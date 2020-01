Les 10 braves protagonistes de Wes Anderson, classés par courage

Wes Anderson a créé certains des personnages de films les plus mémorables du cinéma moderne. Sa voix distincte dans ses films fait ressortir ses personnages comme immédiatement inhabituels et fascinants. Bien que beaucoup de ses personnages ne soient pas ce que vous considéreriez comme de bonnes personnes, beaucoup d’entre eux possèdent des qualités admirables.

Le courage semble être un aspect commun à de nombreux personnages principaux d’Anderson. Bien que leurs missions ne soient pas toujours honorables ou bien pensées, ces personnages mettront tout en jeu pour voir qu’ils atteignent leurs objectifs audacieux. Voici les protagonistes les plus courageux de Wes Anderson, classés par courage.

10 Dignan (fusée de bouteille)

Quelqu’un qui aspire à être un criminel de carrière peut ne pas sembler être la personne la plus courageuse du monde, mais on ne peut nier que le Dignan (Owen Wilson) a une qualité sans peur pour lui. Nous lui avons été présentés pour la première fois à Bottle Rocket alors qu’il tentait de faire sortir son ami d’une institution psychiatrique. Le fait que son ami soit là volontairement est hors de propos pour Dignan.

C’est un homme avec de grands rêves et un grand cœur, malgré les activités illégales dans lesquelles il est impliqué. Il a la sauvagerie d’un hors-la-loi du Far West mais est toujours prêt à faire passer ses amis en premier, même en prenant la chute et en allant en prison endroit.

9 Max Fischer (Rushmore)

Comme beaucoup de personnages d’Anderson, Max Fischer (Jason Schwartzman) est une personne passionnée dont le cœur est au bon endroit même lorsque son esprit ne l’est pas. Bien qu’il soit un pauvre étudiant académique dans son école privée, il est profondément impliqué dans à peu près toutes les activités parascolaires qu’ils proposent.

Max est quelqu’un dont l’âge ne fait pas obstacle à son ambition. Quand il fixe son esprit à quelque chose, il se consacrera à le voir à travers quoi qu’il arrive. Le fait que cela fasse de lui un paria ne le dissuade pas du tout.

8 Scout Master Ward (Moonrise Kingdom)

Scout Master Ward (Edward Norton) est un maître scout dévoué et approfondi d’un groupe de scouts. Il se retrouve dans une situation délicate lorsqu’un de ses éclaireurs s’enfuit, mais ce n’est pas pour son manque d’attention.

Une fois qu’il a découvert que le garçon a disparu, Ward se donne pour mission de le ramener en toute sécurité. Bien que Ward prenne beaucoup de responsabilité pour la situation difficile, il continue de montrer son courage, risquant même sa vie pour sauver son officier supérieur d’une crue soudaine, montrant ainsi qu’il est un véritable héros.

7 Suzy Bishop (Moonrise Kingdom)

Anderson montre souvent que la bravoure n’a pas de limite d’âge car certains de ses plus jeunes personnages se montrent parmi les plus courageux. Bien que Suzy Bishop (Kara Hayward) soit une enfant quelque peu troublée, elle ne sera pas poussée par des gens qui pensent savoir ce qui est le mieux pour elle.

Lorsqu’elle s’enfuit avec le garçon qu’elle aime, toute sa communauté insulaire part à la recherche des enfants. Le simple fait de faire ce voyage prouve sa bravoure, mais encore plus impressionnant est la façon dont elle résiste aux adultes qui les trouvent finalement. Elle n’a pas peur de souligner leur hypocrisie en lui disant comment vivre.

6 M. Fox (M. fantastique Fox)

M. Fox (George Clooney) est l’un des voleurs les plus charmants de la filmographie d’Anderson. C’est un voleur rusé qui revient à sa vie de crime par ennui. Bien que cette décision ait des conséquences, M. Fox est toujours confronté à chaque problème qu’il rencontre avec une bravoure totale.

Il ne fait pas toujours les bons choix, mais il sait inspirer ceux qui l’entourent et ne se soumet pas à des adversaires plus puissants. Il connaît les dangers de la vie qu’il a choisie et il les accepte sans hésitation.

5 Zero (The Grand Budapest Hotel)

Zero (Tony Revolori) est un jeune groom qui travaille dans un luxueux hôtel européen. Zero est un travailleur acharné qui est fier de son travail. Cette passion semble également se traduire par les gens qui lui tiennent à cœur. Bien qu’il soit un immigrant vivant dans une période de guerre dangereuse, il pense toujours à la sécurité des autres.

Il rejoint son supérieur, M. Gustave, dans une aventure dangereuse par pure fidélité à l’homme. Il met sa vie en jeu pour sauver Gustave à plusieurs reprises et endosse le rôle de héros pour sauver la fille qu’il aime.

4 Sam (Royaume de Moonrise)

Sam Shakusky (Jared Gilman) est le partenaire de Suzy dans Moonrise Kingdom et celui qui orchestre l’ensemble du plan d’emballement. Bien qu’il puisse se considérer comme un survivant plus expérimenté qu’il ne l’est réellement, Sam fait face à n’importe quel danger sans arrière-pensée.

C’est un autre paria qui ne laisse pas les opinions des autres l’empêcher de faire quoi que ce soit. Il résiste aux intimidateurs et poursuit des aventures audacieuses juste pour pouvoir être avec Suzy. Même être frappé par la foudre ne semble pas le mettre en phase.

3 Gustave (The Grand Budapest Hotel)

À première vue, M. Gustave (Ralph Fiennes) peut sembler être un homme choyé et égocentrique, mais cette opinion négative s’estompe rapidement à mesure que nous apprenons à connaître l’homme inhabituel. Il prend immédiatement goût à Zero et le prend sous son aile tout en le protégeant.

Lorsque les forces militaires tentent de détenir Zero en tant qu’immigrant, Gustave n’hésite pas à le défendre, même s’il est puni. Malgré son attitude, Gustave a beaucoup de combat en lui, se tenant debout en prison et faisant face à la mort avec dignité.

2 Steve Zissou (La vie aquatique avec Steve Zissou)

Steve Zissou (Bill Murray) est un excellent exemple de la façon dont les personnages d’Anderson peuvent être courageux sans avoir beaucoup d’autres bonnes qualités pour eux. Steve est un explorateur qui semble assez sous-qualifié. Cependant, il se lance dans des expéditions dangereuses sans avoir l’air de se soucier de son bien-être.

Sa dernière mission en est une de vengeance alors qu’il prévoit de traquer et de tuer le requin qui a mangé son meilleur ami. Steve met d’autres personnes en danger en faisant cela, mais il est le premier à risquer sa vie et sauve même son équipage à plusieurs reprises.

1 Atari (île des chiens)

Encore une fois, Anderson montre que la bravoure peut certainement venir avec les jeunes. À Isle of Dogs, un jeune garçon nommé Atari (Koyu Rankin) vole un petit avion et s’envole vers une île remplie de déchets où des chiens sont envoyés afin de trouver et de sauver son animal de compagnie.

De toute évidence, les longueurs qu’Atari est prêt à parcourir pour trouver son meilleur ami sont une démonstration incroyable de sa bravoure. Il n’hésite jamais une fois dans son voyage et se consacre quels que soient les obstacles auxquels il fait face.

