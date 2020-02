L’écrivain-réalisateur Ty Hodges jouera avec Olivia Culpo dans un drame romantique «Venus as a Boy» – Blackfilm

La date limite rapporte que l’actrice et influenceuse Olivia Culpo et Ty Hodges jouera dans Vénus comme un garçon, un drame romantique écrit et réalisé par Hodges.

L’indie suit Hunter, un artiste de rue en difficulté à Los Angeles qui tombe amoureux de Ruby, un influenceur et mannequin de réseaux sociaux de New York, après une rencontre fortuite. Avant de le savoir, ils ont passé un week-end ensemble à créer leur propre univers. Ce n’est que lorsque la lumière crue de la réalité brille sur leur fantaisie qu’ils doivent déterminer s’ils sont réellement bons les uns pour les autres. Ces deux milléniaux naviguent pour se connaître tout en traitant de l’identité, de l’influence sociale et de ce que cela signifie vraiment lorsque vous vivez constamment votre vie derrière une lentille.

Trace Lysette, Bai Ling, Gilles Marini et chanteuse britannique Estelle co-star.

Hodges produit le projet avec Gian Franco et Roya Rastegar, tandis que Lauren Packard, Jeff Packard, LaSean Smith, Melissa Daniels et DeAnna Gravillis servir de producteurs exécutifs.

Culpo, une ancienne Miss USA, est apparue dans des films tels que Je me sens jolie, représailles et L’autre femme. Elle est reprise par Teall Management et CAA

Hodges, dont les crédits de réalisateur incluent Video Girl et A Girl Like Grace, tous deux avec Meagan Good, est repris par la CAA.