L’Encyclopédie du film de l’homme: arme mortelle 3

Salutations, belles personnes.

Avec les discussions sur Lethal Weapon 5, je me suis rendu compte que je n’avais jamais fini le 4 d’origine, alors allons-y…

Riggs & Murtaugh se présentent à un endroit où apparemment une bombe se trouve dans le sous-sol d’un grand bâtiment. Murtaugh ne veut pas entrer, mais Riggs le fait naturellement. Ce qui, bien sûr, serait parfaitement bien, et les supérieurs n’auraient aucun problème avec les gars de l’équipe non-bombe d’Homicide qui se promènent juste là pour baiser. C’est exactement ce qu’ils font! Je veux dire, ils ne prennent aucune précaution, et Riggs décide qu’il peut démonter cela, pas de problème. Et Murtaugh est d’accord avec ça! Ils posent littéralement sur une énorme bombe et Roger n’a apparemment aucun problème avec son partenaire non bombardé qui baise avec un qui pourrait, et fait, niveler un bâtiment entier. Ce qui se passe bien sûr parce que Riggs coupe un fil qu’il ne devrait pas, et le chronomètre décompte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. En conséquence, ils se retrouvent en patrouille, Roger ayant une semaine avant la retraite.

Riggs voit un gars marcher sur le geai, et ils décident de baiser avec lui, juste pour baiser avec lui. Comme en sortant littéralement une arme à feu et en parlant de le tuer. Dans quel monde cela se passe-t-il dans lequel vous pourriez le faire pour rire? Mais j’aime la façon dont la mentalité de Riggs est “Eh bien, je viens d’avoir des ennuis pour faire exploser un bâtiment, alors, menaçons de tirer sur un gars en plein jour”. Une fois qu’ils ont terminé ici, ils remarquent une agitation dans une banque voisine où certains mecs cherchent à détourner un camion à pain, déguisés en employés de la société de sécurité. Riggs monte dans le camion pour tenter de les appréhender, tandis que Roger le suit. Naturellement, ils finissent par faire le buste.

De retour à la maison Murtaugh, Leo Getz montre la maison à un couple, car il est maintenant agent immobilier, et ils vendent. Ailleurs, dans un quartier en développement, nous rencontrons un homme du nom de Jack et son associé, Tyrone. Des deux gars qui ont tenté de voler le camion d’argent, un seul a été pris. L’autre est ici sur le chantier, et il travaille pour Jack. Cependant, à cause de ce qu’il a fait, cela pourrait gâcher les opérations futures, alors, Jack l’a noyé dans du ciment humide. Cela gâcherait ma journée. Jack finit par avoir raison, car à l’intérieur de l’arme du gars qu’ils ont attrapé, il avait des balles perforantes à haute puissance dans son arme. Cela attire l’attention non seulement de Riggs & Murtaugh, mais aussi des Affaires intérieures. Cela ne correspond pas à Jack, qui est un ancien lieutenant, alors il parvient à se rendre au poste de police et fume le gars alors qu’il est dans une salle d’interrogatoire.

Leo sait qui est Jack, car à un moment donné, il a obtenu les abonnements de gars pour l’équipe de hockey locale. Heureusement pour eux, il y a un match en cours, alors ils se dirigent vers l’arène dans l’espoir que Jack soit là. Il l’est, et Leo est celui qui le repère et essaie de l’appréhender, ce qui lui fait tirer dessus. Ce n’est que dans le bras, et il est emmené à l’hôpital. Pendant ce temps, les gars se dirigent vers un stand de hamburgers que Roger aime, afin que Roger puisse préparer un hamburger pour Riggs. Pendant qu’il est là-bas, Riggs voit un accord sur la drogue qui se termine, ce qui entraîne une fusillade, et Roger tue un pétard qui tirait sur lui, qui était également un enfant avec lequel son fils a grandi. Mec, sérieusement, tout ce film parle de ces gars qui se trouvent juste au bon endroit, au bon moment. Ou, au bon endroit, au mauvais moment. Peu importe.

Murtaugh prend les choses au sérieux et entre dans l’isolement, tandis que Riggs se tient avec l’officier des affaires internes, Lorna Cole, alors qu’ils discutent de l’affaire. Apparemment, l’arme utilisée pour tirer sur Roger devait être détruite, mais une cargaison entière, 15 000 armes à feu, a été volée dans un entrepôt de police. Ils se dirigent vers un endroit que leur suspect maintenant assassiné avait appelé une dizaine de fois à un moment donné. Une fois sur place, ils découvrent des méchants chargeant une cargaison d’armes à feu et arrachent le camion.

Riggs n’a pas vu Roger depuis une minute chaude, et il pense qu’il se cache à son bateau. Alors, il se dirige là-bas et découvre qu’il avait bien raison, alors que Roger est enfermé dans une stupeur ivre. Il devient agressif avec Riggs, et ils commencent à se disputer des hurlements sur le bateau, et à ma grande surprise, aucun des voisins des bateaux voisins ne dit quoi que ce soit.

Calibre The 1st Mate: Oh… oh mon Dieu, je suis désolé, les gars. J’étais un connard total et je dormais pendant ce qui est apparemment le temps de vos gars pour s’entraîner pour les jeux de lutte contre les hurlements violents, où vous vous entraînez évidemment pour l’or. Je veux dire, c’est un mardi flippant, à 2h du matin, pourquoi NE SERAIT-IL PAS debout, ivre aveugle, hurlant au sommet de ses poumons? Puis-je vous procurer une corne de taureau? Un système de sonorisation, peut-être? Vous voulez venir et cracher dans ma bouteille de shampoing pendant que vous y êtes?

Le lendemain, ils assistent aux funérailles de l’enfant et sa mère gifle Murtaugh. Sérieusement? Oh, mon mauvais. Oui, mon mauvais. Je suis tellement désolé que je n’ai pas laissé ton fils me faire sauter la tête! Je suis vraiment un con! Je dois être lié à ce gars qui ne voulait pas que les gens aient bu des matchs hurlants à 2h du matin sur le port! Ils décident de se mettre au rouge et d’obtenir des informations à l’ancienne en menaçant les gens de violence et / ou en utilisant la violence pour arriver là où ils vont. Pendant ce temps, Jack Travis kidnappe le capitaine de la police et se dirige vers l’entrepôt pour récupérer des balles. Il le gère, mais Riggs, Murtaugh et Lorna se présentent et se font une bonne vieille mode. Cela se traduit par une poursuite de Lethal Weapon qui voit Riggs sauter sur un vélo de police et, à un moment donné, voler d’un pont sous-développé.

Ils se retrouvent dans le lotissement où Jack a retenu le fort, le tirant avec les méchants. À un moment donné, Riggs siphonne le gaz d’un camion avec un tuyau et le laisse s’écouler en conduisant à travers les maisons non développées, afin que Roger puisse l’allumer et démarrer une énorme piste d’incendie, le brûlant tout. Ce qui, oui, fonctionnerait, s’il déversait du carburant comme l’avion dans Die Hard 2.

Néanmoins, tout brûle, tandis que Riggs, Murtaugh et Lorna courent autour de tout ce qui bouge. Riggs se retrouve dans une bagarre avec Jack Travis, qui voit Travis derrière le volant d’un bulldozer, et cherche à couper Riggs en deux. Cependant, Roger lui lance un Uzi chargé de tueurs de flics, et Riggs explose à travers le scooper, tuant Travis. Mec, ces balles pourraient tuer Superman.

MAN MOVIE TALLY:

1 doublures: 3

Guys Beat Up: 10

Gars tués: 17

Jurer mots: 83

Fous: 0

Explosions: 2

Chase: 3

Os cassés: 1

Se battre / tirer au motel?: Non

Guy Get Girl? Oui

Guy / Girl Smoke ?: Non

FAITS SUR L’HOMME:

La famille de Roger fait une pause dans celui-ci, car c’est la seule entrée où sa maison n’est pas entrée par effraction et sa famille menacée.

À un moment donné, Lorna dit à Riggs “fermer est un magasin de lingerie sans fenêtre avant”, et Riggs dit qu’il ne comprend pas. Cette ligne a en fait été admise par René Russo, et je ne comprends pas non plus.

Le film a été un tel succès que Warner Brothers a acheté plusieurs membres de la distribution devant et derrière la caméra ont été achetés de nouveaux Range Rovers.

C’MON BENNETT, FETES!:

Lethal Weapon 3 est mon moins préféré de la franchise. Ce n’est pas un mauvais film, c’est juste le plus faible de la série. Jack Travis n’est pas un personnage intéressant, tout comme son intrigue. De plus, toute l’affaire avec Roger et tuer le gamin était encore moins intéressante. Au-delà de cela, je n’étais pas pressé ni besoin de voir Riggs avoir une petite amie. Tout cela dit, l’action, le dialogue, l’humour, Leo Getz, tous de premier ordre comme prévu du gang d’armes mortelles. Certainement toujours un film amusant, même s’il est le plus faible de la quadrilogie.

*** 1/2 mégots sur 5

Toutes les questions, commentaires, ivrognes, n’hésitez pas à m’envoyer mon chemin, je creuse toujours entendre parler de vous, les belles personnes.

Instagram: @Caliber_Winfield

[email protected]

Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine, vous pouvez également me trouver à ces bons endroits:

Seul un ninja peut revoir un ninja: l’encyclopédie du film homme

Les arts mortels contenus dans ces films ne peuvent être vus et revus que par un seul homme, Calibre Winfield. Pour seulement un ninja, peut revoir un ninja. Je couvre tous les classiques, de Enter The Ninja, American Ninja, aux films modernes tels que Ninja Assassin et Ninja. Je ne veux pas dire que ce livre a à la fois sauvé et changé des vies, mais ce livre a à la fois sauvé et changé des vies.

L’Encyclopédie du film de l’homme: La salle de Burly – Vol. 1 – Une collection des 19 premiers articles de MME écrits pour 411. Vous obtenez tous les classiques comme Commando, Robocop et Die Hard, sans parler de bad-assery tels que Point Break et They Live. Au-delà de cela, vous obtenez également deux nouveaux articles. Mon Top 5 des films d’action préférés, et ce que je crois être le Top 5 des scènes les plus extravagantes de l’histoire du film d’action. Je ne mentirai pas, c’est le plus grand livre d’instruction d’auto-assistance / arts martiaux de tous les temps.

Mes vacances d’été au Camp Crystal Lake – Mon tout nouvel ebook qui est devenu si populaire qu’il figure sur les palmarès des ventes d’albums. Je couvre la franchise du vendredi 13 à la mode de Man Movie Encyclopedia, suivie de quelques articles basés sur une liste, relatant mes meurtres préférés, des moments de la franchise et quelques autres sujets. 3 $ via amazon, ou envoyez-moi simplement un e-mail et obtenez-le pour 2 $, de toute façon, cela changera probablement votre vie.

Calibre Winfield sur Facebook –

Tout ce que je fais, vous pouvez le trouver ici. Comment en sommes-nous à 100 likes? Je veux dire, allez.

All Things Calibre –

J’ai fusionné mon site Web de lutte avec mon site Web de longue date qui existe depuis plus de 10 ans. Tout sous le soleil, j’ai écrit à ce sujet.