Legends of Tomorrow: qui est Beebo (et pourquoi les fans l’aiment)

Les fans adorent Beebo, mais voici qui DC’s Legends of Tomorrowc’est boule de fourrure bleue est et pourquoi il est si populaire. L’Arrowverse vient de survivre à Crisis On Infinite Earths, qui a détruit les univers parallèles jusqu’à ce qu’Oliver Queen (Stephen Amell) AKA the Specter bat l’Anti-Monitor (LaMonica Garrett) à l’aube des temps et fasse renaître le Multivers. Earth Prime, un résultat majeur, place Supergirl et Black Lightning dans le même monde que The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow. Heureusement, Beebo a également survécu à la transition, car l’Arrowverse ne serait pas le même sans lui.

Beebo a fait ses débuts dans l’épisode de la saison 3 de Legends of Tomorrow “Beebo le Dieu de la guerre”, et l’animal en peluche floue est immédiatement devenu le symbole parfait de Legends of Tomorrow embrassant sa bizarrerie inhérente pour devenir ce que de nombreux fans considèrent comme le meilleur spectacle d’Arrowverse. Dans “Beebo le Dieu de la guerre”, Earth-1 en 1992 a été saisi par la frénésie de “Cuddle Me Beebo” (similaire à l’engouement “Tickle Me Elmo” dans le monde réel). Un jeune Dr Martin Stein (Graeme McComb) a acquis le dernier Beebo dans un magasin de jouets, seulement pour être banni à 1000 après JC, où les Vikings du Vinland pensaient que l’animal en peluche parlant était magique. Les Vikings ont fait de Beebo leur dieu bleu de la guerre, ce qui a complètement changé l’avenir jusqu’à ce que les légendes rétablissent les choses. Mais, pendant un certain temps, le jour de Beebo a remplacé Noël, et il était la divinité la plus puissante de l’histoire, car les Vikings ont complètement mal compris le dialogue en conserve de Beebo et ont pris tout cela comme un évangile.

En relation: La saison 5 de Legends of Tomorrow lance un nouveau méchant avec des liens avec l’un des membres de l’équipage

Alors que la série plongeait tête baissée dans une folie à part entière, les écrivains de Legends of Tomorrow savaient qu’ils avaient frappé un pot d’or bleu avec Beebo parce que la peluche était revenue pour jouer un rôle essentiel dans la façon dont les légendes ont sauvé le monde du démon Mallus dans la saison 3. final. Au moment crucial, Nate Heywood (Nick Zano) a dû penser à “quelque chose de pur” pour que les Legends se combinent comme par magie afin qu’ils puissent faire face à Mallus et il a, bien sûr, imaginé un gigantesque “Voltron Beebo”. Ainsi, les Légendes ont rejoint leurs pouvoirs via les Totems élémentaires du Zambèze et, en tant que Beebo titanesque (mais toujours câlin), ils ont combattu et vaincu Mallus en utilisant des mouvements de lutte et du kung-fu de The Matrix. Beebo vs.Mallus reste la référence pour savoir à quel point Legends of Tomorrow est devenu complètement fou, mais incroyablement divertissant, et c’est facilement l’un des moments les plus inoubliables de l’histoire d’Arrowverse.

Réalisant peut-être que le géant Beebo combattant le kaiju allait être difficile à vaincre, la saison 4 de Legends of Tomorrow a gardé Beebo sur le périphérique, mais la popularité de l’ami à fourrure bleue a décollé et il est apparu dans l’autre série Arrowverse. Curtis Holt (Echo Kellum) a offert à Zoe Ramirez (Eliza Faria) une poupée Beebo en guise de cadeau de bienvenue dans Arrow saison 7 et Beebo est également apparu dans The Flash season 4 par le biais d’un complot du Trickster (Devon Graye). Pendant ce temps, la marque et les marchandises de Beebo sont devenues omniprésentes et la créature adorable s’est diversifiée dans les jeux vidéo comme Beebo Blox et même les chaussettes de l’agent Gary Green (Adam Tsekhman).

Mais c’est pendant Crisis On Infinite Earths que Beebo a fait son retour triomphal, qui a eu lieu à juste titre dans Legends of Tomorrow’s Crisis Part 5. Alors que Sargon le sorcier (Raúl Herrera) a volé une banque de Star City, l’illusionniste a distrait les super-héros avec un autre gigantesque Beebo sur un adorable déchaînement – mais Ray Palmer (Brandon Routh) n’a pas raté sa chance d’obtenir un selfie avec Beebo. Enfin, Sara Lance (Caity Lotz) a sorti Sargon d’un coup de poing tout en lui rappelant que “Beebo est hors limites!” Après tout, il est naturel que les légendes soient devenues une protection farouche de Beebo et de ce qu’il représente.

Pendant ce temps, les fans ont également embrassé le message d’amour et de câlins de Beebo, qui symbolise le message sous-jacent de famille et d’amitié au cœur de Legends of Tomorrow et d’Arrowverse en général. Et bien que tous les fans ne soient pas tombés amoureux de Beebo, sa popularité (et sa gentillesse) est néanmoins indéniable, et Beebo est aussi aimé dans Arrowverse que Baby Yoda dans le monde réel.

Comme en témoigne la bande-annonce de Legends of Tomorrow saison 5, les inadaptés de l’Arrowverse vont devenir encore plus étranges alors qu’ils poursuivent les plus grands méchants de l’histoire à travers le temps, mais Beebo fera sentir sa présence: Mona Wu (Ramona Young) est vue provocante posant dans un lit plein de Beebos et Ryan Reynolds jouera dans le film d’action en direct Detective Beebo. Donc, non seulement Beebo a toujours besoin de câlins, mais notre ami à fourrure bleue est heureusement là pour rester – et Legends of Tomorrow c’est tant mieux pour ça.

Suivant: Comment les légendes de demain seront différentes après la crise sur des terres infinies

DC’s Legends of Tomorrow diffusé le mardi à 21 h sur The CW.