Le tournage de ‘Nightmare Alley’ commence, le nouveau Guillermo del Toro

Searchlight Pictures a annoncé le début du tournage »Ruelle du cauchemar‘à Toronto, au Canada. Le film, basé sur le roman «L’allée des âmes perdues» William Lindsay Gresham, avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman et David Strathairn.

Le lauréat du Guillermo del Toro Academy Award réalise ce film dont il a également écrit le scénario aux côtés du scénariste, écrivain et journaliste Kim Morgan. À son tour, Del Toro agit également en tant que producteur avec J. Miles Dale («Antlers», «La forme de l’eau»).

Le tournage du film sera supervisé par les présidents de la production cinématographique et télévisuelle de Searchlight Pictures, David Greenbaum et Matthew Greenfield, ainsi que par le vice-président principal DanTram Nguyen. Searchlight distribue le film dans le monde entier.

À cet égard, le réalisateur et scénariste Guillermo del Toro a déclaré: “Je suis ravi d’avoir cette distribution extraordinaire. Kim Morgan et moi avons travaillé avec une énorme passion pour faire apparaître à l’écran le monde sombre et sinistre de William Gresham et désormais nous serons accompagnés d’un excellent groupe d’artistes et de techniciens qui contribueront à lui donner vie. “

“Compte tenu de la profondeur de ce merveilleux casting, je me sens privilégié de travailler avec chacun d’eux et de bénéficier du soutien de nos grands partenaires Searchlight. C’est merveilleux de voir ces acteurs de première ligne et Guillermo dépasser leurs limites dans cette nouvelle interprétation de Le roman fondamental de Gresham “, explique le producteur J. Miles Dale.

Dans ‘Ruelle du cauchemar«Un jeune et ambitieux commerçant (Cooper), avec un talent indéniable pour manipuler les gens avec quelques mots bien choisis, peint avec un psychologue (Blanchett) qui est encore plus dangereux que lui. Des tissages qui impliqueront d’une manière ou d’une autre un employé juste (Mara), un charlatan (Dafoe) ou Bruno le Forzudo (Perlman), ainsi qu’un riche membre de la haute société, le riche industriel Ezra Grindle (Jenkins) ).

“C’est un honneur et un privilège de collaborer à nouveau avec Guillermo. Il a réuni un magnifique groupe d’acteurs créatifs et de talents pour former une authentique équipe de rêve qui l’aidera à transmettre sa vision unique de” Nightmare Alley “au grand écran.” paroles de David Greenbaum et Matthew Greenfield.

L’équipe créative de Del Toro est composée de plusieurs de ses collaborateurs réguliers, tels que le créateur de costumes Luis Sequeira, le directeur de la photographie Dan Laustsen, le superviseur des effets visuels Dennis Berardi, la designer de production Tamara Deverell ou le Éditeur de Cam McLauchlin.

Searchlight Pictures, anciennement Fox Searchlight Pictures, est une société cinématographique spécialisée qui se consacre au financement et à l’acquisition de films. Il développe ses propres opérations de marketing et de distribution, et depuis 2019 il fait partie des Walt Disney Studios.