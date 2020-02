Leigh Whannell veut Wyatt Russell pour le remake de “Escape from New York”

Cela fait plus d’un an qu’il a été rapporté que le scénariste et réalisateur de ‘The Invisible Man’, Leigh Whannell était responsable de l’écriture du remake de ‘1997: Rescue in New York’ pour 20th Century Studios. S’adressant à JoBlo, le cinéaste a évoqué la possibilité que Wyatt Russell («Overlord»), fils de Kurt Russell, assume le rôle de Snake Plissken. Selon Whannell, cela pourrait être le cas car “il semble évident de gagner les fans”.

Whannell a également expliqué à quel point il est difficile d’adapter et de rendre justice à un film aussi emblématique que “Escape From New York”, et comme il diffère de son film sur l’homme invisible: “C’est drôle, j’ai été tellement occupé à travailler sur ce film [El hombre invisible] Je n’ai pas eu le temps de faire le tour de ‘Escape From New York’. Parfois, ces communiqués de presse sont envoyés avant que vous soyez prêt, et vous pensez: “Ne le dites pas au monde!” Et continuez …

“Je ne sais vraiment pas. C’est un personnage emblématique et je pense que Snake Plissken fait partie de l’enfance et de l’adolescence de beaucoup de gens. Il est proche et cher à eux. Vous devez être très prudent. Je sens que vous n’avez pas la même liberté que quelque chose comme “L’homme invisible”, qui a plus d’élasticité en tant que personnage car il a traversé les mains de beaucoup de gens. Séries, cmics … alors qu’avec Escape from New York, nous parlons ici d’un film définitif et ne voulons pas jouer avec elle. Nous verrons ce qui se passe. “

L’intention de Wannell pour ce film est de conserver certains éléments de la bande originale et d’apporter également de nouvelles idées pour donner une direction différente à l’histoire.Whannell, qui pourrait également prendre en charge la direction, veut éviter à tout prix ce qui se passe comme il l’a fait C’est arrivé avec d’autres remakes comme ‘Robocop’ et ‘Total Decap’, de grandes productions dont le succès était cependant loin d’être attendu en raison de la réticence des spectateurs.

Dans un avenir dystopique, le film original de 1981 mettait en vedette Kurt Russell dans le rôle de Plissken, un détenu avec un bandeau sur les yeux envoyé dans une prison à sécurité maximale (anciennement l’île de Manhattan) pour secourir le président. suite du film, ‘2013: Rescue in LA’ en 1996, bien qu’il n’ait pas obtenu la reconnaissance du film original.

En plus de diriger et d’écrire «The Invisible Man», «Upgrade (Unlimited)» et «Insidious: Chapter 3», Whannell a également écrit les scripts de «The Mule», «Silence from Evil» et des trois premiers épisodes. de la saga ‘Saw’.