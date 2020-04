Legends of Tomorrow parodie Star Trek dans une nouvelle bande-annonce hilarante

le Legends of Tomorrow se dirigent vers la dernière frontière dans une nouvelle bande-annonce qui parodie Star Trek. En tant que quatrième spectacle Arrowverse à être présenté en première sur The CW, Legends of Tomorrow s’est rapidement avéré être très différent des autres spectacles DC inclus dans l’univers grâce à ses manigances ridicules qui voyagent dans le temps. Au fil des ans, les fans sont tombés amoureux de tout le farfelu Legends of Tomorrow a à offrir, et même maintenant, bien dans sa cinquième saison, les choses ne montrent aucun signe de ralentissement. Legends of Tomorrow met en vedette Caity Lotz, Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Jes Macallan, Nick Zano, Dominic Purcell et Matt Ryan.

Dans l’ensemble, l’Arrowverse souffre actuellement de problèmes liés aux coronavirus. Des émissions comme The Flash, Batwoman et Supergirl seront obligées de terminer leurs saisons plus tôt que prévu, car toutes leurs productions ont été fermées en raison de la pandémie en cours. La fin précoce du Flash a été confirmée récemment par la star Grant Gustin, tandis que les scénaristes de Supergirl réécrivent leur finale lors de la fermeture. Heureusement, Legends of Tomorrow a pu éviter ces problèmes car sa saison s’est terminée il y a des mois. En conséquence, le seul obstacle auquel Legends of Tomorrow a dû faire face a été de repousser ses nouveaux épisodes. Maintenant, la série est prête à revenir avec son premier nouvel épisode dans plus d’un mois.

Avant le dernier lot d’épisodes de Legends of Tomorrow, The CW a publié une bande-annonce taquinant ce qui va arriver. Dans la mode typique des légendes, c’est assez fou. De manière amusante, il commence également par quelques références drôles de Star Trek. Voyez par vous-même ci-dessous:

Le dernier épisode de Legends of Tomorrow, intitulé “Zari, Not Zari”, présente le méta crossover très attendu avec Supernatural de longue date de The CW. Au-delà de cela, l’émission poursuivra sa quête tout au long de la saison pour le métier à tisser du destin, qui a le pouvoir de changer le destin des gens. Cela marquera également le premier épisode depuis la sortie des stars Brandon Routh et Courtney Ford en mars. Routh a été ouvert sur le fait que sa sortie n’était pas sa décision, et maintenant les fans pourront voir si c’était la bonne décision.

Legends of Tomorrow a déjà été renouvelé pour la saison 6, ce qui ravira sûrement les fans. Depuis Legends of Tomorrow sera la seule émission Arrowverse actuellement diffusée pour obtenir une fin correcte de sa saison, ce sera une transition en douceur entre les saisons 5 et 6. Certes, à condition que la pandémie n’ait pas d’impact sur la production de la saison 6, mais pour le moment , il est encore au stade de la planification. Pour le moment, les fans peuvent simplement s’asseoir et profiter des folles aventures à venir.

Source: Le réseau CW