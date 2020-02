Les 10 meilleurs films d’animation des années 2010 (selon Rotten Tomatoes)

Bien que Disney ait sorti de nombreux films populaires au cours de sa vie, la société de divertissement se porte mieux que jamais. Pour cette raison, nous avons pensé qu’il était temps de revenir sur ses plus grands films de la dernière décennie. Pour ce faire, nous allons nous tourner vers les scores sur Rotten Tomatoes. Le site Web d’agrégation de critiques a attribué à chaque film Disney sorti en salles un pourcentage basé sur les critiques positives et négatives des critiques. Ceux avec les scores de tomomètre les plus élevés, publiés entre 2010 et 2019, seront présentés ici.

CONNEXES: Frozen: 5 raisons pour lesquelles c’est le meilleur film d’animation de Disney des années 2010 (et 5 pourquoi c’est Zootopia)

Avant de commencer, il convient de noter que nous incluons tous les films sortis sous le label Disney dans cette programmation. Cela signifie que les films créés par Walt Disney Animation Studios, Pixar et Studio Ghibli sont tous des jeux équitables. Cela dit, il est temps de prendre du pop-corn, de s’asseoir et de profiter des plus grands succès Disney des années 2010.

10 Winnie l’Ourson (91%)

La franchise Winnie the Pooh a reçu une nouvelle sortie en salles en 2011. Heureusement, cette comédie musicale avait autant de caractère et de charme que les premiers épisodes de la série.

Le film a combiné plusieurs récits qui se déroulent dans Hundred Acre Wood. Alors que Bourriquet cherche un nouveau conte, Owl pense que Christopher Robin a été kidnappé et Pooh cherche du miel.

La sensation nostalgique et légère du film a laissé les critiques satisfaits.

9 Trouver Dory (94%)

La suite de Finding Nemo de Pixar a nagé sur grand écran en 2016. Cette fois-ci, la saveur bleue de l’original, Dory, cherche ses parents au Marine Life Institute.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films d’animation des années 2010 non pas par Disney ou Pixar (selon IMDb)

Finding Dory a prolongé son récit original d’une manière qui ne semblait pas clouée ou inutile. Au contraire, l’histoire drôle et réfléchie a élargi les personnages de l’original tout en ajoutant quelques surprises en cours de route.

8 Indestructibles 2 (94%)

Bien qu’il ait fallu plusieurs années aux Indestructibles de 2004 pour obtenir une suite, un film de suivi est finalement arrivé en 2018.

Dans cette suite de super-héros, la famille Incredible tente de réintégrer la société aux côtés de leurs pouvoirs. Alors qu’Elastigirl est recruté pour vaincre un mystérieux méchant qui se considère comme l’économiseur d’écran, M. Incredible doit s’occuper d’un curieux Jack-Jack, d’un Dash frustré par ses devoirs et d’une violette amoureuse frappée à la maison.

L’action à enjeux élevés et l’humour inventif ont fait que celui-ci était presque aussi original que divertissant.

7 Le monde secret d’Arrietty (95%)

The Secret World of Arriety raconte l’histoire d’une petite adolescente dont la famille s’est cachée dans une maison de banlieue. Cependant, après qu’Arriety ait fini par devenir amie avec la Shawn de taille normale qui y vit, elle et ses parents sont en danger.

Cette fantaisie japonaise de 2010 a été applaudie pour ses visuels détaillés et son histoire émouvante, des personnages devenus synonymes de productions du Studio Ghibli.

6 Moana (96%)

Moana voit une princesse polynésienne traverser l’océan pour sauver son peuple. En chemin, elle fait équipe avec un demi-dieu disgracié nommé Maui, qui l’aide à naviguer dans la mer et ses mystères.

La narration du film a fonctionné en ajoutant des personnages en couches et des rebondissements. De plus, les visuels vifs étaient impossibles à ignorer.

5 Coco (97%)

Basé sur le jour férié mexicain Jour des morts, Coco raconte l’histoire d’un garçon qui rêve de devenir un musicien célèbre. Le problème: sa famille a une interdiction stricte de la musique. Cela envoie le jeune Coco dans un voyage au pays des morts pour découvrir les racines de sa famille et courir après sa passion.

CONNEXES: Disney: Les 10 pires films d’animation des années 2010 (selon IMDb)

Le paysage riche combiné avec un récit et des thèmes stimulants ont fait de celui-ci un succès Pixar. Sans surprise, Coco a remporté le prix du meilleur long métrage d’animation aux Oscars.

4 Toy Story 4 (97%)

Toy Story 4 est entré en salles en 2019, prolongeant un peu plus l’histoire de Woody et Buzz. Dans le dernier épisode, les jouets de Bonnie partent en voyage en famille. Le problème survient lorsque Woody est détourné en essayant de sauver son nouveau jouet fait à la main et en plus de sauver Forky, il est obligé de comprendre sa propre place dans le monde.

Les visuels de haute qualité étaient une raison suffisante pour regarder le film. Combiné avec une histoire humoristique et réconfortante, Toy Story 4 a ajouté une nouvelle vie à la série. Il a laissé les plus récents Oscars avec l’Oscar du meilleur long métrage d’animation.

3 Toy Story 3 (98%)

Le premier des trois films Disney à obtenir un score élevé de 98% est le troisième opus de la série Toy Story. Ce film a montré les jouets d’Andy à la garderie Sunnyside après avoir tenté de s’échapper de la poubelle. Bien que le gang soit excité par la perspective d’être rejoué, Andy étant beaucoup plus âgé et se rendant bientôt au collège, il ne tarde pas à apprendre que le jeu est contrôlé par un ours en peluche vengé.

Toy Story 3 mêle savamment comédie et aventure. La fin authentique et émotionnelle a permis de clôturer l’histoire de manière satisfaisante. Comme sa suite, Toy Story 3 a remporté le prix du meilleur film d’animation aux Oscars.

2 À l’envers (98%)

Inside Out de Pixar a également bien fait parmi les critiques pour avoir relayé un récit créatif sur une fille de 11 ans, qui doit déménager de sa maison du Midwest à San Fransisco après que son père ait obtenu un nouvel emploi. Plutôt que de se concentrer sur le monde extérieur, l’histoire de Riley est racontée par les cinq émotions qui lui traversent l’esprit.

En plus d’être magnifiquement animée, l’aventure était pleine d’humour intelligent et de thèmes inventifs. Il a remporté le prix du meilleur film d’animation aux Academy Awards.

1 Zootopie (98%)

Le dernier hit de Disney pour compléter la liste n’est autre que Zootopia de 2016. Cette comédie raconte l’histoire d’un petit lapin qui devient le premier de son espèce à rejoindre la police. Bien que les autres animaux ne la prennent pas au sérieux, elle pense qu’elle sera en mesure de faire ses preuves en résolvant un cas mystérieux. Cela signifie toutefois frustrant d’emmener le renard sournois Nick Wilde.

Les références à la culture pop, la narration rapide et les thèmes sociaux perspicaces ont valu à celui-ci son statut exceptionnel. Oui, il a facilement remporté le prix du meilleur film d’animation aux Oscars.

SUIVANT: Disney: Les 10 pires films d’action en direct des années 2010 (selon IMDb)

Prochain

Game Of Thrones: 10 personnes que Daenerys Targaryen aurait dû être avec autre que Jon Snow



A propos de l’auteur

Brooke est un écrivain de . obsédé par la musique et les films. Après avoir obtenu son diplôme de journalisme à l’Université de Floride en 2018, elle a déménagé à New York pour se lancer dans le monde du divertissement.

Dans ce coin d’Internet, elle aime se promener sur Disney, les histoires féminines, l’histoire d’Hollywood et les sitcoms emblématiques.

En savoir plus sur Brooke Bajgrowicz