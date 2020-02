Les 10 meilleurs films sur la guerre des classes de la dernière décennie

Avec la montée en flèche de mouvements comme le parti travailliste et le socialisme démocratique, qui a vraiment pris une telle ampleur au début du 21e siècle, il n’est pas surprenant que nous ayons également vu une augmentation spectaculaire dans les films de classe sur la guerre ou à tout le moins la lutte entre les riches et pauvres. Avec l’inégalité des revenus à un niveau record, il est vraiment logique que tant de films présentent le sujet, que ce soit de manière exagérée ou d’une manière vraiment inconsciente.

Bien qu’il soit moins probable que de grandes sociétés comme Disney financent l’un de ces films, le fait que les films indépendants ont servi à démocratiser le cinéma d’une manière jamais vue auparavant permet aux films comme ceux-ci de voir le jour. Jetons un coup d’œil à certains des films qui ont contribué à élever la conscience de classe parmi les masses.

10 Désolé de vous déranger (2018)

Désolé de déranger Vous pourriez certainement être considéré comme une comédie d’ensemble, même s’il s’agit des débuts de réalisateur de Boots Riley, membre du duo hip-hop The Coup avec des albums tels que Genocide And Juice et Kill My Landlord. Boots Riley est un socialiste franc et cela se voit vraiment dans sa première sortie avec Sorry To Bother You. Le film est un commentaire sur les nombreuses formes de racisme, Il raconte l’histoire de Cassius “Cash” Green qui est dépeint par Lakeith Stanfield. Il travaille pour une gigantesque entreprise qui le pousse à utiliser sa «voix blanche» pour être un télévendeur plus efficace.

Le film joue plus tard sur des thèmes de la politique syndicale et explore certaines des choses ridicules que les entreprises feront pour augmenter leurs bénéfices sans égard pour l’employé. Également en vedette dans le film, Terry Crews, Patton Oswalt et David Cross, qui sont tous très connus et respectés pour leur travail comique.

9 La purge (2013)

Bien que cela ne semble pas concerner la lutte des classes en premier lieu, une fois que nous avons réellement examiné le film d’une manière plus significative. Le film raconte essentiellement l’histoire d’un organisme gouvernemental totalitaire qui a été installé après un effondrement économique. Après l’installation du gouvernement totalitaire, ils ont adopté une loi stipulant que pendant 12 heures par an, tous les crimes sont autorisés, à moins qu’ils ne soient commis contre des responsables gouvernementaux.

Celui-là, il y a une sorte de drapeau rouge qui dit qu’il n’y a vraiment qu’un seul endroit où les gens sont en sécurité, et c’est au sommet. Nous voyons également que la famille ciblée dans le film est une famille riche qui vit dans une communauté fermée, ce qui n’a de sens que si la purge était une situation réelle, elle apporterait probablement le meilleur sort. Bien que ce film ne soit pas particulièrement une approche nuancée d’une analyse radicale du capitalisme ou de quelque chose comme ça, il est toujours évident que les thèmes sont là.

8 Les jeux de la faim

The Hunger Games et ses suites sont basés sur une série de livres d’une auteure nommée Suzanne Collins. Les livres étaient des fictions pour adolescents les plus vendues qui ont vraiment décollé presque immédiatement. Cela étant dit, il est vraiment logique qu’ils soient adoptés comme la prochaine grande franchise après d’énormes artistes au box-office comme Harry Potter ou Twilight. Il y a l’angle romantique évident, la rébellion des adolescents et l’action. Une chose que The Hunger Games a que les autres films n’ont pas, qui est un commentaire pas si subtil sur la segmentation croissante de la société basée sur le revenu.

Le monde développé par Suzanne Collins est une extrapolation de la stratification déjà présente des classes sociales telles que définies par la richesse, qui se dessine réellement dans la différence entre le Capitole et les quartiers pauvres qui l’entourent.

7 Joker

Joker fait un excellent travail pour étudier ce qui se passe quand, comme le dit le film “quand vous croisez un solitaire mentalement malade avec une société qui l’abandonne et le traite comme une poubelle”. Le film se met en quatre pour montrer la détérioration rapide de l’état mental d’une personne dont les problèmes sont principalement causés par la pauvreté, en plus d’ajouter des thèmes sur la maladie mentale.

Bien que le film soit un peu choquant depuis sa sortie lors d’une épidémie de tirs de masse en particulier aux États-Unis, il n’aurait vraiment pas pu sortir à un autre moment de l’histoire du monde.

6 Parasite

Parasite est un film qui est incroyablement présent dans la conscience du public en ce moment depuis sa sortie incroyablement récente. Outre le biais de récence, ce film est vraiment l’une des meilleures études des relations de classe dans le cinéma ces derniers temps. Malgré le fait qu’il dépeigne un problème qui est assez uniquement coréen, il n’aurait certainement pas le genre d’impact qu’il a eu sur les cultures du monde si ce problème n’était pas presque universel à ce stade.

Le film se concentre sur une famille pauvre vivant dans des “demi-sous-sols”, une relique coréenne de la guerre froide qui a été utilisée comme logement de taudis de fortune depuis la guerre. Ils manipulent une famille riche pour embaucher toute la famille grâce à l’ingénierie sociale et à la tromperie, pour se rendre compte que peut-être les choses sont devenues incontrôlables.

5 Elysium

Elysium est un film du réalisateur Neill Blomkamp, ​​célèbre pour Chappie et District 9. Ces films ont exploré des thèmes similaires, mais sous un angle différent. En tant que réalisateur sud-africain, il rappelle constamment l’époque de l’apartheid dans son héritage. Cela signifie que cela viendrait naturellement de faire des films axés sur la conscience de classe sous un angle ou un autre.

Ce film fait un excellent travail de lutte contre cela car il couvre des sujets tels que les soins de santé, le changement climatique, la surpopulation, l’immigration et l’exploitation des travailleurs. Il se déroule sur terre qui a été détruite par la plupart de ces problèmes, et à Elysium, du nom de l’au-delà auquel les Grecs croyaient.

4 nous

Us est le deuxième film que le cinéaste Jordan Peele a réalisé. Après le commentaire sur le racisme sous toutes ses formes qui était Get Out, les gens avaient de grands espoirs pour le futur travail du réalisateur. Get Out était un regard vraiment poignant sur le racisme, qu’il soit pur ou simple, qu’il envie les Noirs ou les méprise.

Bien que Us aborde occasionnellement ces concepts, c’est aussi un départ qui considère le privilège d’une manière vraiment importante, le soulèvement des sosies ne les rendant pas nécessairement blâmables, mais plus encore en revendiquant quelque chose dont ils avaient été privés pour toute leur vie. vit tout en vivant comme ce qui est essentiellement un analogue des citoyens de la classe inférieure.

3 Selma

Selma est un film dramatique historique de la réalisatrice Ava DuVernay, qui nous montre l’histoire d’une marche qui s’est déroulée en 1965, qui couvrait le terrain de Selma, en Alabama, jusqu’à la capitale de l’État à Montgomery. Cette marche était dirigée par Martin Luther King Junior et était vraiment une partie importante du mouvement des droits civiques.

Le film montre certaines des quantités ridicules de paperasse qui ont entravé le mouvement des droits civiques à l’époque et fait vraiment du bon travail en présentant MLKJ comme un être humain entièrement étoffé.

2 Snowpiercer

Snowpiercer est le premier film de langue anglaise du réalisateur Bong Joon-Ho. Bien que le film ait reçu moins d’attention que Parasite de 2019, qui figure également sur cette liste, Snowpiercer n’est pas un film à ignorer. Il semble que Bong Joon-Ho se préoccupe un peu des relations de classe, ce qui ne nuit certainement pas à la prescience de son commentaire social.

Mettant en vedette des célébrités de premier plan comme Chris Evans et Tilda Swinton, le casting à lui seul a beaucoup à voir avec ce qui rend ce film si génial. En dehors de cela, il y a aussi le fait que même après les effets de ce qui est une véritable apocalypse climatique, il y a toujours une division de classe.

1 Le jeune Karl Marx

Le fait que quelqu’un ait le culot de faire un film sur quelqu’un d’aussi controversé et dangereux pour les pouvoirs que Karl Marx est un témoignage de ce que fait ce film.

Bien qu’il ne soit pas nécessairement un film parfaitement conçu, il fait toujours de son mieux pour créer un assez bon portrait de l’auteur d’œuvres révolutionnaires telles que Le Manifeste communiste et Das Kapital dans sa jeunesse, en suivant aussi fidèlement que possible les documents historiques. on a.

