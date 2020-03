Les 10 meilleures utilisations des chansons dans les films

Je ne suis pas venu tout seul avec celui-ci!

Ce fut l’idée originale de notre bon copain John à Pint O ’Comics. Ils font un épisode à peu près en même temps que cette liste dans lequel ils nomment leurs 5 meilleures utilisations de chansons pop préexistantes dans des scènes de film, et il pensait que ce serait une idée radicale si nous Fantômes de la stratosphère coïncidé avec leur spectacle. Donc pour le mois de mars, notre Top Ten List Challenge était le même sujet.

Les règles nous ont été dictées comme suit: Ce doit être une scène d’un film, pas de la télévision. Je voulais utiliser «The Final Countdown» de Arrested Development ou «Carry On Wayward Son» de Supernatural, mais… non. Cinéma uniquement. C’est suffisant!

Deuxièmement, ce devait être une chanson pop. Pas de musique classique comme “Ride of the Valkyries” de Apocalypse Now. Je suppose que ça marche. Beaucoup de films utilisent des airs classiques ou instrumentaux, et le Pint voulait se concentrer sur la musique plus moderne et son inclusion.

Et enfin, je pense que si je suivais ses règles correctement, ce devait être une chanson qui existait avant le film et qui n’a pas été créée pour ça. Donc pas de “Gonna Fly Now” de Rocky! Tristesse. De plus, rien d’une comédie musicale à moins qu’elle n’utilise des partitions non originales. Lequel… à quelle fréquence cela se produit-il? Rocher des âges? Pouah.

C’était dur! Et pas aussi facile à rechercher que beaucoup de mes autres listes. En règle générale, je peux simplement taper quelque chose dans le vieux site Web et commencer à créer une grande liste de raccourcis. Mais ici, il y avait beaucoup de Googling «Meilleure chanson de scène de film», «Meilleure chanson de film», «Meilleure utilisation de la scène de film de chanson», et ainsi de suite jusqu’à ce que je puisse en rassembler dix. Pour être juste, quelques-uns me venaient à l’esprit, mais beaucoup venaient de recherches qui m’ont amené à dire «Oh, c’est vrai!»…… Y compris mon éventuel n ° 1!

J’ai ajouté quelques protocoles de plus pour des normes auto-imposées: je dois avoir vu le film, donc pas seulement des cueillettes populaires que je n’ai peut-être pas vues (j’ai enfreint cette règle une fois, mais je vais expliquer pourquoi quand J’y arrive), et, bien que ce ne soit pas une règle, un traitement préférentiel a été accordé en fonction de combien j’aime la chanson.

C’EST… beaucoup de règles et de normes, tout compte fait! Alors qu’est-ce qui a secoué cet arbre? Et c’est parti!

J’avais à l’origine la scène de fin de demoiselles d’honneur ici où les dames se baladent pour “Hold On” de Wilson Phillips, mais un souvenir tardif m’a fait ajouter ceci à la place!

Le remake de Dawn of Dead n’a pas les nuances politiques et la joie de vivre de l’original, mais injecte beaucoup d’intensité, de méchanceté et d’humour. Je dirais honnêtement que c’est un match nul; ils sont tous les deux super. Et l’une des (sinon LA) scène la plus mémorable du film est ce montage avant la tempête des personnages s’adaptant à la vie dans le centre commercial.

Ce n’est pas seulement qu’ils ont utilisé Down With The Sickness, ce qui convient assez pour un film de zombies. C’est qu’ils ont utilisé le remix jazzisé de Richard Cheese qui sonne exactement comme mall muzak. La version originale ne correspondrait pas tout à fait aux coupes ludiques de ce moment, mais le remake le fait, tout en insérant un subtil sentiment de terreur face à ce qui va arriver.

Comme une sorte de Mention honorable: la scène des baguettes de Gros. C’est une scène fantastique et aurait été plus élevée sur la liste si j’avais pu me convaincre que c’était une chanson pop. Mais je suis un adepte des règles!

D’accord, c’est ici que j’ai enfreint ma règle auto-imposée: je n’ai jamais vu Risky Business. Je ne sais pas de quoi il s’agit. Je ne connais personne qui ait une scène à risque. Ça pourrait bien être juste cette scène.

Mais j’ai l’impression d’avoir vu environ trente-huit parodies ou hommages ou riffs différents sur cette scène classique de Tom Cruise qui s’éclate avec Old Time Rock And Roll. La scène et la chanson sont gravées sur un côté sombre de mon cerveau parce que c’était de la pop pop dans mon enfance, donc je ne peux pas le nier.

Toutes les variations que j’ai vues de cela dans ma vie s’ajoutent probablement à un (1) long métrage de toute façon.

Christian Bale est tellement foutu dans cette scène. Il apparaît presque comme un mauvais acteur ou un paysage à mâcher à quel point il est ringard alors qu’il donne sa petite exposition sur Huey Lewis & The News. Mais lui et le film trouvent la ligne de la qualité, dansent dessus et ne se croisent jamais.

Le massacre d’un collègue par Patrick Bateman finit par n’être qu’une scène vicieuse et terrible, mais en tant que spectateur, vous ne pouvez pas l’aider à cause de la chanson entraînante et de la fantaisie de Bale. Il tient un miroir de votre propre désensibilisation, donnant au film un moment exemplaire de tout son thème.

Il est impossible d’entendre cette chanson et de ne PAS penser à Beetlejuice. Peut-être plus que tout autre couplage répertorié ici, cette chanson et ce film sont inextricablement liés.

Cela fait partie du film qui cache à quel point le fantôme titulaire est dangereux et méchant lorsqu’il utilise cette chanson comme un affichage presque inoffensif de ses capacités. C’est le Beetlejuice dont nous finirions par avoir une caricature du samedi matin; amusant et maladroit et adapté aux enfants pour cacher la méchanceté en dessous.

Mais cette caricature me manque.

Il s’agit de mon choix insensé avec lequel personne ne sera d’accord, et il n’est apparu dans aucune de mes recherches ni dans aucune autre. C’était tout moi. Je penserai toujours à Austin et aux fembots si / quand j’entends cette chanson. C’est une explosion quand la chanson entre en jeu et Austin leur montre qu’il n’est pas dans leur piège … ils étaient dans le sien.

Les cigarettes, les sous-vêtements, la poussée pelvienne. Formidable.

Je sais que j’ai dit avant de ne pas mettre des tonnes de poids sur les films eux-mêmes, mais pour cela et les deux entrées suivantes, cela ne fait pas de mal qu’ils proviennent de films que j’adore. Lorsque vous les regardez autant que moi, ces moments sont gravés.

Le générique d’ouverture de Guardians of the Galaxy, mettant en vedette un adulte Peter Quill après la première scène montre la mort de sa mère, est très amusant. Une plume manifestement moins angoissée se déplaçant à travers un paysage planétaire désolé peuplé uniquement de créatures lézards, s’arrêtant parfois pour en donner un coup de pied ou en utiliser un autre comme un microphone improvisé, donne une excellente introduction à l’homme dans lequel il a grandi. C’est un solitaire, certes, mais le souvenir de sa mère est toujours avec lui à sa manière.

La scène, aussi merveilleuse soit-elle, n’a été améliorée qu’en Avengers: Fin de partie quand nous obtenons une perspective extérieure à ce sujet: un Star-Lord inconscient chantant à outdem et mal pour lui-même alors qu’il fait le voyage vers la Power Stone.

Oh, Shaun des morts. Pourquoi n’apprécie-je pas davantage ce film? Et par là je veux dire: «J’adore ça, mais j’ai l’impression de toujours défendre Hot Fuzz par rapport à lui ». Les deux sont formidables. Et mieux que La fin du monde!

Cette scène fait partie des meilleures juxtaposages de tout le genre horreur / comédie alors que les protagonistes blottis sont contraints de repousser une horde envahissante de morts-vivants alors qu’un juke-box éclate le hit de Queen et attire toujours plus. Cela devrait être tendu parce que les héros sont dans une situation désespérée… mais ensuite vous les regardez tous des zombies clubbing avec des queues de billard au rythme de la mélodie, et vous ne réalisez pas que le malheur arrive. Vous êtes trop occupé à rire et à bouger la tête.

Beaucoup de choix jusqu’à présent sont ceux auxquels je peux voir des sourcils levés. Ce ne sont pas des scènes qui reviennent sans cesse – voire pas du tout – dans mes recherches. Ce ne sont que des moments qui ont résonné avec moi. Ces trois premiers, cependant … alors qu’ils me sont tous apparus à l’esprit avant que je doive faire la partie recherche de cette liste, ils se sont présentés encore et encore. Ce sont vraiment des icônes, alors lâchez-moi, papa!

Je ne suis ni le plus grand fan de Bob Dylan ni de Zack Snyder, mais le garçon était le choix de Zack d’utiliser cette chanson comme générique de montage générique. Alors que les scènes défilent et que nous voyons comment le super-héros moderne a changé le monde (et comment le monde a changé le super-héros moderne), la chanson manque de subtilité pour nous dire que le temps change. Mais parfois, être sur le nez est très bien. Cela construit le monde Watchmen parfaitement pour entrer directement dans l’histoire.

Celui-ci ne devrait pas être aussi bon qu’il l’est. C’est juste un groupe de personnages qui conduisent et écoutent une chanson. Ce n’est même pas particulièrement thématique ou pertinent. Ce n’est qu’une des meilleures chansons de tous les temps et des personnages qui en seraient amoureux. Cela n’établit même pas les personnages parce que leurs sketchs sur Saturday Night Live l’ont déjà fait. Il n’y a pas eu des heures de réflexion consacrées à ce moment.

MAIS… c’est tellement joyeux. Le type fracassé qu’ils ramassent essayant de se joindre à eux. La synchronisation des lèvres. Le headbang emblématique. Oubliez ce qu’il ne fait pas; ce qu’il FAIT, c’est de vous donner immédiatement une scène amusante et attachante et de laisser le film entrer dans votre cœur.

Je n’ai jamais entendu cette chanson en dehors du contexte de ce film ou une parodie de cette scène. Ce n’est pas une grande chanson en soi. Je n’aime même pas vraiment ce film; Je pense simplement que ça va.

Mais cette scène. CETTE SCÈNE.

C’est tellement effrayant, malveillant et désespéré. Buffalo Bill est présenté comme un antagoniste fascinant ici alors qu’il se balance et se met au diapason et nous demande à tous si nous le baiserions. Une chose est sûre, il le baiserait!

C’est ça. Comme je l’ai dit, il y a des choix curieux là-dedans, mais c’est ma liste. Et le-tien? Faites-nous part de vos choix dans les commentaires!

Deux qui sont ressortis BEAUCOUP dans mes recherches que je ne pouvais tout simplement pas justifier étaient «coincés au milieu avec vous» dans Chiens de réservoir et une chanson de The Pixies (?) à la fin de Club de combat. Pour ma défense, je n’ai vu qu’une seule fois des chiens réservoirs et je ne me souviens pas très bien de la scène en question. Donc, si je ne m’en souviens pas, comment pourrait-il faire ma liste? J’ai probablement besoin de revoir R.D.

Quant au Fight Club… eh, je me fichais du Fight Club. Je suis relativement sûr que je ne suis même pas arrivé à la fin. Ou, si je le faisais, j’étais à 100% zoné à ce moment-là.

Surtout, je souhaite vraiment que la scène de Big ait compté.

Jusqu’à notre prochaine rencontre, prends soin de toi!