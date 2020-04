L’équipe de suicide de James Gunn garde sa date de sortie

Beaucoup de films ont été reprogrammés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais Suicide Squad n’en fera pas partie.

En raison du coronavirus, il a laissé Hollywood en suspens jusqu’à ce qu’il ait mis fin à la pandémie, mais le directeur de Suicide Squad James Gunn a assuré aux fans que le film DC Comics suivrait sa date de sortie prévue pendant les travaux de post-production. continuer de la maison.

Suicide Squad a terminé le tournage en février et le travail sur le film DC Comics se poursuit à distance. Nous ne savons pas ce que cela signifie pour les nouveaux tournages (en supposant que le film en a besoin), mais l’écrivain-réalisateur James Gunn a confirmé que le projet est toujours dans les délais “à partir de maintenant”.

Sur le Suicide Squad? Nous respectons toujours le calendrier. https://t.co/bP9XDHFDsJ

– James Gunn (@JamesGunn) 9 avril 2020

Étant donné que la Suicide Squad ne sera pas libérée avant août prochain, il semble peu probable que la pandémie de COVID-19 cause trop de problèmes.

Même si Hollywood reste fermé jusqu’à la fin de 2020, Gunn aura encore des mois pour terminer son film et tout réenregistrement supplémentaire nécessaire. Cependant, tout dépendra des contrats avec les acteurs et actrices du film et s’ils seront contraints de travailler sur d’autres projets avant de revenir pour tout tournage supplémentaire nécessaire à la préparation de Suicide Squad.

Nous devrons garder les doigts croisés, mais avec un casting incroyable et le réalisateur derrière Guardians of the Galaxy Vol 1 et 2 à la barre, c’est sûr d’être un grand film.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries