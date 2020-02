Le voyage de Dark Vador ne fait que devenir PLUS tragique

Avertissement: SPOILERS Ahead for Darth Vader # 1

La peur est le chemin du côté obscur. La colère mène à la peur. La peur mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Ce sont des paroles prononcées par le maître Jedi Yoda à un jeune Anakin Skywalker dans l’épisode 1 de Guerres des étoiles. C’est un sage avertissement mais aussi la trajectoire du destin de Skywalker et sa transformation éventuelle en Dark Vador. Cependant, Anakin n’est pas devenu complètement Vador du jour au lendemain.

Comme le révèle la série Marvel Comics mettant en vedette le Seigneur des Ténèbres, Vader a effectivement souffert. Son voyage est extrêmement tragique, avec plusieurs moments comiques clés se produisant entre les films, montrant la douleur de Vader dans les moindres détails. De son temps juste après Revenge of Sith, au dernier numéro de Dark Vador # 1 qui se déroule après s’être révélé père de son fils Luke. Et grâce aux dernières bandes dessinées, le voyage de Vador ne fait que devenir plus tragique.

Cette première série de bandes dessinées après l’acquisition de Disney commence immédiatement après le cri douloureux de Vador, qui vient d’apprendre que sa femme, Padmé Amidala, est décédée des suites de sa rage. Palpatine lui dit que sa mort et sa douleur subséquente étaient un cadeau pour lui à exploiter et à utiliser. Il ordonne à Vader de trouver et de vaincre un Jedi et de prendre son sabre laser, afin de façonner sa propre lame Sith. Une fois cela fait, il se rend à Mustafar, déversant toute sa douleur et sa rage dans le cristal du sabre laser. Au cours du processus, Vader reçoit une vision, voyant un autre chemin qu’il pourrait emprunter: un chemin de rédemption où il choisit de tuer Palpatine et supplie Obi-wan de le tuer comme pénitence. Au lieu de cela, Vader refuse cette option, croyant que le côté obscur est tout ce qui lui reste.

Plus tard dans la série, Vader reçoit la planète Mustafar en cadeau de l’empereur. Là, il construit sa forteresse au sommet d’un lieu de pouvoir du côté obscur dans le but exprès d’ouvrir une passerelle afin de ramener sa femme décédée de l’au-delà. Cependant, Vader échoue dans son objectif. Padmé lui dit qu’Anakin Skywalker est mort, sautant d’un rebord, refusant de l’accompagner. À partir de ce moment-là, Vader embrasse vraiment son destin avec le côté obscur. Il est désormais entièrement Vader, le Seigneur des Ténèbres Sith et le serviteur de Palpatine, laissant son passé mourir. Cependant, cette confiance dans son identité pourrait être ébranlée avec la nouvelle série Darth Vader de Soule avec son premier numéro.

Dans le nouveau Dark Vador # 1, Vader est irrité par le refus de son fils de le rejoindre. À la recherche de quelqu’un à blâmer, Vader cherche à trouver et à punir ceux qui ont affaibli son fils. Il se rend à Tatooine, ignorant les communications de l’empereur. Malheureusement pour Vader, Owen et Beru Lars sont déjà morts et ne peuvent pas être punis. Il décide d’enquêter davantage, à la recherche d’autres personnes qui lui auraient caché son fils. L’enquête de Vader l’oblige également à revenir sur son passé en tant qu’Anakin Skywalker, quelque chose qu’il avait souhaité garder enterré avant d’en savoir plus sur son fils.

Vader croit que si Luke et lui devaient se réunir, ils pourraient renverser l’empereur et gouverner la galaxie ensemble, ce qui donnait peut-être à Vader une sorte d’espoir sombre et tordu avant que Luke ne rejette son offre. En repensant à la rencontre, Vader assimile le refus de Luke et sautant dans le gouffre ci-dessous comme similaire au refus de Padmé de le rejoindre. Lorsque Vader traque une équipe qui gardait un œil sur l’ancien appartement de Padmé, il découvre Padmé (ou quelqu’un qui lui ressemble exactement) se tenant juste devant lui. Il semble que le passé de Vader ne restera pas enfoui, ces événements les plus récents le repoussant continuellement à la surface, pouvant servir de motivateurs supplémentaires à sa rédemption dans Return of the Jedi.

Le voyage de Dark Vador que les fans voient dans les films est certainement tragique en soi. Cependant, l’ajout de ces moments immensément profonds et déchirants des bandes dessinées comble les écarts entre les films et rend le chemin tragique de Vador beaucoup plus significatif. Ainsi, les deux séries de Charles Soule (ainsi que la série 2015 de Keiron Gillen) sont fortement recommandées pour tout fan de Vader. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite dans la série actuelle de Soule, mais Guerres des étoiles les fans devraient anticiper avec impatience le prochain chapitre du voyage du Seigneur des Ténèbres.

Dark Vador # 1 est sur les étagères de la bande dessinée.

