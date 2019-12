LEGO change de maison – Le septième art

Après les mauvais résultats des deux derniers films LEGO, Warner Bros a autorisé l'expiration de ses droits cinématographiques et, comme le rapporte The Hollywood Reporter, c'est Universal Pictures qui reprend les morceaux. Selon l'accord conclu par l'étude, au cours des prochaines années, ils auront l'exclusivité de faire des films basés sur des jouets populaires avec 70 ans.

Le premier film en 2014, 'Le film LEGO«Ce fut un succès en récoltant 468 millions de dollars au box-office mondial. Warner a tenté de répéter le succès en 2017 avec 'Batman: le film LEGO'et'Le film LEGO Ninjago», marquant une ligne clairement descendante avec 312 et 123 millions de dollars levés respectivement.

Mais le grand perdant était 'Le film LEGO 2'en 2019, car malgré le retour des voix originales de Chris Pratt et compare le film dès qu'il a atteint 190 millions de dollars pour un budget de plus de 100 millions.

Avant de quitter la franchise Warner Bros., j'avais deux autres films LEGO en développement. La première«The Billion Brick Race», Jason Segel fournissant le script et réalisant éventuellement le projet. Le second une suite à 'Batman: le film LEGO», encore une fois avec Chris Mckayen la direction et un lancement qui arrivera en 2022. Pour le moment, il n'est pas clair si l'un de ces projets va de l'avant avec Universal.

Le producteur Dan Lin et son label Rideback, en charge des quatre films précédents, resteront attachés aux futurs projets sous l'égide d'Universal Pictures.