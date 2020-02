Les 10 meilleurs personnages originaux de Clone Wars

De toutes les nombreuses propriétés ramifiées de Star Wars, Clone Wars est, de loin, l’une des plus aimées et des mieux reçues. Bien que les histoires aient étoffé les personnages préférés, elles en ont également ajouté de nouvelles qui ont changé la façon dont les gens voyaient la galaxie. Le conflit galactique lui-même est devenu tellement plus compliqué qu’un combat entre le bien et le mal.

Alors, alors que tout le monde aime Yoda et Obi-Wan, il est temps de louer les héros et les méchants originaux qui ont rendu Clone Wars tellement plus spécial. Sans eux, l’émission n’aurait pas eu autant de succès qu’elle l’était.

10 Fives

Bien qu’il puisse probablement y avoir juste une liste complète des dix meilleurs clones de Clone Wars, il n’y en avait que beaucoup qui pouvaient être choisis. Et, sans aucun doute, ce serait un crime absolu si Fives ne venait pas ici.

Les fans ont rencontré Fives alors qu’il n’était qu’un grognon humble, mais l’ont suivi tout au long de son parcours pour devenir un soldat d’élite. Sa personnalité s’est épanouie au fil des saisons et il est devenu un soldat adorable et rond. Quand il a découvert la vérité derrière l’existence des soldats clones, cela a brisé le cœur de tout le monde.

Même plus parce qu’il n’a jamais réussi à convaincre qui que ce soit du danger.

RIP Fives.

9 Mère Talzin

Les fans de Star Wars ont généralement une idée claire de ce à quoi ressemble un utilisateur de force. Il a soit des sabres brillants et des robes brunes, soit des éclairs, des lames rouges et beaucoup de noir. Bien sûr, cela pourrait être une simplification excessive, mais vous obtenez le point.

Mère Talzin ne correspondait pas du tout au plan. Mère du clan Dathomirian, elle a élevé d’innombrables NightSisters forts dans la force et au combat. Leurs pouvoirs du côté obscur sont uniques et ils les utilisent plus comme un outil qu’une idéologie. Elle allait entraîner Sidious à sa manière, mais il a plutôt volé son fils, commençant une campagne de plusieurs décennies des NightSisters opposant Palpatine et Dooku.

En fin de compte, les seules personnes dont elle se soucie sont elle-même et son clan. Menteuse manipulatrice, sadique et mère dévouée, elle a toujours été une joie à regarder à l’écran.

8 Hondo Ohnaka

Considérant que Han Solo est un favori des fans, il n’est pas surprenant que les fans de Clone Wars aient adoré Hondo Ohnaka. En dépit d’être un pirate, il a eu des moments héroïques en ce qui concerne les personnes dont il se souciait. Bien sûr, la plupart d’entre eux étaient également des pirates, mais il avait un faible pour le jeune padawan, Katooni. Il a même finalement nommé un navire en son honneur. Le gars était égoïste, mais il était drôle et, finalement, ne voulait toujours pas la destruction de l’ordre galactique.

C’est tellement vrai qu’une fois que l’Empire a pris le pouvoir, Hondo était un élément vital pour obtenir des informations sur la résistance croissante. Il a même aidé la résistance contre le Premier Ordre sur Batuu. Mec était comme Han Solo avant que Han Solo ne soit cool (ou même vivant).

7 Satine Kryze

Ignorant son histoire d’amour passionnante avec Obi-Wan Kenobi, Satine était une diplomate impressionnante avec une vision claire pour son peuple. Malgré la dissidence parmi son peuple, elle voulait donner à la planète le temps de se construire et de se concentrer vers l’intérieur, au lieu de plonger dans chaque conflit. Pour une fois, elle voulait que Mandalore (et les autres planètes sous sa garde) se choisissent plutôt que de combattre les batailles de tous les autres dans la galaxie.

C’était une femme composée avec un plan, et parmi tous les guerriers impudiques de la série, il y avait un contraste frappant. De plus, elle était la bienvenue. Si la République n’était pas tombée à Palpatine, elle aurait pu devenir un chef galactique assez grand et unificateur à part entière.

Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé.

6 Capitaine Rex

Maintenant, le summum d’un commandant de clone parfait doit aller à celui, le seul, le capitaine Rex. Alors que beaucoup de gens adorent le commandant Cody, il a finalement fini par passer par l’Ordre 66. C’est ce qui donne à Rex un avantage ici. Avec sa puce retirée, Rex ne l’a pas fait et a dû survivre, sachant que son but ultime n’était pas d’aider les Jedi. C’était pour y mettre fin.

Cela ne fait qu’empirer l’inévitable tragédie de la saison 7, n’est-ce pas?

Son look existait techniquement dans les films, mais il n’a obtenu aucune sorte de vrai personnage avant la série.

Un homme honorable dévoué à faire la bonne chose, Rex ne cesse de se battre pour le plus grand bien. Il mérite tout le mérite d’être le meilleur type de soldat et d’avoir finalement aidé à construire la rébellion.

5 Pong Krell

De nombreux Jedi sont prêts, sages et très délibérés dans leurs techniques de combat. Ils traitent la bataille plus comme une danse très athlétique.

Eh bien, sauf pour Pong Krell. Audacieux et impétueux, Krell se bat avec une agression que peu de Jedi font. Pendant les guerres de clones, il est devenu un général à quatre bras réputé pour son efficacité, tondant autant d’ennemis que ses troupes.

Malheureusement, le succès de Krell au combat a fait que les Jedi ont ignoré ses tendances agressives et égoïstes, ce qui les a conduits à ignorer son tour du côté obscur et sa loyauté éventuelle envers Dooku.

En fin de compte, ce sont ses propres troupes dévouées et bien-aimées qui l’ont exécuté pour trahison. La trahison est une émotion forte et puissante. Mais dang était-il un grand personnage à regarder.

4 Cad Bane

Star Wars a eu de nombreux méchants impressionnants, et bon nombre des plus intéressants se trouvent être des chasseurs de primes. Ce n’est pas différent ici avec Cad Bane, une photo impressionnante d’un chasseur qui a été chargé de nombreuses transactions louches, y compris l’enlèvement de jeunes, bien sûr.

Après que Jango Fett ait perdu la vie au début des guerres de clones, Bane est devenu le principal chasseur de primes de la galaxie. Froid et cruel, Cad Bane semble être un gars plutôt méchant. Cependant, il était toujours assez indifférent aux machinations mauvaises ou bonnes du monde. En théorie, si les Jedi le payaient plus que les séparatistes, il aurait probablement travaillé pour eux. C’est plutôt cool, d’une manière tordue.

3 Pre Vizsla

Pour les fans de The Mandalorian, Pre Vizsla est très excitant car il est le membre de la famille du guerrier mitrailleur lourd du clan Mando. En prime, il était également un sorcier du tristement célèbre sabre noir.

Dans Clone Wars, cependant, Pre Vizsla est un terroriste mandalorien qui voulait ramener Mandalore à ses voies guerrières. Pendant le conflit galactique, il n’était pas un grand fan du gouvernement pacifiste de la duchesse Satine.

Les fans adoraient ce type, car il était un personnage intelligent avec une honnêteté sur l’orientation de sa culture et de ses gens. Ce sont ses méthodes qui l’ont transformé en un méchant puissant et menaçant.

2 Asajj Ventress

Une sœur de nuit dathomirienne, Ventress a trahi son clan pour devenir l’apprentie Sith du comte Dooku. Étant donné que les Sith ont volé un fils Dathomir à leurs propres fins, ce fut une énorme infraction. Mais Ventress était trop séduite par l’attrait du pouvoir.

Au fil des saisons, Asajj était un ennemi puissant et intimidant contre lequel Ahsoka, Anakin et les Jedi devaient s’affronter. Cependant, avec le temps, elle est devenue plus complexe qu’un méchant classique, finissant même plus par un anti-héros qu’un méchant hétéro.

Ventress a également rencontré Gray Jedi Quinlan Vos et est tombée amoureuse de lui, se sacrifiant même pour lui. Clone Wars a excellé à créer une nouvelle menace complexe et fascinante.

1 Ahsoka Tano

Presque tous les fans de Clone Wars conviennent que la meilleure chose qui soit arrivée à la série était le héros courageux, déterminé et infiniment adorable, Ahsoka Tano. Élevée par les Jedi, elle est devenue très jeune padawan d’Anakin Skywalker et a fait ressortir le meilleur de lui.

Qu’elle sauve des vies ou qu’elle soit trahie par son propre ordre, sa force et sa détermination ont fait que les fans l’aimaient.

C’est juste plus tragique que, malgré tous les liens qu’elle avait avec d’autres Jedi, elle ne pouvait pas compter sur aucun d’entre eux à la fin et a dû partir seule. Tout ce que les fans peuvent faire, c’est espérer le meilleur pour “Snips” dans ses voyages continus.

