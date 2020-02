L’équipe a pleuré lorsque le premier baiser gay de Marvel a été enregistré

Partager

Los Eternos est l’un des nouveaux projets préparés par Marvel. Pour la première fois, nous verrons dans cet univers cinématographique, un super-héros ouvertement gay. Cette percée a fait pleurer de joie l’équipe derrière le film.

Jusqu’à présent, la représentation LGBT dans le Univers cinématographique Marvel C’est absolument nul. Mais, apparemment, cette situation va changer avec la première de Los Eternos en novembre. Marvel a souligné qu’un super-héros ouvertement gay sera enfin présenté dans le film. Dans une interview avec Logo, l’acteur libano-américain Haaz Sleiman Il a déclaré que son personnage “est marié au super-héros gay Phastos, joué par Brian Tyree Henry, et que nous représentons une famille gay avec un enfant”.

L’acteur a raconté dans l’interview comment «tout le monde a pleuré sur le plateau pendant que nous enregistrions le premier baiser gay dans l’univers cinématographique Marvel“.

«C’est un très beau et touchant baiser. Pour moi, il est très important d’enseigner à quel point une famille queer peut être belle et belle“A commenté l’acteur de L’Éternel «Brian Tyree Henry est un acteur formidable et a apporté tellement de beauté à son rôle, et à un moment donné, je suis venu voir un enfant dans ses yeux et il est important de rappeler au monde que dans la communauté queer, nous sommes tous des enfants à un moment donné. On l’oublie car on est toujours représenté comme sexuel ou rebelle. Nous oublions de nous connecter avec ce côté plus humain. »

Avec ces déclarations, l’acteur Haaz Sleiman, indique une intention beaucoup plus claire de Marvel que la vue Avengers: Fin de partie avec une très brève apparition de Joe Russo jouer un personnage gay pendant moins d’une minute. Une situation très similaire s’est produite Star Wars: The Rise of Skywalker, quand au bas d’une scène vous voyez deux femmes supplémentaires s’embrasser très brièvement.

D’autre part, L’Éternel Il sortira dans les salles américaines le 6 novembre 2020 et il semble qu’il sera basé sur cette bande dessinée.

