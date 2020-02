Le véritable amour ne meurt jamais. Bande-annonce de & # 039; Blithe Spirit & # 039;

“Blithe Spirit‘, la pièce de Noël Coward de 1941 a été mise en scène et projetée plusieurs fois dans le passé, la dernière avec cette adaptation réalisée par Edward Hall. Avec Isla Fisher, Emilia Fox, Dan Stevens, Leslie Mann et Judi Dench comme protagonistes, cette comédie fantomatique sortira au Royaume-Uni le 1er mai.

L’histoire se concentre sur Charles (Stevens), une fois un romancier à succès qui est aux prises avec un blocage mental et le stress que cela provoque de ne pas pouvoir terminer son premier script. Sa deuxième femme photogénique, Ruth (Fisher), fait tout son possible pour le garder concentré dans l’espoir de réaliser son rêve d’aller à Hollywood.

La recherche désespérée d’inspiration de Charles le conduit à inviter Madame Arcati (Dench), un médium qui pourrait être un fraudeur, à mener une session spiritualiste chez lui. Tout le monde obtient plus que ce à quoi ils s’attendaient quand Arcati invoque accidentellement l’esprit de sa première femme décédée: l’ardente et jalouse Elvira (Mann). Le premier se lancera alors dans une mission pour tuer Charles et pourra ainsi passer l’éternité avec lui, conduisant à une situation de plus en plus drôle et amusante dans ce triangle amoureux mortel.

Hall a déjà collaboré avec Stevens dans «Downton Abbey» et a également filmé plusieurs épisodes de la série dramatique «Spooks». Pendant ce temps, Meg Leonard, Nick Moorcroft et Piers Ashworth ont été en charge de l’écriture du script.