de glaçage avec une sorte de gâteau au milieu, donc elles sont trop sucrées pour leur propre bien au début. Mais quand vous en obtenez un qui ressemble à de la moitié de la glaçure, de la moitié du gâteau, le gâteau est juste fade. Je ne suis même pas sûr du goût de la partie du gâteau. Celles-ci seraient probablement très bonnes si l’entreprise pouvait trouver le bon ratio de glaçure et de gâteau et obtenir un gâteau qui a vraiment le goût de quelque chose. Quelqu’un a-t-il déjà eu l’un d’entre eux qui était bon?

3- Jumeaux bananes : Tout ce qui est aromatisé à la banane est toujours une merde parce que l’arôme est trop bananaish ou pas assez bananaish. Je n’ai pas encore eu de gâteau à la banane aromatisé qui était juste plus souvent qu’autrement. Ce serait bien si, un jour, Little Debbie ou une autre entreprise de gâteaux de collation pouvait proposer un gâteau à la banane qui avait le goût d’une tarte à la crème à la banane maison. Maintenant, ce serait la merde du gâteau de collation.

2- Tartes à la guimauve et à la banane: Ceci est mon plus récent “nouveau” petit gâteau snack Debbie et la merde était-il dégoûtant. Ce sont deux biscuits fades avec une garniture de guimauve encore plus fade recouverte de glaçage “banane”. Encore une fois, le glaçage à la banane n’a pas le goût de quoi que ce soit, et j’ai le sentiment que si c’était plus de bananaish, cela n’aurait toujours pas d’importance. Un remplissage différent pourrait aider. Peut être.

**

Et le 411 Dumpster Fire of the Week: The Top 5 Terrible Little Debbie Snack Cakes Edition la première place revient à:

1- L’un des mini beignets: Peu importe le type de mini beignet que vous obtenez, ils n’ont jamais tout à fait raison. Les chocolats sont perpétuellement rassis, et les blancs en poudre sont encore plus rassis. Les vitrages, même lorsque vous les mettez au réfrigérateur pendant un petit moment, sont toujours «fondus» et collés ensemble (comment Entenmanns peut-il faire ces trous de beignets glacés et ne pas les faire coller ensemble, pour ne plus jamais être séparés?). Les cannelle sont parfois bien (ce sont vraiment les seuls qui valent la peine d’être mangés). Mais le plus gros problème avec les Mini Donuts? Vous ne pouvez jamais ne pas déchirer le putain de sac en l’ouvrant. Jamais. Et puis vous finissez par devoir scotcher le sac du mieux que vous pouvez, là où vous l’avez déchiré, mais cela ne fonctionne jamais. Et ces petites choses de tabulation sur les côtés? Quel putain de gaspillage.

**

Et juste au cas où vous vous poseriez la question, voici mon Top 5 des petits gâteaux préférés de Debbie

5- Rouleaux suisses (ils ont meilleur goût lorsque vous les mettez au réfrigérateur)

4- Star Crunch

3- Rouleaux de gâteau aux framboises

2- Rondes de fudge (taille normale. Les adultes n’ont pas besoin de manger un de ces géants)

1- Barres de noix

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

