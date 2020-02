L’émission animée Critical Role d’Amazon trouve des écrivains

Prochaine série animée de Critical Role pour Amazon Prime, La légende de Vox Machina, a réuni son équipe de rédaction. Critical Role est une émission Web de jeu de rôle extrêmement populaire sur Dungeons & Dragons. À la suite de sa campagne Kickstarter à succès, The Legend of Vox Machina – une émission animée de Titmouse Studios basée sur la première campagne DnD présentée sur Critical Role – a été reprise par Amazon et devrait sortir sur le service de streaming à l’automne 2020.

À la tête de l’équipe de rédaction de Critical Role: The Legend of Vox Machina, Brandon Auman. Auman a déjà travaillé sur Star Wars Resistance et Teenage Mutant Ninja Turtles. Il sera également le producteur exécutif de l’émission aux côtés de Chris Prynoski (Metalocalypse, Big Mouth). Il est accompagné d’Ashly Burch, Jennifer Muro, Marc Bernardin, Chris «Doc» Wyatt, Kevin Burke, Daniel Thomsen et Mae Catt. Eugene Son sera le rédacteur de l’histoire de The Legend of Vox Machina, tandis que Meredith Kecskemety sera son assistante à la rédaction. Les crédits d’écriture du personnel comprennent des travaux sur des émissions comme Adventure Time, Castle Rock et Westworld, entre autres.

La campagne Kickstarter de Critical Role pour The Legend of Vox Machina est le projet de télévision, de film ou d’animation le plus financé de l’histoire de la plateforme de financement participatif, totalisant 11,3 millions de dollars à son achèvement. Initialement envisagé comme une émission spéciale de 22 minutes, le succès de la campagne a conduit l’émission animée à recevoir une commande de 24 épisodes. La légende de Cox Machina verra la distribution de Critical Role – Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel et Travis Willingham – tous reprendront leurs rôles.

Vous pouvez regarder ci-dessous une vidéo présentant des interviews de Critical Role: The Legend of Vox Machina.

“Rôle critique: la légende de Vox Machina suit un groupe d’aventuriers de second ordre dans une quête pour sauver le royaume des monstres terrifiants et des forces magiques obscures. Tout au long de la première saison, nos personnages affronteront des géants morts-vivants, renverseront un sinistre nécromancien et affronter une puissante malédiction qui a pris racine dans leur propre groupe. À travers tout cela, ils apprennent à fonctionner en équipe et découvrent qu’ils sont bien plus que cela: ils sont de la famille. “

