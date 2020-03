Les 10 meilleurs moments de la relation d’Arthur et Gwen

La romance entre Arthur et Guenièvre devait être l’une des histoires les plus belles et les plus tragiques de Merlin. À partir de la saison 1, Gwen et Arthur ont commencé comme de simples connaissances, le prince de Camelot ignorant l’existence de la femme de chambre. Guenièvre, lui aussi, n’aimait pas beaucoup l’arrogant Pendragon à cause de ses manières brutales et intimidantes.

Cependant, ils se sont vite retrouvés à courir dans les mêmes cercles à mesure qu’ils se rapprochaient de Merlin. Finalement, Arthur et Gwen sont tombés amoureux alors que le prince a commencé à faire confiance et à se fier à ses conseils. Mais comme tous les autres couples, ils ont connu des hauts et des bas. Vous voulez voir leurs moments les plus marquants? Continuez à lire pour voir les 10 meilleures scènes de la relation d’Arthur et Gwen.

10 Gwen appelle Arthur Out (S1 Ep10)

La romance de Gwen et Arthur a commencé dans “The Moment of Truth”. Dans cet épisode, Arthur et Gwen ont décidé de rejoindre Merlin dans sa quête pour protéger Ealdor de Kanen et de ses bandits. Ici, les fans ont pu voir les premiers signes de la confiance entre le couple, en particulier comment Gwen est devenue un confident important pour Arthur.

Par exemple, alors qu’Arthur entraîne les villageois à affronter Kanen, Gwen convainc le prince de laisser les femmes se battre aux côtés des hommes. Plus tard dans l’épisode, Gwen appelle le prince quand il se plaint du manque de nourriture comestible. Bien que Gwen s’excuse plus tard pour son comportement, Arthur lui dit de ne pas le faire car il apprécie ses conseils.

9 Leur premier baiser (S2 Ep2)

La relation d’Arthur et Gwen s’est encore développée dans la saison 2 quand il est devenu évident que le couple tombait amoureux. Dans “The Once and Future Queen”, Gwen a été recrutée par Arthur et Merlin pour aider le prince à déguiser son identité dans un tournoi de joute. Puisque Arthur bénéficiait d’un traitement préférentiel, le prince décide qu’il aimerait gagner seul au mérite.

Cela conduit alors Arthur à résider temporairement dans la maison de Gwen, où la jeune fille aide le prince à apprendre une certaine humilité. Après plusieurs jours, la paire s’est rapprochée, au point qu’Arthur a avoué qu’il se souciait d’elle. Le jour du tournoi, Gwen décide de lui donner un gage de chance, ce qui amène le couple à partager son premier baiser.

8 Arthur admet ses sentiments pour Gwen (S2 Ep4)

La romance d’Arthur et de Gwen s’est heurtée à quelques obstacles dans “Lancelot et Guenièvre” lorsque la jeune fille a été kidnappée par le bandit Hengist. Alors que Merlin et Arthur organisaient une mission de sauvetage, Gwen a retrouvé Lancelot alors qu’elle était en captivité. Ici, il est apparu que les deux allaient recommencer leur romance.

Bien qu’Arthur semblait mécontent de leurs retrouvailles, il ne s’y opposa pas. Pourquoi? Avant de sauver Gwen, Arthur admet que, peu importe ce qu’il ressent pour la jeune fille, ils ne pourraient jamais être ensemble. Il dit également qu’il ne demanderait pas à Gwen d’attendre qu’il devienne roi. Pourtant, Arthur avait l’air plein de remords quand Lancelot a brisé le cœur de Gwen en repartant.

7 Gwen brise l’enchantement d’Arthur (S2 Ep10)

Par “Sweet Dreams”, la relation de Gwen et Arthur reprend le dessus lorsque la jeune fille parvient à briser un enchantement qui le domine. Dans cet épisode, Arthur est placé sous un charme d’amour dans le cadre d’un plan visant à ruiner les pourparlers de paix entre les royaumes en guerre.

Ici, il finit par blesser Gwen quand il “avoue” son amour pour Lady Vivian et la redresse. Par conséquent, cela conduit également le père de Vivian à défier Arthur dans un combat à mort. La seule façon de briser l’enchantement est que Arthur récupère un baiser de celui qu’il aime. Il s’est avéré que c’était Gwen, qui l’a embrassé à temps.

6 Arthur annule son mariage avec Elena (S3 Ep6)

La relation d’Arthur et Gwen a rencontré un autre problème lorsque ses fonctions royales se sont mises en travers. Dans “The Changeling”, Arthur et Elena sont poussés à un mariage arrangé par Uther. Arthur est réticent à le faire mais accepte le syndicat après que Gwen lui ait rappelé qu’ils ne pourraient jamais être ensemble correctement à cause de leurs positions sociales.

Cependant, le jour du mariage, Arthur exprime toujours ses doutes et demande à Merlin s’il doit aller de l’avant avec le mariage. Après de longues délibérations, Arthur décide d’annuler le mariage parce qu’il ne peut pas épouser quelqu’un qu’il n’aime pas. Bien qu’il risquait la colère d’Uther, Arthur et Gwen étaient ravis qu’ils puissent toujours être ensemble (quoique en secret).

5 Arthur abandonne le trône (S3 Ep10)

Les fans de la série savent que rien ne reste un secret pour toujours et cela a été prouvé dans “Queen of Hearts”. Dans cet épisode, la relation d’Arthur et Gwen s’est avérée plus forte que jamais alors que le couple a été vu en train de pique-niquer ensemble. Cependant, ils ont rencontré un problème lorsque leur romance a été découverte par Uther.

Au début, Uther rit de la relation. Pourtant, son humeur prend un tour complet quand Arthur refuse de cesser de voir Gwen et avoue son amour pour elle. Quand Uther bannit Gwen, Arthur déclare qu’il renoncerait à son droit au trône d’être avec elle. À ce stade, cela a prouvé combien leur relation signifiait pour lui.

4 La proposition (S4 Ep9)

La relation d’Arthur et Gwen a franchi l’étape suivante dans “Lancelot du Lac” lorsque le prince devenu roi a décidé qu’il voulait l’épouser. Au début de l’épisode, Arthur appelle Agravaine à le rencontrer dans ses appartements et lui fait part de son projet de proposition.

Les fans voient alors Arthur les yeux bandés Gwen et l’emmènent chez elle. Alors qu’il enlève le bandeau, Gwen voit alors comment il a dispersé des bougies dans la pièce. Après avoir accepté, Arthur organise un tournoi au nom de Gwen pour célébrer leurs noces imminentes. Cela aurait fait la journée parfaite sans l’implication de Morgana …

3 Proposition 2.0 (S4 Ep13)

Bien qu’Arthur et Gwen aient annulé leurs fiançailles après qu’elle ait été surprise en train d’embrasser Lancelot, le couple a réussi à sortir plus fort à la fin de la saison 4. Après des semaines de séparation, Gwen a retrouvé Arthur lorsque le roi a été contraint de fuir Camelot après Morgana. attaque.

Alors qu’Arthur rassemblait des soldats pour aider à reconquérir Camelot, Gwen et sa relation semblaient irrécupérables. Cependant, le roi a rapidement changé d’avis lorsqu’il a été témoin de la mort d’Isolde, disant à la jeune fille qu’il ne pensait pas pouvoir vivre sans elle. Une fois de plus, il demande à Gwen d’être sa femme à laquelle elle accepte avec joie.

2 Arthur brise l’enchantement de Gwen (S5 Ep9)

Une fois de plus, Morgana a essayé de se mettre entre Arthur et Gwen quand elle a placé un enchantement sur la reine de Camelot qui la ferait le haïr. Cependant, Arthur découvre bientôt la vérité dans “With All My Heart” quand lui et Merlin la suivent dans la forêt et la voient rencontrer Morgana.

Un Arthur au cœur brisé dit à Merlin qu’ils devaient trouver une solution car il ne pouvait pas envisager de la perdre. Ensemble, lui, Merlin et Gaius concoctent un plan pour libérer Gwen du contrôle de Morgana en l’emmenant au Chaudron d’Arianrhod. Bien que Gwen dise qu’elle ne l’a jamais aimé, Arthur parvient à la convaincre d’aller dans le lac quand il lui rappelle la proposition.

1 Gwen suit Arthur sur le champ de bataille (S5 Ep12)

L’un des derniers moments les plus touchants de la relation de Gwen et Arthur a dû être quand Gwen a accepté de suivre Arthur dans la bataille. Dans «Le diamant du jour», Arthur et Morgana se préparaient à s’affronter lors d’une dernière confrontation. Au moment où il était sur le point de partir, Gwen vient se précipiter dans les escaliers et dit qu’elle venait avec lui.

Quand Arthur proteste contre les dangers, Gwen déclare qu’elle ne veut pas être en première ligne. Cependant, elle insiste sur le fait que si cela devait être les derniers jours qu’elle le voit, elle préférerait qu’ils soient ensemble plutôt que séparés. La veille de la bataille, Gwen et Arthur ont encore un moment touchant avant de rencontrer son créateur par la main de Mordred.

