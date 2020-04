Lena Headey veut jouer à Deadpool

Partager

L’actrice Lena Headey, mondialement connue pour avoir joué Cersei Lannister dans la série Game of Thrones, veut donner vie à Deadpool.

Marvel Studios a déjà confirmé que Ryan Reynolds reviendra comme Deadpool dans un prochain film de votre univers cinématographique. Mais cela n’a pas empêché Lena Headey Je choisirais le “mercenaire à grande bouche” si je pouvais jouer un personnage de bande dessinée.

“Eh bien, j’aimerais jouer à Deadpool. De toute évidence. Quoi qu’il en soit, ce personnage a déjà un propriétaire. ” Lena Headey a déclaré dans une récente interview.

Il n’y a aucune chance que Lena Headey puisse donner vie à Deadpool dans les prochains films de Marvel Cinematic Universe, à moins que Doctor Strange 2 et le multivers de la folie, c’était vraiment une chose très folle et a présenté différentes versions de Deadpool de différents univers et l’une d’entre elles a été jouée par la grande actrice qui a eu un tel impact sur Game of Thrones. Mais c’est encore très compliqué. D’autant plus que le mercenaire à grande bouche n’est pas actuellement à l’intérieur de l’UCM. Par conséquent, ils doivent utiliser un film pour expliquer comment ils passeront de leur monde avec des mutants, au monde avec Avengers. Donc, en introduire un va être un peu compliqué, s’il y en avait plus, ce serait trop déroutant pour les téléspectateurs.

Il y a de la vie après Game of Thrones.

Bien que Lena Headey ne jouera jamais Deadpool, elle a eu une carrière cinématographique impressionnante où elle a joué des personnages basés sur des bandes dessinées, comme le Gorgo Queen en 300 par Zack Snyder, sans oublier que c’était la méchant de dredd. Il a également prêté sa voix à Veuve noire y Mystique dans la série animée The Super Hero Squad Show.

Il a actuellement surnommé le personnage de Cristal noir: l’âge de la résistance appelé Maudra Fara et fera de même avec Evil-Lyn de Maîtres de l’Univers: Révélation. Lena Headey prouve donc que même si la série HBO Game of Thrones s’est terminée, elle est toujours une actrice très recherchée.

