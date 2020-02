Legends Of Tomorrow ajoute un changement sinistre à l’origine de DC Comics de Constantine

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Legends of Tomorrow, saison 5, épisode 5, “Une tête de son temps”.

Le dernier épisode de Legends of Tomorrow ajouté encore une autre touche sombre aux origines de John Constantine. Alors que la courte durée de Constantine La série a offert une adaptation assez simple de l’histoire du sorcier à col bleu, l’émission CW a offert un nouvel angle qui approfondit davantage les motivations de John et le moment déterminant de sa vie.

La série NBC Constantine a présenté John Constantine comme un exorciste professionnel et un détective surnaturel, dont l’âme a été damnée en enfer après avoir échoué à sauver une jeune fille nommée Astra Logue d’être traînée aux enfers par un démon. Cela offrait une version simplifiée et aseptisée de l’histoire d’origine de John tirée des bandes dessinées, qui ne serait pas adaptée à la télévision. Après l’annulation de Constantine, le personnage a été relancé pour l’Arrowverse, avec l’acteur Matt Ryan jouant à nouveau le tristement célèbre Rire Magicien.

Au début, il semblait que Legends of Tomorrow saison 5 pourrait continuer l’histoire de John Constantine de la série, avec John face à une obscurité montante coulant de l’enfer. Cependant, avec le dernier épisode, “A Head of Her Time”, il est devenu clair que bien plus que le scénario de Swamp Thing “American Gothic”, qui constituait une grande partie de la première saison de Constantine, est en train d’être adapté. En effet, les écrivains de Legends of Tomorrow ont fondamentalement changé les origines de John Constantine d’une manière qui lui donne un nouveau sens de la profondeur ainsi qu’un nouveau sentiment de désespoir dans sa bataille contre les forces de l’enfer.

Les origines de John Constantine dans DC Comics

L’histoire complète de John Constantine et du groupe de ses amis connu sous le nom de Newcastle Crew a été détaillée pour la première fois dans Hellblazer # 11 en 1988. Curieusement, tous les Newcastle Crew avaient été tués dans les bandes dessinées avant ce moment, avec la plupart d’entre eux mourir au cours de l’histoire “American Gothic” dans Swamp Thing, qui a introduit le personnage de John Constantine dans l’univers de DC Comics. Au moment où l’écrivain Jamie Delano a finalement raconté l’histoire du jour sombre où John Constantine a combattu pour la première fois les forces de l’enfer, il avait abandonné plusieurs indices concernant un exorcisme bâclé et tué les autres plus anciens amis de Constantine.

The Newcastle Crew était composé de John Constantine, de son meilleur ami et compagnon de groupe Gary Lester et d’autres aspirants magiciens et musiciens qu’ils avaient rencontrés lors d’une tournée en Angleterre avec leur groupe, Mucous Membrane. L’équipage est arrivé à Newcastle et arrêté par le Casanova Club; la boîte de nuit où Mucous Membrane avait joué leur premier concert. Leur plan initial avait été de faire pression sur le propriétaire du club, Alex Louge, pour qu’ils leur versent l’argent qu’il devait encore à John pour leur premier concert et pour organiser un autre concert. Ces plans ont rapidement changé lorsque l’équipage a trouvé le club plein de cadavres et Astra, la fille interpolée d’Alex, dansant au milieu du carnage.

Le Newcastle Crew a rapidement déduit qu’Alex Louge, qui avait une réputation justifiée de magicien débauché, avait organisé des fêtes sauvages alimentées par la drogue dans le sous-sol du club et avait forcé Astra à participer à la procédure. Cela a poussé la jeune fille à crier à l’aide et un élémentaire de peur a répondu à l’appel, prenant possession d’Astrid avant de massacrer tout le monde au club. John Constantine a décidé de combattre le feu par le feu et d’invoquer un démon plus puissant pour chasser le premier démon. Malheureusement, étant donné qu’il était plus un “petit barboteur” à cette époque que le “maître des arts sombres” qu’il deviendrait, Constantin a bâclé le rituel pour invoquer un puissant seigneur de l’enfer nommé Negral et le démon a traîné Astra en enfer comme le prix dû pour son service à tuer le moindre esprit.

Les véritables origines de John Constantine dans Legends of Tomorrow

La série Constantine présentait la même histoire de base que les bandes dessinées lorsqu’elle décrivait l’histoire de John Constantine. Les détails de la façon dont John s’est impliqué pour sauver Astra Logue ont été délibérément gardés vagues, en raison de la nature graphique de la façon dont Astra était entrée en compagnie d’un démon. Il y a une certaine ironie dans le fait que Legends of Tomorrow a conservé le même sens de la sainteté en élargissant les antécédents de John dans l’Arrowverse, mais a en quelque sorte rendu son histoire encore plus troublante.

“A Head of Her Time” voit John confronté à l’esprit de la mère d’Astra, Natalie, qu’il décrit comme “une sorcière puissante” et “pas trop heureuse avec moi”. (La mère d’Astra n’a jamais fait son apparition dans les bandes dessinées.) Avec son apprenti Gary Green et Charlie qui change de forme à ses côtés, John est forcé de confronter la vérité sur son passé et comment Astra a été entraînée en enfer. Le poltergeist de Natalie emmène les trois légendes dans la mémoire, manifestant des scènes d’elle et de la vie de John tout en révélant à quel point l’histoire de la damnation d’Astra n’a pas été discutée avec ses alliés.

Natalie et John Constantine étaient des amis qui grandissaient et partageaient tous deux un intérêt pour l’occulte. Dans cette réalité, Natalie était membre de Mucous Membrane et chanteuse principale du groupe. Elle était aussi le premier amour de John, mais les deux se sont séparés après avoir essayé de forcer John à choisir entre leur relation et leur magie. Malgré cela, les deux sont restés amis, et Natalie a épousé un homme nommé Alex Louge et ils ont eu une fille nommée Astra ensemble.

Lorsque Natalie a été tuée par un conducteur ivre, Alex et Astra étaient tous deux affolés. John Constantine a proposé d’utiliser sa magie pour ressusciter Natalie, bien qu’il ait plus tard affirmé que c’était l’idée d’Alex plutôt que la sienne. John a également essayé d’oublier comment son sort a été partiellement réussi, en ce sens qu’il a pu invoquer un démon et a pu forcer le démon à ramener Natalie d’entre les morts. Malheureusement, John a perdu le contrôle du démon et il a réclamé Astra comme paiement pour son travail. La révélation que sa fille était allée en enfer pour qu’elle puisse vivre a conduit Natalie à se suicider et John est devenu fou de culpabilité à propos de son arrogance et de ses efforts pour prouver à Natalie qu’il avait eu raison de l’abandonner pour devenir une sorcier avait causé.

Quelle est la prochaine étape pour John Constantine dans The Arrowverse?

La fin de “A Head of Her Time” de Legends of Tomorrow voit John s’effondrer soudainement alors qu’il commence à cracher du sang, tandis que Gary et Charlie essaient désespérément de l’aider. Il s’agit de l’œuvre d’Astra in Hell, qui a consulté un autre démon appelé Coin Maker, qui a pu modifier le jeton contenant l’âme de John Constantine et tordre son destin afin que sa mort prédestinée du cancer du poumon survienne dix ans plus tôt. Les lecteurs de bandes dessinées peuvent reconnaître cela comme un clin d’œil au scénario classique de Hellblazer Dangerous Habits, qui a également été l’inspiration principale du film de Constantine avec Keanu Reeves.

Outre les habitudes dangereuses, il y a des éléments d’autres histoires classiques de Hellblazer en jeu, en plus des modifications Legends of Tomorrow fait aux origines de Constantin dans “Original Sins” et “American Gothic”. Le concept de Constantine se battre pour éviter sa propre mort et sa damnation alors qu’il affronte un vieil ennemi tout en travaillant pour trouver un moyen de libérer Astra de l’enfer se trouvait au centre de la masse critique; une histoire souvent négligée mais acclamée par la critique dans laquelle John a finalement réussi non seulement à sauver Astra mais tous les enfants jamais revendiqués par les forces de l’enfer. C’était un exploit impressionnant, gâché uniquement par le fait que John a dû trahir un ami pour le réussir et cet ami est rapidement devenu l’un de ses ennemis les plus dangereux. Il reste à voir si John retirera des pieds similaires dans l’Arrowverse, mais il est rarement sage de parier contre John Constantine lorsque les chances sont contre lui.

