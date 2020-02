Le tournage de The Batman aurait pu nous montrer Catwoman

Le Batman est actuellement en plein tournage. Jour après jour, le nouveau film de DC Comics est le protagoniste d’une photographie filtrée de l’ensemble. Maintenant, de nouvelles rumeurs et théories assurent qu’une image aurait pu nous montrer Catwoman.

Le batman Ce sont des nouvelles tous les jours de la semaine. Le nouveau film de DC Comics, qui sera dirigé par Matt reeves, est l’un des films les plus attendus de l’année prochaine. Alors que les fans tentent de calmer leur anxiété, le film est en plein tournage et de cette façon, les détails du futur projet commencent à être connus. Selon de nouvelles rumeurs, une fuite d’image nous a montré pour la première fois Catwoman

Dans ce nouveau film, Zoë Kravitz sera chargé de donner vie à Catwoman. Selon de nouvelles images filtrées, Batman peut être observé, probablement interprété par deux fois plus Robert Pattinson, et son batcycle caractéristique accompagné de ce qui pourrait être Catwoman. En plus des photos, une vidéo des deux protagonistes a également été divulguée lors d’une poursuite à moto. Ces scènes sont tournées dans la nécropole de Glasgow.

Premières images de CATWOMAN dans THE BATMAN?

Il semble que l’automobiliste qui accompagne Batman dans les images nouvellement divulguées soit Selina Kyle / Catwoman (Zoe Kravitz). pic.twitter.com/14kOp6q7bw

– Club DC Comics Espagne (@ClubDCComicsESP) 21 février 2020

Ce n’est qu’une théorie. Rappelons que The Batman ne nous a montré officiellement que Robert Pattinson dans le célèbre costume, qui a donné beaucoup à dire sur les réseaux sociaux.

Que sait-on à ce jour?

Zoë Kravitz est reconnue pour ses rôles dans des films comme Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald, l’étranger en toi et Divergente, en plus de ses interprétations dans la série Californication et Big Little Lies Interprètera Selina Kyle dans Le batman, également connu sous le nom Catwoman

Récemment, une annonce de casting a provoqué la rumeur selon laquelle elle pourrait également sortir Robin dans le film. En revanche, il semble que le Batman de Robert Pattinson Ce sera le plus “brut et non infecté” à ce jour.

