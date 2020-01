Les 10 meilleurs films et émissions de télévision de Kaya Scodelario (selon IMDb)

Kaya Scodelario est de retour sous les projecteurs.

L’actrice anglo-brésilienne a récemment joué le rôle principal dans le drame de patineur sur glace Netflix Spinning Out. Parce que les critiques positives arrivent, nous avons pensé qu’il était temps d’examiner les meilleurs rôles de Scodelario à ce jour. Pour ce faire, nous allons nous tourner vers les scores sur IMDb.

Le site Web populaire sur les films et les émissions de télévision a attribué à chacun des longs métrages, séries télévisées et mini-séries de Scodelario une note. C’est ce que nous allons utiliser pour faire de son mieux.

Avec la logistique à l’écart, il est temps de regarder en arrière toutes les fois où Kaya Scodelario a volé la vedette; Voici ses meilleurs films et émissions de télévision, selon IMDb.

10 The Maze Runner: The Scorch Trials (6.3)

Scodelario a joué un rôle de premier plan dans l’adaptation cinématographique de The Maze Runner, une série de livres pour jeunes adultes dystopiques de l’auteur James Dashner. Bien que la suite du film en 2015 ait changé plus d’un élément du livre, elle était néanmoins divertissante.

Le Scorch Trials a Thomas (Dylan O’Brien) et ses collègues Gladers arrivant à la base d’une puissante organisation connue sous le nom de WCKD. Après avoir découvert quelques secrets, ils ont décidé de s’échapper. Le problème? Pour ce faire, ils doivent traverser la chaleur et le chaos d’une étendue de type dessert connue sous le nom de The Scorch.

Scodelario joue Teresa, une adolescente Glader qui a un passé compliqué avec Thomas et WCKD.

9 Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas d’histoires (6.6)

Le cinquième épisode de cape et d’épée dans la série Pirates des Caraïbes avait Scodelario en tête.

Cette fois-ci, le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) doit repousser les fantômes pirates du capitaine Salzar (Javier Bardem) après leur libération. Pour gagner, il doit retrouver le Trident de Poséidon. Pour ce faire, il fait appel à une astronome têtue nommée Carina et au fils de Will Turner et Elizabeth Swann, Henry (Brenton Thwaites).

Carina, à la fois intelligente et habile, est représentée par Scodelario.

8 Extrêmement méchants, scandaleusement mauvais et vils (6.6)

En janvier dernier, Scodelario s’est retrouvée à jouer un intérêt amoureux pour le tueur en série Ted Bundy dans ce thriller biographique avec Zac Efron.

Le film Netflix 2019 démarre à Seattle en 1969, où Ted Bundy, en tant qu’étudiante en droit, tombe amoureux de Liz Kendall (Lily Collins). Bien que les deux commencent une relation, il finit par se rapprocher de Carole de Scodelario.

Le couple se marie plus tard.

7 The Maze Runner (6.8)

Le film original Maze Runner de 2014 raconte l’histoire d’un garçon de seize ans nommé Thomas qui se réveille dans un camp plein de garçons sans aucun souvenir de son passé. Il apprend vite que leur base est entourée d’un labyrinthe et qu’ils n’ont aucun moyen de s’en sortir.

Un jour, une fille – Teresa – arrive à la «Clairière», comme on l’appelle. Bien que son esprit ait également été essuyé, elle pense qu’elle connaît Thomas.

Bien sûr, Scodelario n’aurait pas dépeint Teresa plus tard si elle ne l’avait pas jouée depuis le début.

6 True Love (6.9)

Scodelario a joué un rôle mineur dans la mini-série de la BBC 2012, True Love. Ce drame de cinq épisodes suit la vie de cinq personnes différentes qui vivent dans une ville balnéaire anglaise. L’un de ces épisodes se concentre sur une enseignante nommée Holly (Billie Piper) qui finit par développer des sentiments pour l’une de ses élèves, Karen, incarnée par Scodelario.

Il est révélé plus tard qu’elle est la fille d’Adrian (David Morrissey), un divorcé qui entame une relation en ligne.

5 Southcliffe (7,0)

Un an plus tard, en 2013, Scodelario s’est retrouvée dans un second rôle dans le drame britannique de la mini-série, Southcliffe. Il suit un journaliste (Rory Kinnear) qui retourne dans sa ville d’enfance tandis que les habitants font face aux séquelles de plusieurs fusillades.

Scodelario dépeint une jeune femme nommée Anna, qui a été assassinée alors qu’elle sortait pour une course matinale. Ses parents tentent de faire face à la mort.

4 Maintenant c’est bon (7.1)

La Maze Runner n’était pas la seule adaptation de livre pour jeunes adultes dans laquelle Scodelario est apparue. Elle a également joué un rôle dans le drame romantique pour adolescents de 2012, Now Is Good, basé sur le roman Before I Die de Jenny Downham.

L’histoire raconte l’histoire d’une fille atteinte d’une leucémie lymphoblastique aiguë terminale nommée Tessa, qui a une liste de choses à faire avant de mourir. Cependant, cela ne se révèle pas facile, car les conflits de vie normaux entravent.

Alors que Dakota Fanning est la vedette, Scodelario incarne sa meilleure amie, Zoey, qui finit par tomber enceinte par erreur.

3 Lune (7.9)

Le premier long métrage de Scodelario est venu en 2009, quand elle a interprété Eve Bell dans le film de science-fiction Sam Rockwell, Moon.

Le récit parle d’un astronaute qui est ravi de retourner dans sa famille après la fin de son affectation de trois ans dans une mine lunaire. Cependant, après que sa santé se soit détériorée, cet espoir s’estompe, surtout lorsqu’il rencontre une version plus jeune de lui-même.

La veille de Scodelario est la fille de l’astronaute Sam.

2 Filature (7,9)

Comme mentionné ci-dessus, Scodelario a récemment joué dans le drame sportif Netflix Spinning Out. Sa popularité continue d’augmenter.

La première saison de 10 épisodes raconte l’histoire d’une patineuse de compétition avec un trouble bipolaire nommée Kat qui envisage de raccrocher ses patins et de déménager en Europe avec son petit ami après une chute dévastatrice. Lorsque la patineuse en couple Justin (Evan Roderick) cherche un nouveau partenaire, elle ne peut s’empêcher de songer à donner une deuxième chance à ses rêves.

1 skins (8.2)

Skins est la première des séries les plus classées de Scodelario à ce jour.

Cette comédie dramatique britannique se concentre sur un groupe d’adolescents qui s’occupent de tout, du trouble du spectre de l’autisme à l’intimidation en passant par les maladies mentales pendant qu’ils travaillent à l’école de Bristol.

Scodelario joue la mauvaise fille Effy Stonem, qui est la sœur cadette de Tony (Nicholas Hoult). Bien qu’Effy essaie fréquemment de définir sa propre vie, Tony se soucie profondément d’Effy et lui souhaite le meilleur. Elle passe finalement d’un personnage secondaire à une partie centrale de la série.

