L’écrivain LaToya Morgan va collaborer avec J.J. Abrams On Crime Drama ‘Duster’ pour HBO Max – Blackfilm

HBO Max a annoncé aujourd’hui qu’elle avait donné des engagements de production pour trois nouveaux drames d’une heure à indice d’octane élevé J.J. Abrams et Katie McGrathBad Robot Productions et Warner Bros. Television Group, marquant les premiers nouveaux projets de télévision produits par Bad Robot pour HBO Max dans le cadre du partenariat de collaboration de contenu exclusif et étendu formé par Bad Robot avec la société mère de HBO Max WarnerMedia à l’automne 2019.

La première série «Duster» doit être co-écrit par J.J. Abrams & LaToya Morgan. Situé dans le sud-ouest des années 1970, la vie d’un chauffeur d’évasion courageux pour un syndicat du crime en pleine croissance va de terrible à follement, stupidement, dangereusement horrible. Morgan est actuellement écrivain sur “Les morts qui marchent”. Auparavant, elle était co-productrice exécutive et scénariste de AMC «Dans les badlands» et “TOUR: les espions de Washington” et écrivain pour NBC «Parentalité» et Showtime “Éhonté.” Produit par Warner Bros. Television.

La deuxième série, “Négliger,” est une série d’horreur inspirée et mettant en vedette des personnages emblématiques du chef-d’œuvre de Stephen King, The Shining. “Overlook” explore les histoires indicibles et terrifiantes de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction américaine. Le projet réunit Bad Robot, King et WBTV, qui ont déjà collaboré à la célèbre série d’horreur psychologique «Castle Rock» pour Hulu.

Le troisième spectacle est un drame sans titre basé sur des personnages de la soi-disant “Justice League Dark” univers, dont les détails sont gardés secrets. JLD a fait ses débuts dans DC Comics en 2011 et est une équipe composée de personnages magiques tels que Zatanna, Deadman, Swamp Thing et John Constantine.

«Quel début incroyable pour notre association avec l’équipe de Bad Robot follement imaginative sous J.J. et Katie » a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max et président, TNT, TBS et truTV. «Quoi de mieux qu’un J.J. original idée, puis Warner Bros.les laissant libre cours à l’emblématique I.P. de Stephen King et de DC Universe et de fournir davantage de programmes indispensables sur HBO Max. »

Toutes les séries Bad Robot pour HBO Max seront produites par J.J. Abrams et son directeur de la télévision, Ben Stephenson. Rachel Rusch Rich, vice-présidente exécutive de Bad Robot à la télévision, sera co-productrice exécutive. Warner Bros. International Television Distribution sera le distributeur mondial des programmes.

Les séries télévisées actuelles de Bad Robot produites par Warner Bros. Television incluent “Westworld” de HBO et “Castle Rock” de Hulu, les prochains “Demimonde” (à créer par Abrams) et “Lovecraft Country” pour HBO, ainsi que “Lisey’s Story, »« Little Voice »et« My Glory Was I Had Such Friends »pour Apple TV +.