Les 10 meilleurs films d’animation de tous les temps (selon IMDb)

Bien qu’il existe de nombreux longs métrages d’animation charmants, visuellement impressionnants et fortement écrits, certains ont dépassé le reste. Ici, nous regardons en arrière les plus grandes animations de tous les temps. Plutôt que de choisir nos favoris, nous nous tournons vers les notes IMDb pour obtenir des réponses.

Le site Web de divertissement populaire a attribué à chaque film d’animation une note basée sur les votes des membres enregistrés sur une échelle de 1 à 10. Nous ajouterons les films les mieux notés à notre programmation, en supposant qu’ils ont reçu 25 000 notes individuelles ou plus. .

CONNEXES: Les 10 meilleurs films d’animation non Disney, classés

Avec la logistique à l’écart, il est temps d’être impressionné par les meilleurs; Voici les plus grands films d’animation de tous les temps, selon les fans d’IMDb.

10 Toy Story (8.3)

Coup d’envoi est le tout premier long métrage de Pixar.

Toy Story de 1995 raconte l’histoire de la jeune poupée de cow-boy d’Andy, Woody, qui voit son monde bouleversé après que son propriétaire reçoive une nouvelle figurine spatiale cool, Buzz Lightyear, pour son anniversaire. Comme si la jalousie ne suffisait pas, Woody doit également aider Buzz à comprendre sa place en tant que jouet tout en repoussant les menaces de leur voisin destructeur de jouets, Sid.

Les visuels innovants du film, l’histoire réconfortante et l’intrigue créative l’ont cimenté comme un favori de beaucoup.

9 Toy Story 3 (8.3)

Bien que la suite directe de Toy Story ait été forte, le troisième opus de la série est sorti encore plus fort.

Toy Story 3 fait que les jouets d’Andy s’ennuient avec leur existence à mesure que leur propriétaire vieillit et qu’ils commencent à collecter de la poussière. Cependant, après avoir été donné accidentellement à la garderie Sunnyside, le gang est enthousiasmé par la possibilité de jouer à nouveau avec. Leurs rêves s’effondrent cependant, alors qu’un ours en peluche vengé menace leur avenir.

CONNEXES: Universal Pictures: Les 10 meilleurs films d’animation (selon IMDb)

Les animations ont atteint un niveau record alors que l’histoire devenait encore plus grande et plus émotionnelle que les épisodes précédents. La fin était à la fois émouvante et imaginative.

8 Princesse Mononoke (8.4)

Ce fantasme d’anime de 1997 voit la paix entre les humains, les dieux et les animaux s’écraser au Japon au 14e siècle. Après qu’Ashitaka ait été maudit d’une force surhumaine qui finira par le tuer, il se dirige vers l’ouest dans le but de trouver un remède et de rétablir l’harmonie dans la terre.

Les visuels colorés et détaillés étaient révolutionnaires au moment de la sortie du film. De plus, la partition émouvante et la narration épique ont impressionné les téléspectateurs du monde entier.

7 Wall-E (8.4)

Pixar ne s’est pas arrêté à Toy Story; En 2008, le studio de cinéma est sorti avec l’une de ses histoires les plus innovantes de tous les temps.

Wall-E raconte l’histoire d’un petit robot qui a été laissé sur Terre pour nettoyer le paysage couvert d’ordures du 29e siècle. Cependant, après qu’un robot futuriste nommé Eve visite le vaisseau spatial Axiom et découvre une plante, le couple découvre rapidement que le sort de l’humanité est entre leurs mains.

Avec des instantanés à couper le souffle de l’espace, un récit humain et une motivation émotionnelle, le film avait beaucoup à offrir. Wall-E a compris comment utiliser toutes les meilleures propriétés de l’animation.

6 Coco (8.4)

Le dernier film Pixar figurant sur cette liste est Coco de 2017. Basé sur le jour férié mexicain Jour des morts, le fantasme d’animation raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans nommé Miguel, qui espère devenir un musicien célèbre. Après avoir appris son héritage rempli de chansons et tomber accidentellement au Pays des Morts, Miguel apprend les choses qui comptent le plus.

Le riche héritage mexicain du film, de beaux visuels, beaucoup et des thèmes complexes ont laissé aux spectateurs une multitude d’émotions.

5 Spider-Man: dans le Spider-Verse (8.4)

Sony Pictures a fait irruption dans le célèbre jeu d’animation avec sa sortie de Spider-Man: Into the Spider-Verse en 2018.

Ce film de super-héros animé par ordinateur suit l’adolescent de Brooklyn Miles Morales, qui développe des capacités spéciales après avoir été mordu par une araignée. Bien qu’il ait du mal à gérer ses nouveaux pouvoirs, il est bientôt confronté à des problèmes encore plus importants après que Spider-Men d’autres dimensions soit tombé dans son propre monde.

CONNEXES: Twentieth Century Fox: Les 10 meilleurs films d’animation (selon IMDb)

Le style artistique unique du film a mélangé tout un tas d’humour, d’action et d’émotion. Le récit étoffé a fait de celui-ci une vedette.

4 Votre nom (8.4)

Ce drame fantastique romantique de 2016 a réussi à devenir à la fois un succès critique et commercial en devenant le film d’anime le plus rentable de tous les temps.

Il suit deux adolescents japonais qui découvrent qu’ils sont liés l’un à l’autre. Après avoir échangé des corps par intermittence, ils décident qu’ils devraient se rencontrer dans la vraie vie.

Le film était joli et émouvant, obtenant des critiques positives de la part de publics du monde entier.

3 Tombe des lucioles (8.5)

Bien que Grave of the Fireflies soit le plus ancien film de cette liste, sorti en 1988, il a résisté à l’épreuve du temps.

Basé sur l’histoire semi-autobiographique du même nom d’Akiyuki Nosaka, ce film de guerre raconte l’histoire de deux frères et sœurs au Japon qui tentent de naviguer à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le puissant film Studio Ghibli est certainement beaucoup plus triste que la plupart des films d’animation. Néanmoins, son histoire émouvante vaut le détour.

2 Le Roi Lion (8.5)

L’animation de Disney la mieux notée de tous les temps n’est autre que Le Roi Lion de 1994. Non, la version live-action ne peut tout simplement pas rivaliser.

L’histoire originale racontait un lionceau nommé Simba, destiné à régner sur les terres de la fierté. Après avoir cru avoir causé la mort de son père, Simba ne s’enfuit que pour finalement revenir sur le trône en tant qu’adulte après que son oncle maléfique Scar ait tenté de dominer.

Les personnages charmants, les animations à couper le souffle à la main et les chansons entraînantes ont fait du Roi Lion l’un des classiques les plus mémorables de Disney.

1 Spirited Away (8.6)

En tête de liste en tant que film d’animation le mieux noté de tous les temps, cet anime japonais de 2001 de Studio Ghibli.

Spirited Away suit une fille de 10 ans nommée Chihiro dont les parents se sont transformés en cochons après être tombés sur un parc d’attractions vide. Elle entre bientôt en contact avec une figure mystérieuse qui l’informe que le parc est un lieu de détention et c’est à Chihiro de redonner à ses parents leur forme d’origine.

Bien que les visuels soient un énorme sujet de discussion parmi les fans, l’histoire créative et la sensation obsédante l’ont gardé avec eux.

SUIVANT: 10 faits sans visage que la plupart des fans en colère ne savent pas

Prochain

Stranger Things: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais qui ne se sont jamais réunis)



A propos de l’auteur

Brooke est un écrivain de . obsédé par la musique et les films. Après avoir obtenu son diplôme de journalisme à l’Université de Floride en 2018, elle a déménagé à New York pour se lancer dans le monde du divertissement.

Dans ce coin d’Internet, elle aime se promener sur Disney, les histoires féminines, l’histoire d’Hollywood et les sitcoms emblématiques.

En savoir plus sur Brooke Bajgrowicz