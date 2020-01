Les 10 meilleurs films d’animation non Disney, classés | ScreenRant

Disney est peut-être le roi incontesté de superproductions animées saines, mais il y en a encore pas mal d’autres studios qui publient une animation aussi belle, drôle et percutante que Disney (et donc Pixar).

Alors que Disney commence à acheter à peu près toutes les entreprises, il est important de célébrer l’animation qui ne vient pas de l’héritage de Walt. Nous avons classé les dix meilleurs films d’animation non Disney.

10 Au-dessus de la haie

Avec une distribution d’ensemble mettant en vedette Bruce Willis, Steve Carell et Avril Lavigne, Over The Hedge est un brillant exemple d’animation parfaite laissée intacte par la baguette de Disney. L’histoire suit des animaux anthropomorphes car ils sont trompés par le personnage de Bruce Willis, Carell fournissant une quantité impressionnante de punchlines.

Au-delà de l’animation et de l’écriture, le film possède également l’une des plus belles bandes sonores jamais mises en scène, grâce aux talents inimitables de compositeur de Ben Folds.

9 Wallace et Gromit dans la malédiction du lapin-garou

Les studios Aardman sont à l’avant-garde de l’animation en stop-motion, ayant derrière les cerveaux derrière chaque court-métrage de Wallace And Gromit, ainsi que Chicken Run (et sa suite). Leur plus grande réussite réside cependant dans le seul et unique long métrage de Wallace And Gromit.

Une heure et demie qui combine parfaitement des blagues visuelles cinématographiques silencieuses et des doublures brillantes de Wallace lui-même est géniale, mais l’animation charmante et impressionnante est ce qui en fait une coupe au-dessus du reste.

8 Spirited Away

Le Studio Ghibli est connu pour créer des paysages visuellement époustouflants, réfléchis et magiques pour leurs personnages à vivre et à explorer. Spirited Away en particulier est souvent considéré comme le meilleur du groupe. Suivre Chihiro à travers une variété de lieux intéressants et de moments surréalistes, notamment ses parents se transformant en cochons. Son évasion du monde de Kami est unique, avec de la musique de Joe Hisaishi qui complimente chaque image.

7 Madagascar

Premier d’une trilogie de films à explorer la vie des animaux anthropomorphes et leurs escapades après avoir quitté Central Park Zoo, Madagascar est emblématique dans son genre. Non seulement sa suite est aussi bonne (sinon meilleure, mais le troisième film est un désastre), mais elle a également donné naissance à deux séries télévisées ». L’un suit l’humour sec et les grands plans des Pingouins, et l’autre laisse le meilleur personnage de la série, le roi Julian, se lancer dans ses propres aventures, même si Sascha Baron Cohen ne reprend pas son rôle emblématique.

6 Coraline

Avec ses yeux de bouton effrayants et son impressionnante animation de style stop motion, Coraline est l’un des exemples d’animation les plus aventureux. L’aventure et l’expérimentation ne sont pas typiquement des activités de Disney, il était donc normal que ce genre de film vienne d’ailleurs. Remettre à Tim Burton le règne de celui-ci était la décision parfaite car cela signifiait que son ton unique et reconnaissable ferait son chemin au premier plan. Une histoire puissante, des visuels incroyables et suffisamment d’humour noir pour divertir tout le monde, Coraline a agi comme un prédécesseur spirituel de The Nightmare Before Christmas.

5 nuageux avec une chance de boulettes de viande

Basé sur un livre surréaliste fou et borderline des années 70, vous n’auriez jamais pensé que Cloudy With A Chance Of Meatballs atterrirait avec succès, mais c’est certainement le cas. Le paysage charmant et incroyablement unique du film permet à Flint Lockwood de briller en tant qu’inventeur impressionnant, tandis que l’histoire, bien qu’elle soit centrée sur la pluie de boulettes de viande, parvient à se retrouver sur une note étrangement chaleureuse. En plus de cela, c’est l’une des images les plus hilarantes les plus rieuses à venir d’un studio non Disney.

4 L’âge de glace

Le premier film de l’ère glaciaire peut ne pas sembler aussi impressionnant que certains de ses contemporains de Disney, mais il s’est certainement terminé avec des personnages incroyablement adorables, des citations persistantes et une longévité au-delà de la plupart des films d’animation, ayant engendré quatre suites.

Le partenariat entre Manny, Sid et Diego est tout aussi charmant qu’Elsa et Anna ou Moana et Mowi, sauf que ces gars-là découvrent le paysage rarement vu de la période glaciaire. N’oublions pas non plus l’histoire expérimentale marginale de Skrat et sa quête pour garder son gland.

3 Moi, moche et méchant

Mettre Steve Carell au centre de Despicable Me a été un coup de génie. Son désir de rester aussi diabolique que possible peut rapidement disparaître quand il commence à s’occuper de trois orphelins, dont sans doute l’enfant le plus mignon de l’histoire de l’animation, Agnes. La série a présenté les Minions, qui ont fini par éclipser le reste du casting, ainsi que deux suites presque aussi bonnes, à condition que Disney n’ait pas de prise sur les animations hilarantes.

2 Comment dresser votre dragon

Une autre adaptation brillante du livre, comment pouvez-vous vous tromper avec une histoire sur un gars adorable qui décide qu’il veut former un dragon au bon cœur au lieu de combattre les bêtes légendaires?

L’une des meilleures choses à propos de l’animation qui ne vient pas de Disney est que nous n’avons pas à suivre le trope d’une princesse en détresse sauvée par un homme. Au lieu de cela, ce film nous apporte des relations sous un angle différent, qui se révèle beaucoup plus intéressant. Combinez cela avec des séquences d’action impliquant des dragons cracheurs de feu, et vous êtes sur un vrai gagnant.

1 Shrek 2

Sans doute le plus grand film d’animation de tous les temps après le premier film Toy Story, Shrek 2 a essentiellement tout ce que vous pouvez souhaiter d’un film. Au-delà de son casting et de ses personnages exceptionnels, la suite de (également brillante) enchaîne l’humour, supprime la représentation de la princesse Fiona en tant que demoiselle en détresse et nous offre l’une des meilleures bandes sonores de l’histoire du cinéma.

Nous savons tous que les deux suites qui ont suivi Shrek 2 n’ont pas eu besoin de se produire, mais on ne peut nier que ce film pourrait bien être meilleur que tout ce que Disney a jamais produit.

