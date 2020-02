L’éducation sexuelle a été renouvelée pour une troisième saison

Partager

L’éducation sexuelle est l’une des séries les plus regardées de Netflix. Récemment, la plateforme de streaming a révélé avec une vidéo que la fiction serait renouvelée pour une troisième saison. Sur quoi la nouvelle intrigue se concentrera-t-elle?

Après sa deuxième saison qui a été un succès, Netflix a décidé de renouveler Éducation sexuelle Pour une troisième livraison. De cette façon, la plateforme de streaming a dévoilé cette grande annonce à travers une vidéo mettant en vedette le directeur du Moordale Institute, Michael Groff, à laquelle l’acteur donne vie Alistair Petrie.

Dans la deuxième saison de Éducation sexuelle, M. Groff a pris plus d’importance et par sa présence dans cette vidéo, nous pouvons intuitivement que dans le troisième épisode cela ira plus loin. Dans cette annonce, l’acteur entre dans la peau d’un critique d’art pour nous parler de chacun des personnages de la série. “Otis, une roue sensuelle de Brie”, dit-il en pointant du doigt les photos, qui étaient les affiches publicitaires du précédent opus. Dans plusieurs d’entre eux, cela nous montre qu’ils ont déjà indiqué l’intrigue de chaque. Nous devrons être plus attentifs aux affiches de la troisième saison d’éducation sexuelle.

Sur la peinture d’Eric, il nous livre un fait curieux. Il semble jouer “L’éternelle question: m’aime-t-il ou ne m’aime-t-il pas? Un jeu d’origine française ». Il fait clairement référence à Rahim, le nouvel étudiant français qui est apparu dans la deuxième saison de l’éducation sexuelle. Sur l’image de Lily, elle nous dit que les violettes sont un “symbole grec de l’amour lesbien et bisexuel”. Et chez Jackson, le crâne shakespearien typique nous disait déjà quelle serait sa nouvelle passion. La peinture du Dr Milburn apparaît à côté de quelques grenades, “symbole de fertilité”, l’une des grandes parcelles ouvertes laissées par la deuxième partie. Au final, il nous montre une photo d’Eric et Adam. La troisième partie sera-t-elle plus axée sur ces deux-là? Nous devrons savoir quand Netflix lancera la nouvelle livraison.

