Les 10 meilleurs films de Steve Martin selon IMDb

De nos jours, Steve Martin est considéré comme un homme à la thèse et à la Renaissance: un auteur et dramaturge à succès ainsi qu’un joueur de banjo bluegrass gagnant d’un Grammy. Il est facile d’oublier qu’à la fin des années 70 et 80, Steve Martin était une rock star de la comédie. Sa comédie stand-up montre des arènes à guichets fermés régulièrement. Il était l’un des hôtes les plus réussis de Saturday Night Live et il a joué dans une série de films à succès. Grâce en grande partie au succès financier de comédies familiales comme Father of the Bride, Bringing Down the House et Cheaper by the Dozen, au début des années 2000, il était l’une des stars les plus bancables d’Hollywood.

Il est incroyablement difficile de restreindre la puissante œuvre de Steve Martin à ses 10 meilleurs films. Heureusement, la communauté collective IMDb de critiques de films en fauteuil roulant l’a déjà fait pour nous. Ce top 10 est classé par les utilisateurs d’IMDb, mais il y a une mise en garde rapide pour s’écarter avant de commencer: cette liste ne comprend que les films où Steve Martin est l’un des acteurs les mieux facturés – donc, malheureusement, son tour en tant que ‘Insolent Waiter’ (aussi grand soit-il) dans The Muppet Movie (1979) est exclu.

10 L.A. Story (1991) – Cote IMDb de 6,7

Le premier sur la liste est L.A. Story, un film romantique fantaisiste étrangement attachant, souvent surréaliste, que Martin a également écrit. Martin incarne le téléspectateur farfelu de la télévision Harris Telemacher qui tombe amoureux de la journaliste britannique Sara (incarnée par l’épouse de Martin, Victoria Tennant) alors qu’il est coincé dans une relation sans issue avec le grimpeur social odieux Trudi (Marilu Henner). Ne sachant pas quoi faire, Harris commence à recevoir des conseils d’amour énigmatiques d’un panneau de signalisation d’autoroute magique.

Aussi loufoque que cela puisse paraître et mettant en vedette Martin à son meilleur, le film est une satire étonnamment inventive et pleine d’esprit de la scène sociale superficielle de Los Angeles des années 80 et 90.

9 Grand Canyon (1991) – cote IMDb de 6,9

1991 a été une grande année pour Steve Martin. Non seulement il a écrit et joué dans L.A. Story, mais il a également joué dans le drame d’ensemble Grand Canyon. Réalisé et produit par Lawrence Kasdan (le plus célèbre pour avoir co-écrit de nombreux films de la franchise Star Wars), le film se concentre sur les histoires interconnectées d’un groupe d’amis alors qu’ils luttent chacun pour faire face à divers événements qui changent la vie.

Bien qu’il ait été très apprécié des critiques, le film a sous-performé au box-office. Cependant, il a clairement encore beaucoup de fans sur IMDb.

8 Dead Men Don’t Wear Plaid (1982) – cote IMDb de 6,9

L’un des premiers films de Martin, Dead Men Don’t Wear Plaid est un film de comédie néo-noir réalisé par Carl Reiner qui contourne habilement la fine ligne entre la parodie et l’hommage. Un film de collage dans la tradition de What’s Up de Woody Allen, Tiger Lily? le film présente des extraits de films noirs classiques des années 40 entrecoupés de nouvelles images mettant en vedette Steve Martin en tant qu’enquêteur privé Rigby Reardon.

Les compétences comiques de Martin à la fois slapstick et deadpan sont pleinement exposées dans cette comédie souvent bizarre qui donne l’illusion qu’il agit en face de Humphrey Bogart, Burt Lancaster et Ava Gardner.

7 Parenthood (1989) – cote IMDb de 7

Succès critique et commercial, la comédie familiale de Ron Howard, Parenthood, incarne Steve Martin dans le rôle de Gil Buckman, père de trois enfants, avec le quatrième en route, qui peine à jongler avec les pressions concurrentes du travail et de la famille. Plus une comédie dramatique qu’une comédie à part entière, le film suit Gil et ses frères et sœurs adultes alors qu’ils traitent des exigences uniques de la parentalité.

Comportant une distribution d’ensemble qui comprend Dianne Wiest (qui a remporté une nomination pour le meilleur acteur de soutien pour son rôle aux Academy Awards de cette année), Mary Steenburgen, Keanu Reeves et le grand Jason Robards, Parenthood est une réflexion réfléchie sur la vie de famille qui a conservé sa popularité auprès des utilisateurs IMDb.

6 Little Shop of Horrors (1986) – cote IMDb de 7

Basé sur le remake musical hors Broadway du film B de Roger Corman des années 1960 du même nom, Little Shop of Horrors raconte l’histoire d’un fleuriste ringard nommé Seymour Krelborn (Rick Moranis) qui devient une célébrité locale après avoir affiché une plante inhabituelle dans son patron. boutique. Cependant, l’horreur s’ensuit que la plante révèle sa faim de chair humaine.

Steve Martin joue dans un rôle de soutien mémorable en tant que petit ami abusif et accro au protoxyde d’azote des intérêts amoureux de Seymour, Audrey (Ellen Greene). Il peut également chanter l’une des meilleures chansons du film (“Dentiste!”) Où il se souvient que sa mère avait remarqué ses tendances sadiques quand il était encore enfant et lui avait conseillé de poursuivre une carrière en dentisterie, donc “les gens vous paieront” être inhumain. “

5 Le Prince d’Egypte (1998) – note IMDb de 7,1

Le prochain sur la liste est Le Prince d’Egypte, une comédie musicale animée par DreamWorks animation. Le film suit l’histoire biblique de Moïse et met en vedette Steve Martin dans un petit rôle aux côtés du collaborateur de comédie Martin Short. Les deux jouent de sinistres grands prêtres et conseillers du pharaon égyptien Ramsès II (exprimé par Ralph Fiennes).

Doté d’une animation traditionnelle et d’une distribution de voix A-list, y compris Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum et Hellen Mirren, The Prince of Egypt a été un succès critique et commercial qui est toujours populaire auprès des utilisateurs d’IMDb.

4 Le prisonnier espagnol (1997) – cote IMDb de 7,2

Dans un tour dramatique rare, Steve Martin incarne Julian “Jimmy” Dell, un escroc, dans le thriller de David Mamet, The Spanish Prisoner. Le film suit l’ingénieur Joe Ross (Campbell Scott) qui a inventé un nouveau processus financier qui pourrait faire des millions à son entreprise. En vacances, Joe rencontre l’énigmatique Jimmy, qui lui offre une aide juridique pour obtenir la reconnaissance financière qu’il mérite de son employeur pour son travail. Cependant, au lieu de gagner la gratitude de son employeur, Joe se retrouve très vite privé de son processus et accusé de meurtre.

Un film à suspense labyrinthique savamment joué qui doit beaucoup aux classiques d’Hitchcock comme Strangers on a Train, The Spanish Prisoner est un peu aberrant dans la filmographie de Steve Martin. Mais c’est vraiment une montre juste pour voir à quel point un acteur peut être polyvalent.

3 The Jerk (1979) – cote IMDb de 7,2

Le tout premier rôle vedette de Steve Martin le présente comme le secousse titulaire, un jeune homme blanc nommé Navin R. Johnson qui a été adopté par des métayers noirs mais a passé sa vie à ignorer le fait qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Si cette prémisse semble assez ridicule, ce n’est que le début des folles aventures de Navin. Il a également un rodage presque fatal avec un maniaque homicide, trouve l’amour et fait même fortune en inventant un accessoire de lunettes qui les empêche de glisser sur le nez.

La performance de Steve Martin en tant que jerk capture de nombreux éléments qui ont rendu son stand-up si populaire: décalé, surréaliste et ironique, mais finalement touchant. Il reste l’un de ses personnages les plus aimés.

2 coquins pourris sales (1988) – cote IMDb de 7,4

Steve Martin joue aux côtés de Michael Caine dans ce remake du film Bedtime Story de 1964. Situé dans le contexte de la Côte d’Azur et réalisé par Yoda lui-même, Frank Oz, Dirty Rotten Scoundrels suit l’histoire de deux escrocs et lotharios en herbe: le débonnaire vieillissant de Michael Caine, Lawrence Jamieson et l’horreur arrogant Freddy Benson de Steve Martin.

La joie de ce film est la chimie facile entre Martin et Caine qui apprécient tous les deux leur rôle de scélérats éponymes. Même si la plupart des rebondissements du film sont télégraphiés tôt, c’est très amusant de regarder ces deux escrocs essayer de s’affronter dans une comédie qui tombe rapidement dans la farce.

1 Avions, trains et automobiles (1987) – cote IMDb de 7,6

Un classique de la comédie de bonne foi, il n’est pas surprenant de trouver des avions, des trains et des automobiles comiques en couple impair en haut de cette liste IMDb. Le film réunit trois poids lourds de la comédie des années 80 à l’apogée de leur popularité: l’écrivain / réalisateur John Hughes et les comédiens Steve Martin et John Candy.

Le film suit Neal Page (Martin), un cadre tendu qui essaie de rentrer à Chicago pour Thanksgiving après un voyage d’affaires à New York. Lorsque son avion est dérouté en raison d’une forte tempête de neige à Chicago, Page fait équipe à contrecœur avec le malheureux vendeur d’anneaux de rideaux de douche Del Griffith (Candy), et les deux essaient de revenir à Chicago ensemble.

