L’émission Silence Of The Lambs est une insulte aux fans de Hannibal

Nouvelles récentes d’une nouvelle émission de CBS, Clarice, qui se concentre sur Clarice Starling, l’héroïne de Le silence des agneaux, vient comme une insulte et un choc pour les fans de Bryan Fuller Hannibal qui espère vivement que la série annulée aura un jour une quatrième saison.

Hannibal a fait ses débuts sur NBC en 2013 et a fonctionné pendant trois saisons; il a finalement été annulé par le réseau en 2015. Bryan Fuller a eu une expérience similaire avec d’autres émissions qui étaient appréciées des fans, mais ont été annulées trop tôt. L’émission de Fuller en 2007, Pushing Daisies, a duré deux saisons et a été annulée par ABC en 2008. La série de comédie décalée Wonderfalls de Fuller a été annulée par FOX après seulement quatre épisodes. Bien qu’Hannibal ait eu une durée de vie plus longue que certains des travaux de Fuller, son sort était toujours dévastateur pour les fans fidèles de la série. À bien des égards, les fans dérivés des livres The Silence of the Lambs et Thomas Harris méritaient. Mads Mikkelsen a apporté un charme incontesté au rôle de Hannibal Lecter. Mikkelsen avait de grosses chaussures à remplir, car Anthony Hopkins a fait du personnage à la fois une culture pop et une icône de l’horreur.

En relation: Chucky, même pour Child’s Play, veut que la saison 4 de Hannibal se produise

Bien que le matériel soit trop populaire pour ne jamais être refait ou adapté à nouveau, car peu est sacré, l’annonce d’une autre série télévisée qui se concentre sur le personnage de Clarice Starling pourrait poser problème pour un renouveau d’Hannibal, même si elle ne sera probablement pas la mieux montrer.

CBS a l’intention de présenter un drame policier axé sur le personnage de Starling qui ne comprendrait pas du tout le personnage de Lecter. Pour cette raison, Hannibal sera très probablement la meilleure série car Hannibal Lecter est le meilleur personnage. Dans les films, Starling était une feuille et un défi adéquats pour Lecter, mais malgré les compétences de Foster dans le rôle, Hopkins avait un moyen de voler des scènes et de se concentrer. D’après les rapports sur la série, Clarice aura lieu un an après les événements de The Silence of the Lambs et explorera davantage la trame de fond de Starling, ainsi que la propulsera vers l’avant pour travailler sur de nouveaux cas distincts du Dr Lecter.

Fuller a déclaré que, dans les saisons futures de Hannibal, il avait l’intention d’inclure Clarice Starling, mais qu’il avait du mal à obtenir les droits du personnage de MGM; c’est probablement parce qu’ils avaient leurs propres plans individuels pour le personnage qui ne comptaient pas sur Lecter. Avant l’annonce de Clarice par CBS, MGM a également travaillé avec le réseau Lifetime sur une série sur le personnage qui aurait exploré le personnage de Starling après son diplôme de la FBI Academy. Malgré les nouvelles qui font des vagues, Fuller n’a jamais considéré le nouveau projet comme une menace pour la longévité d’Hannibal ou ses chances d’être repris pour une quatrième saison ailleurs; comme il n’a jamais pu obtenir les droits du personnage, Fuller s’est contenté de continuer à raconter l’histoire de Lecter sans elle, même si de nombreux fans les considèrent comme vitales pour l’image complète.

Malgré tout, Hannibal était une série unique qui a exploré l’un des méchants les plus fascinants des médias modernes d’une manière viscérale et passionnante. Le silence des agneaux et Hannibal les deux ont présenté des personnages avec beaucoup d’histoires à raconter, mais à la fin, la série de Fuller a eu la meilleure chance d’adapter au maximum le matériel source de Harris parce qu’elle savait où le cœur de l’histoire restait: avec Hannibal Lecter.

Suivant: Hannibal Saison 1 Episode 1 Brillamment réinventé l’origine du personnage