L’émission télévisée Helstrom de Marvel pour la production de Hulu Wraps

Helstrom de Marvel a officiellement terminé la production de la saison 1. La série, qui est actuellement prévue pour Hulu, est l’un des derniers projets encore en cours à être transféré de Marvel TV, aujourd’hui disparue. Toutes les émissions de télévision produites par Marvel fonctionnent désormais sous Marvel Studios, comme les films. L’année dernière, la plupart des émissions de télévision Marvel restantes ont obtenu la hache, de Runaways à Agents of SHIELD, qui diffusera sa dernière saison plus tard cette année. Pendant ce temps, Ghost Rider était initialement en développement avec Helstrom, mais alors que Hulu a choisi de ne pas aller de l’avant avec Ghost Rider, Helstrom a reçu un casting complet (dirigé par Tom Austen et Sydney Lemmon) et a continué.

Maintenant, au milieu d’innombrables productions fermées dans le monde, Helstrom a réussi à boucler la production sur la saison 1. Cela a été confirmé par l’acteur Alain Uy, qui joue Chris Yen dans la série, sur Instagram. Vous pouvez voir le post, qui a été fait pour son histoire Instagram, ci-dessous:

On ne sait pas exactement quand Helstrom arrivera à Hulu, mais cela pourrait se produire plus tard cette année. Pendant ce temps, Marvel commencera à déployer des émissions sur Disney + qui sont connectées au plus grand MCU, à commencer par The Falcon et le Winter Soldier. Il n’est pas clair si Helstrom se connectera du tout au MCU, bien que s’il est similaire aux projets Marvel TV précédents, alors toute connexion sera minimale.

Le synopsis de Helstrom de Marvel est comme suit: Daimon et Ana Helstrom sont le fils et la fille d’un tueur en série mystérieux et puissant. Les frères et sœurs ont une dynamique compliquée alors qu’ils traquent le pire terroriste de l’humanité – chacun avec son attitude et ses compétences.

Source: Alain Uy / Instagram