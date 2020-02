Les 10 meilleures émissions de télévision basées sur des livres (selon IMDb)

Selon IMDb, il existe de très belles émissions basées sur des livres que la plupart des gens n’ont pas lus. Il est regrettable que les gens ne se rendent pas compte que la plupart des émissions dont ils se délectent et recommandent aux gens sont basées sur des livres dont d’autres parlent depuis des années.

Tant d’émissions de télévision populaires ont commencé comme un seul livre et se sont transformées en une série à succès et ont complètement oublié les racines à l’origine. Nous savons que les gens disent généralement que le livre est meilleur, mais avec des notes comme celles-ci, IMDb supplie de différer. Soyez assurés que même si vous ne lisez aucun de ces livres, les émissions de cette liste vous donneront juste assez pour suivre les têtes de livres dans une conversation animée.

10 Une découverte des sorcières: 8.1

La série de romans de Deborah Harkness A Discovery of Witches est une série de 3 livres avec quelques romans compagnons. Le livre suit une jeune femme qui découvre qu’elle est une sorcière à travers un livre ancien. Elle rencontre bientôt et tombe amoureuse d’un vampire qui veut aussi le livre.

L’histoire de la romance s’est si bien traduite dans une série télévisée que IMDb lui a donné une note de 8,1. Jusqu’à présent, il n’y a qu’une seule saison à binge mais sa deuxième saison a été confirmée et suivra sous peu. Alors, pourquoi les gens aiment-ils ce spectacle? C’est une histoire d’amour et pas n’importe quelle histoire d’amour – une histoire d’amour interdite. De quels encouragements supplémentaires avez-vous besoin?

9 Gardiens: 8.1

Ce n’est pas la première fois que le roman graphique Watchmen est adapté à l’écran. Les fans connaissent le film de Zack Snyder et à quel point il a été décevant. Cela ne veut pas dire que ce fut un mauvais film. Il a été presque tourné pour le plan du roman graphique original. Cependant, la série a semblé trouver son propre petit coin du monde.

Il ne suit pas l’intrigue du film ou le roman graphique qu’il fait son propre chemin. Les fans se méfiaient initialement d’une autre adaptation de ce roman graphique, mais il semble avoir eu un impact positif.

8 Le conte de la servante: 8.4

Beaucoup de gens savent que The Handmaid’s Tale est basé sur un livre. Principalement à cause de l’auteur Margaret Atwood. Elle est un trésor canadien bien-aimé et nous devons la protéger à tout prix. Le livre, tout comme le spectacle, se concentre sur un monde dystopique où seules certaines femmes peuvent encore avoir des enfants.

Ces femmes sont obligées d’être des servantes pour les femmes qui ne peuvent pas avoir leurs propres enfants. Le livre traite de la force, du contrôle et des droits humains fondamentaux. Initialement, il a été publié en 1985, donc la plupart de la série est basée sur le premier livre. Cependant, récemment, Atwood a écrit une suite au livre en raison de la popularité de l’émission intitulée The Testaments.

7 The Witcher: 8.4

La plupart des gens qui ne sont pas au courant ne réalisent même pas que The Witcher est basé sur des livres et non sur ces nombreuses quantités de jeux vidéo. L’émission parle d’un chasseur de monstres qui découvre rapidement que les gens peuvent être pires que les monstres hideux qu’il combat. Le premier livre qui présentait Geralt de Rivia était The Last Wish.

C’était une collection d’histoires courtes qui racontaient plusieurs histoires qui comprenaient certains des personnages que nous avons vus dans la série Netflix. Au total, il y a huit livres sur Geralt écrits par l’auteur Andrzej Sapkowski. Le dernier livre a été écrit en 2013 et depuis lors, ils ont continué à parcourir des romans graphiques.

6 Outlander: 8,4

Romance, danger, drame – que demander de plus? IMDb a donné à Outlander une note de 8,4 sur 10. Cela pourrait être dû au fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une histoire d’amour ordinaire. Les sauts dans le temps, la chevalerie d’autrefois, ou son absence totale, ne sont que quelques-unes des choses que les fans ont appris à aimer.

De plus, regarder une femme comme le personnage principal Claire Randall apporter son propre flair et son indépendance de 1946 à 1743 est spectaculaire. La série de livres compte 9 livres et ils tournent tous autour de Clair et de la façon dont sa vie progresse alors qu’elle voyage d’avant en arrière dans le temps.

5 grands petits mensonges: 8.5

Big Little Lies de Liane Moriarty n’est qu’un livre mais David E. Kelley a réussi à transformer un livre en deux saisons incroyables. La distribution est géniale pour la plupart et seulement quelques changements subtils ont été apportés à l’adaptation TV. Avec un roman composé de jalousie, de mesquinerie, de cupidité et de drame, vous n’avez vraiment pas besoin de beaucoup changer.

Nous admettons que le roman peut être un peu lent, mais il finit par arriver au point où vous serez haletant de tous les secrets révélés. Cette émission a intrigué les fans au point où Moriarty a écrit une nouvelle pour aider à inspirer Kelley pour la saison 2.

4 Anne avec un E: 8.6

L’appel d’Anne of Green Gables a toujours été un mystère pour la plupart des gens. Cependant, les livres, écrits par l’auteur canadien L.M.Montgomery, sont un succès retentissant et appréciés par de nombreuses personnes à travers le monde. Ce récit de l’histoire d’Anne est plus une prise moderne et la deuxième fois qu’une émission de télévision a été adaptée de cette série de 9 livres.

Il y a quelque chose de si affectueux chez Anne. Les livres ont été écrits au début des années 1900, le dernier livre d’Anne étant publié en 2009, mais écrit juste avant la mort de Montgomery en 1942. Malheureusement, l’émission n’a pas été reprise pour une autre saison et les fans d’Anne protestent depuis l’annulation. .

3 Dexter: 8,6

Analyste des éclaboussures de sang de manière douce le jour et tueur en série complètement effrayant la nuit. La série Dexter a été écrite par Jeff Lindsay et il y a un total de huit livres commençant par Darkly Dreaming Dexter en 2004. Les livres, tout comme la série télévisée axée sur Dexter mettant une façade pour essayer de traverser ses jours pour qu’il puisse faire ce qu’il aimait vraiment la nuit – assassiner des gens qui blessaient les autres.

La première saison a joué presque exactement comment le livre a été écrit, les têtes tombant des camions et tout. Il y a eu de petits changements de détails comme le nom du tueur en série qu’ils chassaient et Dexter se demandant s’il est le tueur ou non.

2 La hantise de Hill House: 8.7

Ce spectacle effrayant n’a qu’une seule saison mais bientôt les fans se réjouiront de ce que la saison 2 a à offrir. The Haunting of Hill House a été adapté du roman de l’auteur Shirly Jackson du même nom. L’émission de télévision ne suit pas tout à fait le livre, elle a créé un peu de son propre récit basé sur quelques personnages.

L’émission de télévision Hill House suit une famille avec plusieurs petits enfants qui sont hantés par la maison, tandis que le livre suit un médecin dans une quête pour découvrir l’activité paranormale dans une maison que beaucoup croient hantée. Néanmoins, les deux sont une excellente lecture et la série fait une montre effrayante.

1 Game Of Thrones 9.3

Que serait cette liste sans Game of Thrones? La série a pris fin, mais la meilleure partie est que les livres seront toujours là. 9.3 sur 10 n’est pas quelque chose à passer sous silence.

Ce spectacle offre mystère, meurtre, intrigue, drame, rire et c’est une pièce d’époque. Cela a tendance à bouleverser beaucoup les gens – toutes ces morts peuvent faire des ravages sur les fans. Mais cela n’a pas changé le fait que le public ne peut pas en avoir assez des personnages et de leurs histoires.

