Les 10 meilleures comédies musicales de tous les temps (selon IMDb)

La comédie musicale est un incontournable du divertissement qui a transcendé les générations.

Bien que tous les films de ce genre ne deviennent pas un classique (désolé, Cats), de nombreuses comédies musicales héritées continuent de vivre dans le cœur des téléspectateurs. Pour cette raison, nous avons pensé qu’il était temps de regarder les meilleures comédies musicales de tous les temps. Pour ce faire, nous utiliserons la cote des fans sur IMDb.

Le site Web de divertissement a attribué à chaque comédie musicale américaine un classement par étoiles sur une échelle de 1 à 10, sur la base des votes des membres inscrits. Les films ayant les scores les plus élevés (et plus de 25 000 notes) figureront sur cette liste.

Avant de commencer, nous le crierons à All That Jazz et A Night At The Opera. Bien que ces deux films auraient pu se qualifier pour la programmation avec une note de 7,9, notre espace est limité.

Cela dit, il est temps de chanter avec les meilleurs de Hollywood; Voici les plus grandes comédies musicales de tous les temps, selon les fans d’IMDb.

10 Les Blues Brothers (7.9)

Cette comédie des années 80, basée sur le sketch musical récurrent des Blues Brothers présenté dans Saturday Night Live, raconte un condamné et son frère qui tentent d’empêcher l’orphelinat catholique dans lequel ils vivaient de fermer ses portes. Ils décident d’accomplir cela en rassemblant leur groupe R&B dans le but de gagner de l’argent.

Le film a été à la fois un succès critique et au box-office, beaucoup trouvant l’humour et les chansons bien mélangés. Bien que pas aussi forte que l’original, la suite du film est arrivée en 1998.

9 Violoneux sur le toit (8.0)

En 1971, la comédie musicale de Broadway Fiddler on the Roof a été présentée au cinéma.

Le film raconte l’histoire d’un père juif qui tente de trouver des maris pour ses cinq filles avec de fortes volontés et désirs.

Combinant une chorégraphie joyeuse avec une histoire puissante, de nombreux téléspectateurs continuent de chérir Fiddler on the Roof aujourd’hui. Il a remporté la meilleure musique, l’adaptation de partition et la chanson originale aux Oscars après sa sortie.

8 Le magicien d’Oz (8.0)

Nous partons voir Le Magicien d’Oz.

Bien que ce fantasme musical mettant en vedette Judy Garland soit sorti il ​​y a des décennies en 1939, il reste l’un des films les plus appréciés de tous les temps. Il raconte l’histoire d’une jeune fille du Kansas, Dorothy, qui est envoyée dans le monde enchanté d’Oz avec son chien, Toto, après qu’une tornade a frappé sa maison. Ici, elle voyage pour rencontrer le sorcier dans la ville d’émeraude qu’elle espère pouvoir la renvoyer au Kansas. Elle aide Tin Man, Cowardly Lion et Scarecrow en cours de route.

Les visuels colorés, le récit réconfortant et les mélodies charmantes ont fait de celui-ci un favori de beaucoup. Il a remporté les catégories Best Music, Original Score et Best Music, Original Song aux Academy Awards.

7 Le son de la musique (8.0)

Les collines sont vivantes avec The Sound of Music!

En 1965, la comédie musicale sur Maria, une postulante autrichienne qui enseigne la musique à la famille Von Trapp, est présentée au grand écran. Avec de beaux décors, une charmante romance et des chansons qui ont résisté à l’épreuve du temps, le drame avait beaucoup à faire. Avons-nous mentionné qu’il mettait en vedette la voix angélique de Julie Andrews?

Le film a remporté le prix du meilleur film (et le prix de la meilleure musique) aux Oscars. Son héritage perdure.

6 La belle et la bête (8.0)

Disney a transformé le conte de fées français de Beauty and the Beast en une romance musicale en 1991.

Le film raconte l’histoire d’une jeune fille qui échange sa liberté pour la libération de son père après qu’il ait été capturé par une bête cruelle vivant à l’intérieur d’un château enchanté. Ce qu’elle ne sait pas, cependant, c’est que la bête était autrefois un prince qui a été transformé en monstre à cause de son arrogance. Est-ce que son vrai moi arrivera jamais?

La bande originale du film de Broadway, les animations magiques et la narration captivante l’ont cimenté comme un favori de beaucoup. Il s’est éloigné des Oscars avec la meilleure chanson originale pour “Beauty and the Beast” et la meilleure partition originale.

5 Aladdin (8.0)

Aladdin a apporté un tout nouveau monde de génies en bouteilles, de nuits arabes et de tapis magiques aux téléspectateurs en 1992.

Ce fantasme de Disney raconte l’histoire d’un orphelin de rat des rues qui finit par découvrir une lampe magique qui pourrait réaliser tous ses rêves (enfin, trois d’entre eux). Bien qu’il espère utiliser ses quelques souhaits pour enchanter la princesse Jasmine, il est menacé par le sorcier maléfique Jafar ainsi que par ses propres secrets.

Les superbes dessins, personnages, humour et chansons du film en ont rapidement fait un classique. Il a remporté la meilleure partition originale et la meilleure chanson originale aux Academy Awards.

4 Le cauchemar avant Noël (8.0)

Qu’est-ce que c’est ça?

Pendant Halloween 1993, Tim Burton a publié cette animation en stop-motion sur le roi de la ville d’Halloween, Jack Skellington, qui tombe accidentellement dans la joyeuse ville de Noël. Bien que cette découverte le fasse bientôt passer pour le Père Noël, il apprend finalement que chacun a sa propre place.

Le monde de la fantaisie sombre du film, ses personnages imaginatifs et ses chansons fluides ont fasciné les téléspectateurs au moment de sa sortie. Depuis lors, l’héritage de The Nightmare Before Christmas n’a cessé de croître.

3 La La Land (8.0)

Cette comédie dramatique romantique de 2016 raconte l’histoire d’un aspirant musicien et actrice de jazz qui tombe amoureux dans le contexte de Los Angeles moderne.

Le film fait de nombreuses références aux comédies musicales hollywoodiennes classiques, ajoutant des couleurs vives et des numéros musicaux éblouissants. Avec une attraction naturelle entre les leads et une fin non conventionnelle, La La Land continue d’enchanter les fans de musique.

Oui, “City of Stars” a remporté le prix de la meilleure chanson originale tandis que le compositeur Justin Hurwitz a remporté le prix de la meilleure musique originale aux Oscars.

2 Chante sous la pluie (8.3)

Cette comédie musicale musicale emblématique de 1952 se concentre sur la transition d’un film muet à des films remplis de sons à la fin des années 1920 à Hollywood. Cette histoire est racontée en mettant l’accent sur la relation de travail et romantique entre une jeune actrice en herbe et une star de cinéma silencieuse de longue date.

Le film reste un classique, avec des chansons mémorables, des numéros de danse élaborés et une chimie magnétique entre les pistes. Il a été continuellement référencé dans les œuvres de la culture pop moderne pour une raison.

1 Le Roi Lion (8.5)

En tête de liste, la comédie musicale la mieux notée de tous les temps est Disney’s The Lion King.

Ce film de 1994, mettant en vedette la musique créée par Elton John et Hans Zimmer, raconte l’histoire d’un lionceau nommé Simba qui le quitte chez lui après avoir cru qu’il avait causé la mort de son père. Cependant, après que l’oncle maléfique de Simba, Scar, ait tenté de s’approprier The Pride Lands, Simba est obligé de reprendre la place qui lui revient de droit.

Les visuels époustouflants, la bande originale mémorable et l’histoire captivante ont fait du Roi Lion l’un des meilleurs de l’animation. Il est rentré chez lui avec la meilleure partition originale et la meilleure chanson originale pour “Can You Feel the Love Tonight” aux Academy Awards.

