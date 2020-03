L’écrivain Aquaman 2 fait allusion aux histoires de manta noires de l’âge d’argent comme source d’inspiration

Aquaman 2 L’écrivain David Leslie Johnson-McGoldrick pointe Silver Age DC Comics comme source d’inspiration pour la suite. Le premier Aquaman, avec Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson et Amber Heard, a été un succès retentissant au box-office et a surpris les fans du monde entier avec son histoire bien rythmée et ses magnifiques batailles sous-marines. Le réalisateur James Wan devrait revenir, avec Johnson-McGoldrick, qui a également écrit le premier film.

Il y a quelques détails précieux sur Aquaman 2, mais nous savons que Momoa a travaillé côte à côte avec Johnson-McGoldrick sur l’histoire. L’acteur a également taquiné que la suite serait “beaucoup plus grande” que l’original, ce qui serait une réalisation impressionnante compte tenu de l’échelle du premier film. Momoa revient sous le nom d’Aquaman, rejoint par Heard dans le rôle de Mera, la reine de l’Atlantide. Abdul-Mateen II devrait également revenir sous le nom de Black Manta, aux côtés d’Ocean Master de Wilson.

Connexes: Aquaman 2: le retour du maître de l’océan confirmé par Patrick Wilson

Puisque nous savons déjà que Black Manta est de retour, ce n’est pas une grande surprise que Johnson-McGoldrick ait mentionné les premières apparitions de la bande dessinée du personnage lors d’un Q&R sur Twitter. On a demandé à l’écrivain s’il pouvait recommander des bandes dessinées à lire qui pourraient indiquer dans quelle direction ils prennent la suite d’Aquaman. “Hmmm … Bonne question,” commença Johnson-McGoldrick, “Nous ne prenons pas une histoire de bande dessinée en particulier et l’adaptons, mais si vous voulez connaître l’ambiance que nous recherchons, prenez à peu près n’importe quel Silver Histoire d’âge avec Black Manta. “

Les créateurs de bandes dessinées Steve Skeates et Jim Aparo ont écrit certaines des histoires les plus appréciées de l’Aquaman de l’âge d’argent. L’arc “La recherche de Mera” était un favori particulier. Cette histoire a suivi la recherche d’Arthur pour sa femme kidnappée, tandis qu’Aqualad et Aquagirl défendent Atlantis en son absence. D’autres histoires ont porté sur Arthur et Mera fondant une famille avec la naissance d’Aquababy. Aqualad a été introduit à l’âge d’argent, tout comme Ocean Master et Black Manta.

Johnson-McGoldrick pointe “à peu près n’importe quelle” histoire de Black Manta de cette époque comme l’ambiance générale, indiquant que la suite Aquaman pourrait avoir plus d’une histoire de bande dessinée traditionnelle. Un problème de l’âge d’argent voit Black Manta capturer Aquaman, seulement pour être attaqué par le maître de l’océan, qui révèle qu’il veut être le seul à vaincre Aquaman. Bien que Black Manta ait joué un rôle important dans Aquaman, il semble que la suite pourrait approfondir les origines de la plus grande menace d’Aquaman.

Aquaman 2 est encore loin, et qui sait comment tous les récents retards et arrêts de production affecteront les sorties de films à l’avenir. En supposant que tout reste sur la bonne voie (pas trop difficile à imaginer car le film ne devrait pas commencer à tourner avant la mi-2021), les fans auront plus d’action Ocean Master contre Aquaman dans les salles lorsque le film sortira le 16 décembre 2022.

Plus: Aquaman 2 ne commencera pas le tournage jusqu’à la mi-2021

Source: David Leslie Johnson-McGoldrick via Twitter