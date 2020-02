Le tournage de ‘Voces’ commence, une histoire d’horreur classique centrée sur une famille et le pouvoir suggestif des psychophones

Le tournage de ‘a commencédes voix‘, film mettant en vedette Ramn Barea, Ana Fernndez Garca, Beln Fabra et le jeune Lucas Blas, ainsi que Rodolfo Sancho et Nerea Barros, ces deux derniers remplaçant respectivement Miquel Fernndez et Macarena Gmez, initialement annoncés.

Le film, qui a été tourné dans différents endroits de Madrid pendant six semaines, est le premier film en direction de longs métrages d’Angel Gmez, auteur de ‘Behind’, court métrage d’horreur qui a remporté plus de 50 prix nationaux et internationaux et dont la future adaptation cinématographique, qu’Angel Gmez lui-même devrait réaliser dans un proche avenir, sera produite par Sam Raimi et Lionsgate.

“des voix‘est une histoire d’horreur classique centrée sur une famille et le pouvoir suggestif des psychophones. Un film claustrophobe et profondément troublant écrit par Santiago Daz basé sur un argument imaginé par Vctor Gado et le même ange Gmez.

Le film est produit par Feelgood Media (Juan Moreno et Guillermo Sempere), Kowalski Films (Koldo Zuazua), LaNube (Jose Carmona et Ana Figueroa) et Estudio V (Arantxa Domingo, Roberto Sanz et ngel Gmez). Il a la participation de Televisin Espaola (TVE) et l’aide du ministère de la Culture ICAA, et atteint les cinémas dans toute l’Espagne par Entertainment One le 24 juillet 2020.

Son synopsis officiel est le suivant:

Daniel, Sara et leur fils de 9 ans, Eric, arrivent à la maison où ils entendent commencer une nouvelle vie, sans savoir que cette propriété a toujours été connue dans les environs comme “la maison des voix”.

Eric est le premier à remarquer que derrière chaque porte, des sons étranges sont cachés et des voix intuitives semblent essayer de communiquer avec la famille.

Ce qu’ils blâment en principe sur un produit de l’imagination d’Eric devient rapidement une réalité inquiétante aussi pour ses parents. Y a-t-il vraiment des voix dans la maison?

Et si oui, d’où viennent-ils? Qui sont-ils? Que veux-tu?