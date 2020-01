Le vrai loup de Wall Street poursuit les producteurs de films de Scorsese pour 300 millions de dollars

Jordan Belfort, le sujet du film de Martin Scorsese 2013 le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, poursuit les producteurs du film dans une poursuite pour fraude de 300 millions de dollars. Le film, basé sur les mémoires de Belfort du même nom, décrit l’ascension de Belfort en tant que courtier en valeurs mobilières, du fraudeur de penny stock au fondateur de Stratton Oakmont, une firme de courtage frauduleuse qui mène à la richesse somptueuse de Belfort jusqu’à sa chute éventuelle. La représentation abondante du loup de Wall Street sur la consommation de drogues, le contenu sexuel et le langage profane a été repoussée contre les censeurs au moment de sa publication et a été une source de débat parmi les critiques.

Mis à part la controverse, le film a été un succès critique et commercial, et a été nominé pour cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Scorsese. Les détails du Loup de Wall Street sont toujours analysés et ils sont devenus une partie quotidienne de la culture pop, souvent référencée par les fans et les célébrités. Belfort était initialement réceptif à l’adaptation de ses mémoires, reconnaissant que la folie était exacte et les représentations de drogues trop gentilles avec la réalité, mais a déploré la simplification excessive de la transition de Stratton Oakmont vers la centrale alimentée par la cupidité qu’elle deviendrait avant son éventuelle disparition.

Connexes: Tom Holland réagit au retour de Spider-Man avec Wolf Of Wall Street

Selon Variety, l’air de Belfort a changé à la suite de révélations sur Red Granite Pictures, l’une des sociétés de production qui a financé Wolf’s Wall Street de Scorsese. Red Granite et son PDG Riza Aziz font actuellement face à des accusations de détournement de 248 millions de dollars d’un fonds de développement géré par l’État malaisien. Belfort affirme qu’il n’avait aucune idée que le film avait été fait avec de l’argent volé et soutient que le scandale a entaché les droits de son histoire. Belfort a vendu les droits de ses mémoires et de sa suite à Red Granite, mais affirme que la société n’est plus en mesure de capitaliser sur les droits suite au scandale du détournement de fonds. “Belfort a été complètement aveugle pour savoir, après coup, quelle est la source de financement”, indique le procès. Cependant, une interview de 2017 a fait surface où Belfort se souvient que Red Granite était des “criminels”, en particulier après une fête de lancement de plusieurs millions de dollars organisée peu de temps après l’acquisition des droits qui ne sembleraient pas à leur place sur les étages de Stratton Oakmont. “Quiconque fait cela a volé de l’argent … Je le savais, c’était tellement évident”, a déclaré Belfort.

À la suite d’une action en confiscation civile déposée par le ministère américain de la Justice en 2016, Red Granite a accepté de se contenter de 60 millions de dollars en 2018. La société était beaucoup plus dédaigneuse de l’action de Belfort. “Le procès de Jordan Belfort n’est rien de plus qu’une tentative désespérée et suprêmement ironique de sortir d’un accord qui, pour la première fois de sa vie, l’a rendu riche et célèbre par des moyens légaux et légitimes”, a déclaré l’avocat de Red Granite Matthew Schwartz dans un communiqué. déclaration. Belfort lui-même n’aurait payé que 12,8 millions de dollars sur les 110 millions de dollars dus aux investisseurs.

La nouvelle d’un film centré sur les gens qui font de l’argent en arrachant d’autres financés par de l’argent détourné d’un fonds gouvernemental est certainement ironique avant même la défense finalement fragile de Belfort pour obtenir un salaire plus élevé du biopic. Il pourrait également servir de grande publicité pour le hit de 2013, étant donné qu’il y a une authenticité sombre à la cupidité du film. Scorsese n’a pas encore commenté le scandale de Red Granite, et a récemment été dans les nouvelles pour ses commentaires sur la franchise Marvel très populaire, qui a attiré les critiques de ses collègues réalisateurs comme James Gunn, et a été la source de blagues lors du dernier Golden Globes. En tout cas, l’héritage gourmand de le loup de Wall Street vit sur.

Suivant: Ce que Martin Scorsese signifie vraiment par sa critique de film Marvel

Source: Variété