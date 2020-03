L’ennemi le plus meurtrier de Batman devient son allié

Dans Batman # 91, la guerre du héros de DC contre le mystérieux Designer prend une tournure surprenante quand l’un de ses ennemis les plus meurtriers rejoint le Dark Knight (Spoiler Advisory)

Depuis le début de son histoire “Dark Designs”, Batman a dévoilé un nouvel appareil après l’autre, dans l’espoir de contenir la menace du mystérieux Designer. Enigma et le nouveau méchant sont revenus à Gotham pour remodeler la ville comme ils l’entendent. Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le personnage, nous savons qu’il est venu pour la première fois à Gotham il y a des années, cherchant à se réconcilier avec le Joker, le Pingouin, Enigma et Catwoman, mais ses conversations ne se sont terminées qu’avec le créateur présumé mort. Maintenant, le méchant est de retour pour se venger, et il a engagé cinq des assassins les plus meurtriers de DC pour l’aider.

Ces mercenaires embauchés étaient dirigés par Slade Wilson, également connue sous le nom de Deathstroke, qui n’a cessé depuis de faire respecter les exigences du concepteur. Slade a même été détenu puis échappé, le tout dans le cadre du plan du concepteur. Batman le poursuit depuis et dans Batman # 91, les ennemis à vie s’affrontent enfin. Mais étonnamment, ils se retrouvent finalement du même côté.

Lorsque Deathstroke s’est échappé pour la première fois dans la nouvelle prison de Batman, il s’est rapidement retrouvé à fuir le Dark Knight, qui a déchaîné une armée de drones sans pilote dans le ciel pour suivre l’assassin. Et peut-être encore plus surprenant, Batman a donné les rênes des drones à Harley Quinn, qui a traité la situation comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo. Mais maintenant que le designer menace de voler la fortune de sa famille, Batman révoque le contrôle de Harley sur les drones et s’implique directement.

Armé de son nouveau Batplane, Bruce intercepte Slade et essaie d’expliquer ce qu’il essaie de faire, comment il prévoit de sauver la ville, et à quel point les méchants le mettent sur lui. Mais malheureusement, Slade s’en fiche jusqu’à ce que quelque chose d’inattendu se produise.

Lorsque Deathstroke se prépare à combattre Batman, le Designer l’interrompt. Les écrans dans les rues de Gotham City montrent une vidéo en direct du Designer, qui supplie Slade de s’arrêter. “Votre partie du design est terminée, Deathstroke”, dit-il. «Maintenant, vous pouvez vous retirer. Votre contrat est résilié. “

Dès que le concepteur a fini de parler, les zombies agissant comme le muscle du méchant entourent à la fois Batman et Deathstroke, et Enigma annonce qu’il travaille également avec le concepteur.

Bien qu’ils se soient battus quelques instants auparavant, Batman et Deathstroke se sont associés contre les voyous du designer. Compte tenu des talents respectifs du concepteur et d’Enigma dans la planification de crimes magistraux, le duo de Batman et Deathstroke au combat peut avoir besoin de dépendre les uns des autres pour survivre.

Bruce et Slade sont rivaux depuis longtemps et se sont rencontrés des dizaines de fois. Ils ont même été inexplicablement liés par la lignée possible de Damian Wayne pendant un certain temps, ce qui a également conduit à une confrontation entre les deux. Bien qu’ils n’aient pas souvent combattu du même côté, ils ont toujours eu un certain respect pour les talents de l’autre. Or, ce respect est ce qui permet aux deux hommes de se faire confiance contre un ennemi commun. Et si ce partenariat improbable se poursuit, Slade pourrait s’avérer être l’as dans la manche de Batman lorsqu’il s’agit de prendre le Designer.

Partager

Publication précédente

The Crown a terminé le tournage de sa quatrième saison en plein coronavirus

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout les films, ce hobby est la faute de “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.