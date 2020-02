Legends Of Tomorrow termine enfin l’histoire originale de Constantine

Une référence au Newcastle Crew dans le dernier épisode de Legends of Tomorrow suggère que la série continuera l’histoire de la courte durée Constantine séries. En outre, l’épisode a suggéré une tournure qui taquine une toute nouvelle voie d’exploration à partir du scénario original dans les bandes dessinées.

Les bandes dessinées Swamp Thing d’Alan Moore (qui a introduit le personnage du démoniste à col bleu John Constantine) et la série Hellblazer de Jamie Delano qui ont suivi ont établi Constantine au sein d’un groupe d’occultistes, dont certains avaient formé un groupe ensemble. Connus sous le nom de Newcastle Crew, ils étaient tous présents pour l’incident qui allait à jamais définir la vie de John Constantine; son échec à sauver une fille nommée Astra Logue d’un démon, qui s’est terminé avec Astra piégé en enfer et John perdant son âme. Au cours des années qui ont suivi, la connexion du Newcastle Crew avec John Constantine les a condamnés à des destins similaires et leurs fantômes se sont rassemblés pour le hanter après leur mort.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Legends Of Tomorrow a évité une référence à Batman 89 (parce qu’ils le devaient?)

La série NBC Constantine a fait référence à tout cela, avec son intrigue centrale tirée du scénario de Swamp Thing d’Alan Moore impliquant une “obscurité montante” et plusieurs membres du Newcastle Crew dans des apparitions invitées. Legends of Tomorrow a poursuivi l’histoire dans la saison 4, Astra Louge ayant été établie comme étant montée au rang de démon après des années en enfer et ayant acquis suffisamment de pouvoir pour qu’elle ne soit pas intéressée par l’offre de Constantine de la renvoyer sur Terre et une vie humaine normale. Astra est maintenant le méchant en chef de Legends of Tomorrow saison 5, étant le démon responsable du renvoi de diverses âmes damnées sur Terre pour faire des ravages à travers la chronologie.

Legends of Tomorrow saison 5, épisode 4, “Slay Anything”, a ajouté une nouvelle ride à l’histoire et un changement au Newcastle Crew par rapport aux bandes dessinées. La scène finale a montré Constantin se préparant à affronter quelque chose derrière une porte scellée dans une maison que lui et le Newcastle Crew avaient partagée des années plus tôt. Constantine a expliqué à son compatriote Legend Charlie qu’il devait consulter une puissante sorcière qui avait déjà fait partie de l’équipage de Newcastle sur la meilleure façon de gérer Astra et les “rappels” qu’elle envoyait sur Terre. Malheureusement, la sorcière en question était la mère d’Astra et elle était revenue de la tombe en tant que fantôme vengeur cherchant à se venger de Constantine pour ne pas avoir sauvé sa fille.

Dans les bandes dessinées originales de Hellblazer, la mère d’Astra n’a jamais été mentionnée, encore moins une partie de l’équipage de Newcastle. En revanche, le père d’Astra, Alex Louge, était propriétaire d’un club à Newcastle où le groupe de John Constantine avait joué à plusieurs reprises. Un peu un scumbag même selon les normes des personnes avec lesquelles Constantine travaillait dans sa jeunesse, Alex Louge a organisé de nombreuses fêtes sauvages et n’a pas fait grand-chose pour empêcher ses invités d’interférer avec sa fille pré-adolescente. Cela a abouti à Astra invoquant accidentellement un démon tout en essayant de se défendre contre les invités de son père et à la tentative mal avisée de Constantine de bannir le premier démon en invoquant un démon plus grand pour l’effrayer.

Il reste à voir comment Legends of Tomorrow fera usage de la mère d’Astra et si elle se révèle être un allié ou un ennemi de plus Constantine doit déjouer. On ne sait pas non plus dans quelle mesure le fond résolument sombre d’Astra concernant son père se retrouvera dans le spectacle nominalement comique. La seule chose qui semble certaine, c’est que la guerre de John avec la montée des ténèbres semble avoir été renouvelée et jouera un rôle majeur dans la saison à venir.

Plus: Révélation de la carte Earth-Prime d’Arrowverse: où se trouve chaque ville

À quoi s’attendre de Vikings Saison 6 Partie 2

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison