Leigh Whannell sur la fin de l’homme invisible, suite possible (SPOILERS)

Avertissement: Les principaux spoilers suivent pour The Invisible Man.

Frais du succès du week-end d’ouverture de The Invisible Man, le réalisateur Leigh Whannell a discuté de savoir si la fin mettait en place une suite potentielle. Le remake d’horreur universel a obtenu de gros résultats au box-office ce week-end, et le studio aimerait presque certainement transposer cela dans un autre film si possible.

Il y a des possibilités potentielles basées sur la fin du film, avec Cecilia d’Elisabeth Moss renversant des choses sur son ex-petit ami meurtrier en volant son costume d’invisibilité et en le forçant à se trancher la gorge devant ses caméras de sécurité d’une manière qui lui donnait l’air comme le suicide. Après avoir fait une démonstration convaincante de marcher sur la scène et de paniquer, elle sort finalement de la maison avec la technologie d’invisibilité. Whannell a déclaré qu’il n’avait pas pensé à la destination de la franchise, ni même si elle irait n’importe où.

“Je ne sais pas”, a déclaré le réalisateur à propos d’une suite. «Parce que je ne pense jamais à une histoire au-delà des frontières de l’histoire. Comme, je ne pense jamais, d’accord, que fait-elle après cette scène finale? C’est presque comme quand une histoire se termine, elle se termine… Donc, dans mon esprit, il y a un moment cathartique pour le personnage d’Elisabeth Moss mais je ne sais pas encore ce qu’elle fait. “

Whannell a noté que la fin «certainement» marque un nouveau départ pour Cecilia, mais probablement pas en tant que tueur invisible. Il a dit: «Je pense [her actions are] probablement pas un modèle. [She’s] se débarrasser probablement de ce seul problème. C’est comme une tumeur qu’elle a coupée de sa vie. “

Le film est un succès auprès des critiques et des fans, et 30,3 millions de dollars au pays et 50,4 millions de dollars dans le monde contre un budget et un marketing de 7 millions de dollars. Pour l’instant cependant, les possibilités semblent floues en termes d’avenir pour la franchise.