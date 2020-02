L’émission Last Man joue son rôle principal (encore une fois)

Ben Schnetzer est désormais prêt à jouer Yorick Brown dans FX’s Y: Le dernier homme Série télévisée après la sortie de Barry Keoghan. FX tente d’adapter la célèbre série DC Comic de Brian K. Vaughn depuis 2015, et l’adaptation a finalement commencé à progresser en 2018. FX a commandé le pilote et assemblé un casting pour apporter la vision des showrunners Aida Croal (Luke Cage) et Micheal Vert (dieux américains) à la vie. Cependant, au cours de la dernière année, de nombreux changements ont été apportés à Y: The Last Man.

Après que le pilote ait été filmé et que FX ait repris le spectacle avec une commande en série, il a été annoncé que Croal et Green quittaient le spectacle en raison de différences créatives. Eliza Clark (Animal Kingdom) a depuis repris les fonctions de showrunner pour Y: The Last Man. Depuis que Clark a rejoint la série, il n’y a pas eu beaucoup de mouvement. Mais, il a été annoncé il y a quelques semaines que Barry Keoghan ne jouerait plus Yorick Brown, le dernier mâle cisgenre vivant dans le contexte post-apocalyptique. En conséquence, FX devait trouver un nouvel homme de tête et rapide.

Selon Deadline, FX a choisi Ben Schnetzer comme le nouveau Yorick Brown dans Y: The Last Man. L’acteur de 30 ans a déjà joué dans des émissions de télévision comme Happy Town et a joué un rôle dans Snowden d’Oliver Stone, l’une de ses apparitions les plus remarquables étant Khadgar dans l’adaptation du film Warcraft. Il rejoindra désormais la série FX avec seulement quelques semaines pour se préparer car le tournage de la série, dont un nouveau pilote, commencera en avril.

Tant qu’aucun autre départ soudain n’arrivera à Y: The Last Man, le casting de Schnetzer devrait être la dernière pièce du puzzle pour faire avancer la série. Il rejoint un casting qui comprend Diane Lane en tant que sénateur Jennifer Brown, Imogen Poots en tant que Hero Brown, Lashana Lynch en tant qu’agent 355, Juliana Canfield en tant que Beth, Marin Ireland en tant que Nora, Amber Tamblyn en tant que Mariette Callows et Timothy Hutton en tant que président Callows. Le nouveau pilote devrait être réalisé par Melina Matsoukas, qui a récemment fait son premier long métrage avec Queen & Slim.

Maintenant qu’un plan, un casting et une équipe sont en place pour Y: The Last Man, les fans de la bande dessinée peuvent enfin croire que la série se déroule. Avec seulement dix épisodes engagés pour la première saison, il est possible que FX parvienne à ce que cette série très attendue soit prête à faire ses débuts dans le courant de 2020. Cela pourrait cependant être encore long, mais ceux qui ont hâte de Y: Le dernier homme devrait désormais pouvoir voir la série en 2021 au plus tard. Une fois la production en cours, nous espérons que FX confirmera la fenêtre de sortie prévue pour cela.

