Le tournage de Mme Marvel est lié à d’autres projets Marvel

Le tournage de la série Disney +, Mme Marvel a des liens avec d’autres projets de l’univers cinématographique Marvel

Selon les dernières nouvelles, le calendrier de tournage de la prochaine série Marvel Studios Ms Marvel pour Disney + est aligné sur d’autres projets UCM en cours de développement.

Selon The Illuminerdi, Marvel Studios recherche quelqu’un pour le rôle de Mme Marvel qui sera disponible pour filmer entre juillet 2020 et juin 2021. Cela ressemble à une rumeur antérieure selon laquelle la série commencerait à tourner fin 2020. et que le tournage ne pouvait durer que quatre mois, la mise à jour laissant huit mois supplémentaires à Kamala Khan pour apparaître dans d’autres projets UCM tels que Captain Marvel 2 ou une deuxième saison de Mme Marvel.

Il y a des nouvelles que le Captain Marvel 2 Il sortira en 2022 et le tournage serait réduit à la période où l’actrice de Mme Marvel serait disponible pour une apparition. De plus, les films ne prennent généralement que trois mois pour filmer, ce qui laisse encore du temps à Disney + pour se dépêcher de filmer la deuxième saison de Mme Marvel, en fonction de la réception de la première saison. Le site spécule également que Mme Marvel s’est associée à d’autres nouveaux héros de l’UCM pour un jeune projet Avengers.

L’apparition de Mme Marvel dans Captain Marvel 2 Cela aurait du sens, étant donné que Kamala Khan est inspiré par Carol Danvers pour devenir un super-héros dans les bandes dessinées. De plus, si l’UCM s’en tient aux origines de Mme Marvel comme inhumaines, sa connexion avec les Kree s’inscrit également dans l’histoire d’origine de Carol Danvers.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie pour la série, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la série, ainsi que Moon Knight et She-Hulk, pourraient arriver dès la fin de 2021.

