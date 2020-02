Le tournage du prochain film Mad Max pourrait commencer fin 2020

Selon Geeks WorldWide, le tournage du prochain film de «Mad Max» On s’attend à ce qu’il commence dans des endroits en Australie l’automne prochain. Apparemment, George Miller et Warner Bros. auront mis fin à leur différend juridique, qui comprend des réclamations pour non-paiement et des ruptures de contrat, permettant ainsi à ce projet attendu d’avancer enfin.

Des détails plus concrets sur ce qui sera le cinquième épisode de la franchise, pratiquement depuis la première de ‘sont inconnusMad Max: Fury sur la route“. En fait, l’été dernier, George Miller lui-même a révélé à IndieWire qu’il avait travaillé sur jusqu’à trois histoires différentes, deux liées à Max Rockatansky et une autre liée au personnage d’Imperator Furious.

Le médium susmentionné pour le moment ne confirme pas la présence de Tom Hardy ou Charlize Theron, bien qu’il soit étrange que malgré la dureté de son tournage, l’un ou l’autre ait rejeté l’opportunité de réinterpréter l’un de ses personnages plus représentatif et unique; aussi, que Warner Bros. ait donné son feu vert au projet sans la présence devant l’un des deux principaux protagonistes du film à succès de 2015.

Si le projet et le début de son tournage se confirment à la fin de cette année, et compte tenu de la complexité de son tournage, il est fort probable que la bande, provisoirement connue sous le nom de ‘Mad Max: Wasteland‘, n’est arrivé dans les cinémas du monde entier qu’à l’été 2022.

Et en principe, je le ferai après «Trois mille ans de désir», film que Miller a commencé à tourner ce même mois de mars avec Idris Elba et Tilda Swinton comme principaux protagonistes.

Une “histoire romantique de pointe” qui pour l’instant n’a pas transcendé plus de détails, au-delà qu’il s’agit d’une “production indépendante” très différente de la franchise de «Mad Max» et cela aux cinémas d’Espagne arrivent de la main de DeAPlaneta & TriPictures.